Les contrats à terme sur le soja et le maïs à Chicago se sont raffermis mardi après avoir atteint des niveaux historiquement bas en raison d'achats à bon compte et de prévisions de récoltes plus faibles dans certaines parties du monde, selon les analystes.

Le blé est resté à la traîne en raison de la progression constante des données sur les récoltes, ainsi que des récoltes russes bon marché.

Les données sur l'état des cultures du ministère américain de l'agriculture publiées lundi n'ont pas montré les améliorations attendues par le marché pour les cultures de maïs et de soja, restant à 68% en bon ou excellent état, alors que les analystes interrogés par Reuters avaient prédit que l'USDA les évaluerait à 69%.

Les deux cultures ont également grimpé grâce à des achats à prix cassés, le marché étant survendu, a déclaré Mark Soderberg, analyste principal des marchés agricoles chez ADM Investor Services.

"Nous sommes probablement en retard pour ce type de rebond", a ajouté M. Soderberg.

M. Soderberg a noté que l'annonce faite mardi par le Conseil agraire ukrainien selon laquelle le rendement du maïs en 2024 pourrait baisser de 30 à 35 % en raison de la chaleur et de la sécheresse extrêmes constituait un autre facteur de soutien.

Le maïs le plus actif du Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 6 cents à 4,10-1/2 dollars le boisseau et le soja gagnait 4 cents à 10,44 dollars à 12:16 p.m. CDT (1716 GMT).

Les données de l'USDA publiées lundi ont montré de bonnes notes pour l'état du blé de printemps et une progression constante de la récolte de blé d'hiver, mais l'Egypte et l'Algérie ont toutes deux lancé des appels d'offres pour l'importation de blé lundi dans ce que les négociants considèrent comme une réponse à la baisse des prix.

Alors que la demande renouvelée a apporté un certain soutien, les offres dans l'appel d'offres de l'Égypte mardi ont mis en évidence des approvisionnements importants de blé russe à des prix compétitifs.

"La Russie continue d'essayer de vendre moins cher que tout le monde sur le marché mondial", a déclaré M. Soderberg.

Dans le même temps, les données de l'USDA sur l'état des cultures montrent que 71 % du blé d'hiver a été récolté, contre 63 % la semaine dernière, et que 77 % du blé de printemps est en bon ou excellent état.

Le blé de septembre le plus actif du CBOT a gagné 1/4 de cent à 532-3/4 dollars.