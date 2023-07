(Alliance News) - La Piazza Affari devrait commencer à baisser, selon les contrats à terme, conformément à la tendance attendue pour le reste de l'Europe, au cours d'une journée qui s'est ouverte sans les marchés boursiers de Tokyo et de Hong Kong.

Alors que les actions japonaises devaient être fermées en raison du Navy Day, les transactions à Hong Kong n'ont pas eu lieu en raison d'un avertissement du typhon Talim. Parmi les grandes places asiatiques, seul le Shanghai Composite a été négocié, en baisse de 1,2 % à 3 200,57 points, après la publication des données sur le produit intérieur brut chinois.

L'économie chinoise a progressé de 6,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre, un chiffre qui dément le ralentissement de la reprise post-pandémique du pays et qui, selon les analystes, est gonflé en raison de la faible base de comparaison avec l'année 2022 "dévastée" par les mesures anti-covidés.

Le Bureau national des statistiques de Pékin a publié des données sur la croissance lundi, déclarant dans une note que l'économie "montrait une bonne dynamique de reprise".

"Sur une base trimestrielle, le produit intérieur brut a augmenté de 4,5 % en glissement annuel au premier trimestre et de 6,3 % au deuxième trimestre", a déclaré Fu Linghui, porte-parole du Bureau national des statistiques.

En Europe, le FTSE Mib a perdu 152,5 points ou 0,5 pour cent après avoir perdu 0,4 pour cent à 28 663,30 à la clôture de vendredi.

Le FTSE 100 de Londres est attendu en baisse de 43,5 points ou 0,6 pour cent, le CAC 40 de Paris est donné en baisse de 55,0 points ou 0,8 pour cent et le DAX 40 de Francfort est attendu en baisse de 88,5 points ou 0,6 pour cent.

À Milan, vendredi soir, le Mid-Cap a perdu 0,2 % à 42 778,21, le Small-Cap a terminé dans le rouge à 26 608,08, tandis que l'Italie Growth a clôturé en baisse de 0,2 % à 9 086,52.

Parmi les valeurs sûres, FinecoBank a augmenté de 1,5 %, dans sa troisième séance de hausse.

Banca Monte dei Paschi di Siena a gagné 1,7 %, marquant sa sixième session haussière consécutive.

Prysmian Group - en baisse de 1,3 % - a signé jeudi le renouvellement d'une facilité de crédit renouvelable à long terme liée à la durabilité d'une valeur de 1 milliard d'euros avec un groupe de banques nationales et internationales de premier plan.

Eni, d'autre part, a chuté de 1,4 %, prenant des bénéfices après cinq sessions clôturées à la hausse.

La filiale Saipem a également gagné du terrain, le titre perdant 1,7 %. Marshall Wace a augmenté sa position courte sur le titre à 0,6 %, contre 0,48 % mercredi.

Du côté des valeurs moyennes, le titre Cementir Holding a progressé de 4,0% à 7,72 euros par action, marquant ainsi sa quatrième séance bénéficiaire consécutive.

Le Juventus Football Club - en hausse de 0,8% - a confirmé jeudi soir qu'il avait entamé la procédure de sortie du projet de Super League. Le club a rappelé qu'il était conscient de la nécessité pour le Real Madrid, le FC Barcelone et les autres clubs impliqués dans le projet de donner leur accord pour que le retrait prenne effet.

Credito Emiliano, d'autre part, a augmenté de 3,2 %, avec un nouveau prix de 7,457 EUR par action. L'action a été échangée dans un volume élevé de plus de 519 000 par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 216 000.

Brunello Cucinelli a clôturé dans le rouge de 3,6 %, après une baisse de 0,2 % la veille. La société a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse de 31 % par rapport à l'année précédente, à 543,9 millions d'euros, contre 415,4 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente. Plus précisément, en Italie, les ventes ont augmenté de 24 % pour atteindre 60,9 millions d'euros, en Europe - hors Italie - elles ont progressé de 23 % pour atteindre 141,9 millions d'euros, dans les Amériques elles ont augmenté de 24 % pour atteindre 189,0 millions d'euros, et en Asie elles ont augmenté de 56 % pour atteindre 152,2 millions d'euros.

Industrie de Nora, en revanche, a chuté de 4,1% à 20,34 EUR par action, malgré l'annonce vendredi que sa filiale De Nora Italy Hydrogen Technologies Srl - DNHIT - et le ministère italien des Entreprises et de l'Industrie avaient signé un décret de concession accordant à DNHIT 32,25 millions d'EUR sous la forme d'une contribution aux coûts du projet Gigafactory en coentreprise avec Snam Spa de la part du fonds IPCEI.

Du côté des petites capitalisations, Tessellis a clôturé en hausse de 7,5%, talonnant le gain de la veille de 0,6%.

Restart a augmenté de 4,6%. L'action - qui a manqué la date de détachement du dividende depuis 2007 - a baissé d'environ 31% depuis le début de l'année.

Banca Profilo a clôturé en hausse de 1,0 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait reçu les lignes directrices que la société mère Arepo BP a identifiées comme des lignes directrices stratégiques pour le développement des activités du groupe au cours des trois prochaines années, qui seront traduites dans un nouveau plan d'affaires 2024-2026 attendu d'ici la fin de l'année. Les principaux objectifs du nouveau plan concernent le saut dimensionnel des activités de banque privée et d'investissement visant à optimiser la rentabilité des métiers, la consolidation de la capacité de rentabilité à faible volatilité développée par la Finance, le renforcement des investissements dans la fintech, avec un focus sur l'intelligence artificielle et les actifs numériques, et la poursuite de l'augmentation de la rémunération des actionnaires en s'appuyant sur la solidité et la rentabilité.

Parmi les notes négatives, Softlab a clôturé en baisse de 4,1 pour cent, avec un prix de 1,64 euro par action. L'action a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines, à 1,58 euro par action, au cours de la journée.

Rouge également pour d'Amico, qui en est à sa cinquième séance consécutive de baisse, avec un recul de 3,6 %.

Parmi les PME, Datrix a clôturé en hausse de 8,0%, avec un volume de près de 137 000 actions échangées contre une moyenne journalière sur trois mois d'environ 8 800.

Casta Diva Group a augmenté de 9,5 pour cent, après avoir annoncé jeudi que son conseil d'administration avait décidé de verser un dividende extraordinaire d'un montant total de 4,0 millions d'euros.

Growens s'est apprécié de 6,6 % après avoir annoncé jeudi soir que son conseil d'administration avait approuvé les lignes directrices d'une transaction impliquant une offre publique d'achat partielle volontaire pour un maximum de 2,6 millions de ses propres actions ordinaires, correspondant à environ 17 % de toutes les actions ordinaires émises, au prix de 6,80 euros par action, pour une contrepartie totale maximale de 18,0 millions d'euros.

Health Italia a clôturé en baisse de 4,1% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son plan d'affaires 2023-2026, prévoyant des revenus entre 50,0 millions d'euros et 52,0 millions d'euros à la fin du plan. L'EBITDA est estimé entre 12,0 et 14,0 millions d'euros et la position financière nette positive entre 15,0 et 16,0 millions d'euros.

À New York, le Dow Jones a clôturé vendredi en hausse de 0,3 % à 34 509,03, le Nasdaq a perdu 0,2 % à 14 113,70 et le S&P 500 a baissé de 0,1 % à 4 505,42.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1225 USD contre 1,1242 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,3084 USD contre 1,3121 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 79,05 dollars contre 79,96 dollars à la clôture vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 954,57 USD l'once contre 1 958,73 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, à 1000 CEST, de l'Italie, viendra la balance commerciale.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, une vente aux enchères de bons du Trésor à trois et six mois aura lieu à 17h30.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

