Au moins 530 Égyptiens sont morts en participant au haj et 31 autres sont portés disparus en raison de la chaleur extrême qui frappe le pèlerinage musulman annuel à La Mecque, ont déclaré jeudi à Reuters des sources médicales et de sécurité.

Des centaines de personnes originaires de différents pays sont mortes ces derniers jours dans des conditions éprouvantes dans la ville saoudienne, où les températures ont parfois dépassé les 51 degrés Celsius (124 Fahrenheit).

La source médicale, qui faisait partie de la délégation égyptienne officielle du haj, a déclaré que la majorité des personnes décédées n'étaient pas formellement enregistrées pour l'événement auprès des autorités, ce qui signifiait qu'elles ne pouvaient pas accéder aux tentes.

Un témoin de l'agence Reuters a déclaré que des milliers de pèlerins gisaient dans les rues, exposés au soleil, lors de l'ascension du mont Arafat, l'un des rituels incontournables du voyage.

Les corps des pèlerins décédés ont ensuite été recouverts d'un tissu Ihram - un simple vêtement porté par les pèlerins - jusqu'à l'arrivée des véhicules médicaux, a déclaré le témoin.

Cinquième pilier de l'islam, le haj est obligatoire une fois dans la vie pour tout musulman valide qui en a les moyens et constitue la manifestation la plus significative de la foi et de l'unité islamiques. Cette année, l'événement, qui a débuté vendredi dernier, devrait attirer près de 2 millions de pèlerins.

Les climatologues ont déclaré que l'augmentation des températures constituait une menace croissante pour l'événement, bien que les décès liés à la chaleur le long du haj ne soient pas nouveaux et qu'ils aient été enregistrés depuis les années 1400.

Les autorités égyptiennes n'ont pas confirmé le nombre de décès.

Le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'émigration ont déclaré qu'ils coopéraient avec les autorités saoudiennes pour assurer le suivi des recherches des Égyptiens disparus et des rapports concernant les victimes.