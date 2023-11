(Alliance News) - La Piazza Affari a connu une hausse modérée mercredi à la mi-journée après que les données de l'Istat et de la Commission européenne aient montré une amélioration de la confiance des consommateurs en Italie et dans la zone euro, respectivement.

La confiance des consommateurs italiens est passée de 101,6 points en octobre à 103,6 points, alors que le marché s'attendait à une amélioration moins marquée à 102,0 points.

En novembre, l'indicateur du climat économique s'est légèrement amélioré dans la zone euro à 93,8 contre 93,5 révisé en octobre et a dépassé les attentes de 93,7, selon les données publiées par la Commission européenne mercredi.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,8 % à 29 598,77, le Mid-Cap a grimpé de 0,4 % à 41 912,05, le Small-Cap a gagné 0,6 % à 26 139,74 tandis que l'Italie Growth était légèrement au-dessus du pair à 7 890,22.

En Europe, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,4 % à 7 281,84, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,1 % à 7 448,18 tandis que le DAX 40 de Francfort a augmenté de 1 % à 16 144,88.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Saipem a continué à grimper, en hausse de 1,3 %, bien qu'à un rythme plus lent qu'au début. Le titre est porté par l'annonce de l'obtention de deux contrats offshore - l'un en Guyane et l'autre au Brésil - d'une valeur d'environ 1,9 milliard de dollars.

Banca Monte dei Paschi a également apporté une note positive, avec une hausse de 4,5 %. Sur le titre MPS, Marshall Wace a réduit sa position courte à 0,74% contre 0,83%.

Iveco Group a cédé 0,2% après avoir annoncé lundi que la Banque européenne d'investissement a accordé un financement pouvant atteindre 500 millions d'euros pour contribuer à l'électrification, à l'efficacité et à la sécurité dans le secteur des transports par le biais d'investissements dans la recherche, le développement et l'innovation.

En outre, la société a annoncé qu'Iveco Bus avait été choisi comme principal fournisseur du programme de transport scolaire au Brésil. L'entreprise fournira jusqu'à 7 100 véhicules sur deux ans, de 2024 à 2025, pour une valeur de 3,1 milliards de BRL, soit environ 580 millions d'euros aux taux de change actuels.

Mediobanca - dans le rouge de 0,1% - a annoncé mardi qu'elle avait achevé le placement d'une nouvelle obligation privilégiée de premier rang avec une échéance de six ans en février 2030 et une option d'achat après le cinquième, pour un montant total de 500 millions d'euros.

Stellantis, qui a gagné 2,9%, et STMicroelectronics, en hausse de 2,1%, ont également tiré leur épingle du jeu.

Sur le marché des valeurs moyennes, Lottomatica Group a fait marche arrière, en baisse de 0,6%, après avoir annoncé qu'il avait fixé le prix d'un montant total de 500 millions d'euros de ses obligations à taux variable garanties de premier rang à échéance 2030 à un prix d'émission de 99,5%, avec un coupon égal à la somme du taux Euribor à trois mois - soumis à un plancher de 0% - plus 4,00% par an.

La clôture de l'offre est prévue pour le 14 décembre.

Maire Tecnimont - dans le rouge de 0,6% - a annoncé mardi qu'elle avait entièrement remboursé l'obligation jusqu'en 2024, ce qui a entraîné la radiation des obligations correspondantes des marchés organisés et gérés par la Borsa Italiana et la Bourse de Luxembourg.

Le prix de remboursement de 165,3 millions d'euros correspond à 100 % du montant nominal de l'obligation, ainsi qu'aux intérêts courus depuis la dernière date de paiement du coupon.

Le secteur de la mode a chuté, Brunello Cucinelli perdant 0,8 %. Salvatore Ferragamo a également baissé, dans le rouge de 0,1%, tandis que Tod's a inversé la tendance, en augmentant de 1,5%.

Dans les petites capitalisations, KME Group - dans le rouge de 1,9% - a annoncé mardi que sa filiale KME avait finalisé l'accord signé le 9 novembre avec le pool d'institutions de prêt, augmentant le montant des lignes de 50 millions d'euros supplémentaires, portant le montant total à 460 millions d'euros.

Dans le même temps, la clôture des lignes d'affacturage existantes pour un montant de 376,5 millions d'EUR a également été réalisée.

Olidata a baissé de 2,6 %. La société a signé un accord avec Snam d'une valeur de 25 millions d'euros. L'accord prévoit le soutien d'Olidata - à travers sa controlalta Sferanet - pour la plupart des composants Data Centre, Data Management and Security et Network Security, et le droit de Snam d'acheter selon ses propres plans.

Gefran a gagné 1,7 %, la société poursuivant son programme de rachat d'actions. Enfin, elle a déclaré avoir acheté ses propres actions ordinaires - entre le 20 et le 24 novembre - pour une valeur totale d'environ 81 000 euros.

Parmi les PME, Circle - stable à 6,40 euros par action - a annoncé lundi l'approbation par la FILSE, au nom de la Regione Liguria, du projet 'TULIP', acronyme de Terminal and mUltimodal Logistic Innovations for the Port and hinterland environment (Innovations logistiques terminales et multimodales pour l'environnement du port et de l'arrière-pays). Ce projet de 18 mois apporte à Circle une contribution d'environ 220 000 euros et aura un impact positif sur plusieurs secteurs logistiques, à commencer par les terminaux portuaires et les nœuds de l'arrière-pays.

Destination Italia - en termes égaux - a annoncé mardi que le groupe avait dépassé les 6,5 millions d'euros en termes de réservations de commandes pour des départs touristiques en 2024, marquant une augmentation de plus de 70 pour cent par rapport à la même période de l'année 2022.

En Asie, le Nikkei a clôturé mercredi en baisse de 0,3 % à 33 321,22, le Shanghai Composite a cédé 0,6 % à 3 021,69 et le Hang Seng a perdu 2,1 % à 16 993,44.

À New York, mardi soir, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 35 416,98, le Nasdaq a progressé de 0,3 % à 14 281,76 et le S&P 500 a gagné 0,1 % à 4 554,89.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0971 USD contre 1,1002 USD enregistré à la clôture des actions européennes mardi, tandis que la livre valait 1,2688 USD contre 1,2703 USD mardi soir.

Le baril de Brent valait 82,53 dollars contre 81,99 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 037,90 USD l'once contre 2 035,78 USD l'once mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi prévoit le rapport sur le marché hypothécaire américain à 1300 CET des États-Unis, tandis qu'en Allemagne, le chiffre de l'inflation est attendu à 1400 CET de Destatis.

A 1430 CET, le PIB américain est attendu, à 1630 CET les stocks de pétrole, le rapport de l'EIA et l'inventaire de Cushing. A 1945, il y aura un discours de Mester, membre du FOMC.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.