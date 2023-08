(Alliance News) - Vendredi, le Mib a clôturé à la baisse pour la troisième séance consécutive, plaçant la barre à 27 700 points, et suivant les autres marchés boursiers européens, en raison des préoccupations croissantes concernant la politique monétaire agressive de la Réserve fédérale et des risques de crédit croissants en Chine après que le géant de l'immobilier Evergrande a déposé son bilan devant un tribunal américain.

Parmi les données économiques du jour, publiées par Eurostat vendredi, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 5,3 % en juillet, contre 5,5 % en juin. Un an plus tôt, il s'élevait à 8,9 %. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne a été de 6,1% en juillet, contre 6,4% en juin. Un an plus tôt, le taux était de 9,8 %.

En revanche, l'inflation des prix à la consommation au Japon a ralenti à 3,1 % en glissement annuel en juillet, conformément aux attentes du marché, selon les données gouvernementales publiées vendredi.

En conséquence, le FTSE Mib était en baisse de 0,4 % à 27 761,98, le Mid-Cap était en baisse de 0,5 % à 41 284,34, le Small-Cap était en baisse de 0,6 % à 26 720,41, et l'Italie Growth était en baisse de 0,3 % à 8 854,38.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé en baisse de 0,4 pour cent, le DAX de Francfort en baisse de 0,7 pour cent, tout comme le FTSE 100 de Londres.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, dans une liste baissière presque concurrentielle, Hera a progressé de 1,2 %, relevant la tête après quatre séances baissières.

De bons achats ont également été réalisés sur Terna, qui a augmenté de 0,5 %, après deux séances clôturées par une perte.

Monte dei Paschi di Siena est en bas de la liste, en baisse de 4,0 % pour sa quatrième séance baissière consécutive.

Saipem était également en baisse de 2,4 % à 1,43 EUR après un timide gain de 0,4 % la nuit dernière.

Ferrari a également chuté, perdant 1,6%. Bernestein a relevé son objectif de cours sur le titre à 300 euros, contre 250 euros précédemment.

Tenaris, d'autre part, a baissé de 0,1%, malgré l'annonce de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir auprès de Mattr 100% des actions de sa filiale Bredero Shaw International, qui détient une participation majoritaire dans l'activité de revêtement de tuyaux d'une valeur de 166 millions de dollars US, y compris le fonds de roulement, sur une base de trésorerie et sans dette, sous réserve des ajustements de prix habituels.

Du côté des valeurs moyennes, Eurogroup Laminations a été l'un des rares contributeurs à la hausse, avec une augmentation de 1,4 % à 5,43 euros après deux séances dans le rouge.

MutuiOnline a également tiré son épingle du jeu, affichant un gain de 1,8 %, après cinq séances dans le rouge.

Tod's, à l'autre bout de la liste, a chuté de 2,6 %, répétant sa chute de 2,0 % dans le rouge la veille.

Alerion, de son côté, a chuté de 3,1%, traînant avec un nouveau cours à 26,65 euros par action après un feu vert de 0,2% la veille.

Brunello Cucinelli a également évolué en queue de peloton, en baisse de 1,8%, repositionnant son cours dans la zone des 72,40 euros.

Dans le segment des petites capitalisations, gros quarts pour Basicnet, qui est en hausse de 2,3% après une baisse de 0,6% la veille.

Giglio Group, quant à lui, est en hausse de 9,8% à EUR0,62 après avoir reculé de 2,4% la veille.

De l'autre côté de la liste, Autostrade Meridionali a cédé 1,3% à 15,00 euros lors de sa troisième séance de baisse.

Fidia a également chuté de 5,8% après un gain de 4,9% la veille.

Parmi les PME, Datrix a progressé de 5,0% après deux séances de baisse.

Circle s'est également bien comportée, gagnant 4,3 % après trois séances de baisse.

En queue de peloton, E-Globe était en baisse de 5,4 % à 1,60 EUR par action, marquant sa quatrième session baissière consécutive.

Intred, d'autre part, a progressé de 0,4 %, dans sa cinquième session consécutive à la hausse.

Circle a clôturé en hausse de 4,3 %, après trois séances de baisse. La société a annoncé mercredi la signature d'un nouveau contrat avec un opérateur multimodal européen de premier plan pour soutenir le développement de services numériques - y compris aéroportuaires - et douaniers innovants. La valeur du contrat dépasse 510 000 euros et sa durée est de 18 mois, avec une clause de renouvellement annuel automatique.

À New York, le Dow Jones est en baisse de 0,1 %, le S&P de 0,2 % et le Nasdaq de 0,7 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0875 USD contre 1,0872 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre vaut 1,2738 USD contre 1,2746 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 84,37 USD contre 84,85 USD à la clôture de la séance de jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 892,00 USD l'once contre 1 893,90 USD l'once jeudi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, à 0315 CEST, la décision de la banque centrale chinoise sur le taux d'intérêt principal arrivera tandis qu'à 0800 CEST, l'indice des prix à la production de l'Allemagne sera publié.

Aux États-Unis, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à trois et six mois est prévue à 1730 CEST.

Aucun événement particulier n'est prévu dans le calendrier des entreprises de la Piazza Affari.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.