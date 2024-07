Yemenia Airways reprendra ses vols commerciaux de Sanaa vers l'Égypte et l'Inde, a annoncé dimanche l'agence de presse gouvernementale SABA, dans le cadre d'un accord entre les parties opposées dans la guerre civile au Yémen.

La liaison avec l'Égypte reprendra mardi, après l'annulation d'un vol dimanche. Les vols à destination de l'Inde reprenaient dimanche.

Les vols aller-retour vers Le Caire seront assurés une fois par jour, tandis que les vols vers l'Inde seront assurés deux fois par semaine.

La reprise fait partie d'un accord entre les parties belligérantes du Yémen, annoncé par l'envoyé américain pour le Yémen la semaine dernière.

Les vols entre Sanaa et Le Caire étaient interrompus depuis la fin de l'année 2016.

Une guerre civile a éclaté au Yémen en 2014 lorsque les militants houthis se sont emparés de Sanaa. Les Houthis ont pris le contrôle de la majeure partie du nord et d'autres grands centres de population, tandis que le gouvernement internationalement reconnu, qui est soutenu par l'Arabie saoudite, s'est installé dans la ville portuaire d'Aden. (Reportage de Mohammed Ghobari et Adam Makary ; rédaction de Philippa Fletcher ; rédaction de Philippa Fletcher et Giles Elgood)