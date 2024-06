Franklin Templeton lance le Franklin FTSE Developed World Ucits ETF

Franklin Templeton a annoncé le lancement de son nouveau Franklin FTSE Developed World Ucits ETF. Il suit la performance de l'indice FTSE Developed Index-NR (Net Return), un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière représentant la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés.



Cet sera coté sur la Deutsche Börse Xetra (XETRA) et sur le London Stock Exchange (LSE) à partir du 25 juin 2024, et sur la Borsa Italiana le 26 juin 2024. Il est enregistré en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.