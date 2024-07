Yemenia Airways reprend ses vols vers le Caire et l'Inde via Sanaa au Yémen

Yemenia Airways a annoncé dimanche que les vols commerciaux à destination de l'Egypte et de l'Inde via Sanaa, au Yémen, reprendraient à partir de dimanche soir, a indiqué l'agence de presse nationale du Yémen. (Reportage de Mohammed Ghobari et Adam Makary ; édition de Philippa Fletcher)