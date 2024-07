Le secteur privé non pétrolier égyptien a montré plus de signes d'amélioration en juin, grâce à l'atténuation des pressions sur les prix et à de meilleures perspectives de demande, quelques mois après un afflux de liquidités étrangères en provenance des Émirats arabes unis et un accord renforcé avec le FMI, selon une enquête réalisée jeudi.

L'indice S&P Global Purchasing Managers' Index pour l'Egypte est passé de 49,6 en mai à 49,9 en juin. Tout en restant en dessous du seuil de 50,0 qui sépare la croissance de la contraction, il a montré que la nation nord-africaine était proche de la reprise après avoir été en territoire de contraction pendant 43 mois consécutifs.

"Les entreprises égyptiennes non pétrolières ont vu leurs volumes de ventes augmenter en juin pour la première fois depuis août 2021", a déclaré S&P Global.

L'enquête a été publiée un jour après la prestation de serment d'un cabinet remanié, chargé de maîtriser l'inflation et de stimuler l'investissement.

Le sous-indice des nouvelles commandes a atteint 50,2 points, soit le niveau le plus élevé depuis août 2021. Les secteurs de l'industrie manufacturière et des services ont montré les signes les plus prometteurs, ce qui, selon les entreprises, est lié à une reprise des conditions du marché. L'activité dans le secteur de la construction s'est toutefois contractée.

L'emploi est resté globalement stable en juin, certaines entreprises ayant déclaré qu'elles embauchaient davantage pour répondre à la hausse de la demande, tandis que d'autres n'ont pas remplacé les travailleurs à la retraite ou ont licencié du personnel.

David Owen, économiste chez S&P, a déclaré que les entreprises semblaient "s'engager sur la voie de la reprise".

"Si les ventes et les achats continuent d'augmenter au second semestre de cette année, les entreprises devraient avoir la motivation et le besoin d'augmenter leur production", a déclaré M. Owen.

"Si le mois de juin a connu la hausse la plus rapide des prix des intrants depuis trois mois, les entreprises ont généralement indiqué que cela était dû à un degré élevé de volatilité des prix du marché plutôt qu'à une tendance à l'accélération de l'inflation", a déclaré S&P Global.

Toutefois, le sous-indice de la production future a atteint son niveau le plus bas dans l'histoire de la série, la plupart des entreprises étant incertaines des perspectives de croissance en raison de l'instabilité économique récente, selon l'enquête.

"Certaines espèrent une reprise de la demande. Des attentes positives ont été observées dans trois des quatre secteurs surveillés, la construction étant l'exception", a déclaré S&P Global.