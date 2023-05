(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont clôturé en baisse mardi, les produits de luxe tirant les bourses vers le bas.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,5 % à 27 174,97, le Mid-Cap en baisse de 0,7 % à 42 742,02, le Small-Cap a progressé de 0,1 % à 27 975,69, tandis que l'Italie Growth a cédé 0,2 % à 9 158,13.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a terminé en baisse de 0,1 %, le CAC 40 de Paris a cédé 1,3 %, tandis que le DAX 40 de Francfort a cédé 0,5 %.

"Alors que l'horloge continue de tourner vers l'échéance du plafond de la dette américaine du 1er juin et que les politiciens américains ne sont pas plus près d'un accord, les marchés européens sont orientés à la baisse, le secteur du luxe souffrant après la forte performance de lundi", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"Outre-mer, les marchés américains commencent à se replier alors que les perspectives sur les taux d'intérêt et le ralentissement économique commencent à prendre de l'ampleur, avec un dollar américain plus fort et des rendements plus élevés qui commencent à agir comme un frein au risque."

Sur le plan macroéconomique, les indices de S&P Global pour les États-Unis indiquent que le secteur privé a progressé en mai, sous l'impulsion des services.

Les derniers chiffres indiquent le rythme d'expansion le plus rapide du secteur privé du pays depuis avril 2022, la croissance du secteur des services s'étant accélérée pour atteindre son plus haut niveau en 13 mois, tandis que la production manufacturière n'a augmenté que de manière marginale.

Pour l'industrie manufacturière, la lecture a indiqué la plus forte contraction en trois mois et une nouvelle détérioration des conditions d'exploitation. Cette baisse est principalement due à la faiblesse de la demande et à la réduction du besoin de retenir les intrants, les délais de livraison s'étant améliorés et le nombre de nouvelles commandes ayant diminué.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi di Siena a augmenté de 3,2%, mais Saipem a pris la tête avec un gain de 3,6%. L'autre pétrolier Tenaris est parmi les meilleurs, en hausse de 1,4%.

Mediobanca est dans le rouge de 0,3% sur la journée après avoir signé un accord avec Banca Ifis - en baisse de 0,5% sur le Mid-Cap - pour entrer dans un partenariat à long terme pour la gestion des prêts douteux.

Selon l'accord, Banca Ifis reprendra à Mediobanca, pour un montant de 100 millions d'euros, Revalea Spa, une société créée en 2022 à partir de la défaisance des prêts non performants résultant de l'acquisition de portefeuilles de prêts non performants, une activité qui ne fait plus partie des activités principales du groupe Mediobanca.

La performance du secteur du luxe sur la Piazza Affari reste remarquable, mais pour des raisons inverses par rapport à lundi, car les principales valeurs ont tiré les listes vers le bas : sur le Mib, Moncler a chuté de 5,4%.

Sur le Mid-Cap, Brunello Cucinelli a cédé 3,9%, Salvatore Ferragamo a perdu 2,0% et Tod's 1,4%.

La Juventus grimpe de 2,5%. Le club a reçu hier la sentence de la Cour d'appel de la Fédération italienne de football (Federazione Italiana Giuoco Calcio) le pénalisant de 10 points au classement. En revanche, les sept dirigeants pour lesquels le procureur fédéral avait requis huit mois d'inhibition ont été acquittés.

Le club attend la publication des motivations et se réserve le droit, pour défendre ses intérêts, d'évaluer la proposition d'un appel auprès du Collegio di Garanzia dello Sport, dans les termes prévus par le règlement sportif", est le seul commentaire publié par le club.

Fincantieri - en déficit de 2,1 % - a annoncé vendredi que le ministère américain de la défense avait attribué à sa filiale américaine, Marinette Marine, le contrat de construction de la quatrième frégate de la classe "Constellation", d'une valeur d'environ 526 millions de dollars, pour la marine américaine.

Le contrat pour la première frégate et l'option pour 9 navires supplémentaires, signé en 2020, a une valeur totale d'environ 5,5 milliards d'USD et comprend le soutien après-vente et la formation des équipages.

Parmi les sociétés à petite capitalisation, Somec a perdu 0,7 %. La société a annoncé mardi que sa filiale américaine Fabbrica a remporté de nouvelles commandes aux États-Unis pour un total de 13,8 millions de dollars, qui seront réalisées en collaboration avec la division Mestieri de Somec, "bénéficiant ainsi des importantes synergies favorisées par l'appartenance au groupe", a expliqué la société.

Banca Profilo - en hausse de 3,8% - a annoncé mardi que la société mère Arepo BP et Twenty First Capital, une société française de gestion de fonds d'investissement alternatifs, commanditaire et gestionnaire de portefeuille du fonds enregistré en France Fonds Archimède, avaient conclu un accord conditionnel contraignant pour acheter et vendre un nombre d'actions de Banca Profilo détenues par Arepo égal à 29% de son capital social, net d'actions d'autocontrôle.

Esprinet a cédé 0,1% après avoir annoncé lundi, uniquement à des fins déflationnistes d'un litige fiscal potentiel de longue durée, qu'elle avait signé un accord avec l'Agenzia delle Entrate (Agence italienne des recettes) visant à régler les litiges extrajudiciaires en matière de TVA concernant les périodes fiscales de 2013 à 2017.

Sur la base de l'accord de règlement conclu, la société devra payer un montant total d'environ 33,2 millions d'euros et, par conséquent, sur une créance initiale globale de plus de 220 millions d'euros, la société supportera une charge réelle, en termes de TVA et de pénalités connexes, de moins de 14 % de cette créance, plus les intérêts courus. Les montants dus seront payés par l'entreprise de manière échelonnée sur une période maximale de cinq ans, avec des versements trimestriels égaux.

Sur le marché des capitaux alternatifs de la bourse italienne, Alfonsino a grimpé de 13 % après avoir annoncé que les revenus du premier trimestre avaient augmenté de 9 % en glissement annuel pour atteindre 1,2 million d'euros, contre 1,1 million d'euros pour la même période de l'année précédente.

La société a également indiqué que le nombre total de commandes, soit environ 132 779, était en baisse de 7 % par rapport à l'année précédente, lorsque 142 162 commandes avaient été enregistrées, reflétant une croissance du panier d'achat moyen, estimée à 6 % - à 24,07 EUR contre 22,81 EUR - et du revenu par commande, qui est passé de 7,91 EUR à 9,20 EUR, ce qui représente une amélioration de 16 %.

Le conseil d'administration de l'italien Design Brands - en hausse de 1,2% - a approuvé mardi les résultats du groupe jusqu'au 31 mars 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires de 62,9 millions d'euros au premier trimestre de l'année, en hausse de 81% par rapport aux 34,9 millions d'euros de la même période de 2022.

Le bénéfice net ajusté pro-forma s'est élevé à 5,4 millions d'euros, en hausse de 187% par rapport à 1,9 million d'euros à la même période 2022, représentant 8,1% du chiffre d'affaires total pro-forma.

Eles a gagné 0,7%. La société a terminé le premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros, en hausse de 36% par rapport à l'année précédente. A périmètre constant, c'est-à-dire en tenant compte de l'acquisition de Campera Electronics Systems Srl à partir de janvier 2022, ils s'élèvent à 4,9 millions d'euros, soit 6%, contre 4,7 millions d'euros au 31 mars 2022.

A New York, au plus fort des échanges mardi, le Dow est en vert fractionné, le Nasdaq est en baisse de 0,2 %, tout comme le S&P 500.

Parmi les devises, l'euro s'échangeait à 1,0778 USD contre 1,0800 USD à la clôture de lundi. En revanche, la livre vaut 1,2425 USD contre 1,2424 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 77,31 USD contre 76,00 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 966,95 USD l'once contre 1 974,15 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, plusieurs données macroéconomiques du Royaume-Uni telles que l'indice des prix à la production, l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix de détail sont attendues à 0800 CEST.

A 0900 CEST, le sommet non monétaire de la Banque centrale européenne est attendu. Une heure plus tard, les attentes des entreprises allemandes et l'indice IFO sur la confiance des entreprises allemandes seront publiés.

À 1300 CEST, les données sur les prêts hypothécaires aux États-Unis sont attendues.

À 1630 CEST, ce sera le tour des stocks de pétrole.

Parmi les sociétés cotées à la bourse italienne, les résultats d'Assicurazioni Generali et de Laboratorio Farmaceutico ERFO sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.