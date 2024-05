L'Égypte et les Émirats arabes unis continuent de négocier des contrats pour l'énorme projet de développement de Ras El Hekma sur la côte méditerranéenne de l'Égypte, a déclaré un éminent représentant du secteur touristique égyptien.

En février, le fonds souverain ADQ d'Abou Dhabi a accepté de payer 24 milliards de dollars pour les droits de développement de la vaste péninsule vierge de Ras El Hekma, mais 150 milliards de dollars de travaux supplémentaires sont également en jeu.

"C'est encore extrêmement prématuré. Nous en sommes au stade de la finalisation des contrats. Il n'y a encore rien de concret", a déclaré à Reuters Nader El Biblawi, président de l'association égyptienne des agents de voyage, lundi en fin de journée, en marge d'une conférence sur le voyage à Riyad.

Il n'a pas précisé quels aspects de l'accord étaient en cours de négociation et a déclaré que le calendrier du projet n'était pas clair.

"Ils continuent d'encaisser l'argent, mais il n'y a pas de calendrier que nous connaissons", a déclaré M. El Biblawi.

Les autorités égyptiennes ont déclaré que le projet pourrait attirer jusqu'à 150 milliards de dollars d'investissements supplémentaires, une bouée de sauvetage pour un pays confronté à de lourdes dettes extérieures et à un déficit budgétaire béant.

Ras El Hekma se trouve à 200 km à l'ouest d'Alexandrie, près d'une zone de stations estivales luxueuses et de plages de sable blanc prisées par les riches Égyptiens.

L'ADQ a déclaré que les travaux de construction de la "ville de nouvelle génération", qui s'étend sur 170 kilomètres carrés, soit près d'un cinquième de la taille de la ville d'Abou Dhabi, commenceraient début 2025. Elle comprendra des aménagements touristiques et résidentiels ainsi que des zones d'investissement, des industries technologiques et légères, des parcs d'attractions, un port de plaisance et un aéroport.

Les pourparlers sur un accord similaire avec l'Arabie saoudite pour développer Ras Gamila, une étendue de bord de mer en grande partie inoccupée près de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, n'en sont qu'à leurs débuts, a déclaré M. El Biblawi.

"Ras Gamila est encore un bébé, pas même un bébé, un fœtus", a-t-il déclaré. "Ils attendent de voir si le lancement de Ras El Hekma sera couronné de succès pour lancer des projets similaires, Ras Gamila et d'autres.

Ras Gamila se trouve en face de la mer Rouge du mégaprojet phare de l'Arabie saoudite, NEOM. L'Arabie saoudite a déclaré en 2018 que l'Égypte s'était engagée à exploiter une vaste zone dans le Sinaï pour compléter NEOM.

Ras Gamila se trouve également à proximité du site où un pont traversant le détroit de Tiran, proposé par le roi saoudien Salman en 2016, toucherait terre.

Si le projet de Ras Gamila devait se concrétiser, il créerait une Riviera égypto-saoudienne, a ajouté M. El Biblawi.