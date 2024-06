Golden Goose a annulé son IPO à Milan, à cause des remous politiques en Europe. L'entreprise italienne spécialisée dans la conception, la production et la vente de chaussures, vêtements et accessoires de luxe aurait dû débuter sa vie boursière vendredi 21 juin à Milan. Il aurait pu s'agir de la troisième opération portant sur des marques célèbres en quelques mois, après Birkenstock et Puig.

Le fabricant italien de baskets de luxe Golden Goose a reporté son introduction en bourse en raison de la volatilité des marchés européens. Le management blâme la détérioration significative des conditions de marché à la suite des élections européennes, en particulier après la dissolution de l'Assemblée nationale française.

Fondée en 2000 à Marghera, près de Venise, par Alessandro Gallo et Francesca Rinaldo, Golden Goose a commencé comme une marque de vêtements et de sacs en cuir. En 2007, la société a lancé son modèle de sneakers Super-Star, qui est devenu un produit phare, avec un prix de vente de l'ordre de 500 EUR pour un modèle médian. Depuis, Golden Goose a élargi sa gamme de produits et renforcé sa présence mondiale, passant d'un modèle de distribution principalement en gros à un modèle de vente directe à la clientèle (DTC). En 2015, le fonds d'investissement américain Carlyle Group a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise, permettant à Golden Goose d'accélérer son expansion internationale. En 2020, la société a été vendue à Permira, un autre fonds d'investissement.

Comptes de la société (Prospectus IPO)

En 2023, le groupe a dégagé 587,2 M€ de chiffre d'affaires pour une marge brute de 72,3%, une marge d'Ebitda de 33,2% et une marge opérationnelle de 22,6% en brut et de 25,4% en données ajustées. La croissance des revenus a atteint 17,2% l'année dernière, après 30% entre 2021 et 2022. Le bénéfice net 2023 s'est établi à 49 M€, pour un cash-flow libre ajusté de 44,7 M€. Le groupe espère réaliser 1 Md€ de revenus annuels d'ici 2029, ce qui implique une croissance annuelle moyenne (CAGR) de 9,3%. La marge d'EBIT devrait rester voisine du niveau historique, assure le management, qui prévoit de réduire l'endettement dans la fourchette 1 à 1,5 fois l'Ebitda d'ici 2029, contre 2,4 fois actuellement.

Golden Goose Group aurait dû être cotée sur Euronext Milan. La fourchette d'introduction avait été fixée entre 9,50 et 10,50 EUR par action et un prix de 9,75 EUR circulait depuis le weekend, avant que l'IPO ne soit purement et simplement annulée. Sur la base de ce prix, le dossier aurait affiché une capitalisation de 1,74 Md€ environ et un PER cash initial de 35,5 fois.

Une marque largement reconnue (Source Société)

Golden Goose bénéficie de plusieurs atouts, notamment :

Une marque forte et iconique avec une base de clients fidèles.

Un modèle de distribution DTC qui permet un contrôle optimal de l'expérience client.

Une stratégie de croissance bien définie axée sur l'expansion géographique et l'augmentation de la présence en ligne.

Une politique de renforcement du savoir-faire local, notamment via l'acquisition en 2022 d'Italian Fashion Team, son principal fournisseur.

A contrario, la société est :

Très dépendante d'une seule catégorie de produits (les sneakers).

Exposée à une vive concurrence dans le secteur du luxe et du sportswear.

Golden Goose rejoint en bourse deux sociétés à marques fortes introduites ces derniers mois, l'allemande Birkenstock, qui a choisi la cotation à New York, et l'espagnole Puig, qui a préféré tenter de rester prophète en son pays.