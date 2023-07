(Alliance News) - IMD International Medical Devices Spa a fait ses débuts à la Bourse italienne vendredi après une introduction en bourse de 5,4 millions d'euros.

Le flottant est de 15% et la capitalisation boursière est de 36,2 millions d'euros. Si la surallocation est exercée, la levée de fonds passera à 6 millions d'euros.

International Medical Devices opère dans le secteur des technologies médicales, en particulier dans la recherche et le développement, la production et la distribution d'une large gamme de systèmes de diagnostic à rayons X. À travers ses trois sociétés opérationnelles - Technix Spa, IMD Generators Srl et Intermedical Srl -, le groupe IMD est actif dans le domaine médical depuis plus de 40 ans, offrant des solutions très innovantes et à la pointe de la technologie en matière d'imagerie diagnostique.

Aniello Aliberti, président-directeur général d'International Medical Devices, a déclaré : "La cotation à l'EGM représente une étape fondamentale dans notre parcours de croissance qui nous permettra à la fois de soutenir notre programme de développement externe, par le biais d'opérations de fusion-acquisition, et de renforcer nos capacités de production et de gestion. Notre activité principale est orientée vers le développement continu de solutions technologiques innovantes dans le domaine médical visant à la production de dispositifs pour la préservation de la santé".

"Notre objectif est de créer de la valeur en termes de fiabilité et de qualité, en nous positionnant comme un acteur de référence capable de fournir l'efficacité et le savoir-faire Made In Italy que nous avons développé en plus de 40 ans d'activité. Confiants de poursuivre notre chemin avec enthousiasme, nous regardons l'avenir avec un optimisme renouvelé, conscients de relever des défis de plus en plus ambitieux".

"Un remerciement particulier à tous les employés qui, par leur engagement constant, ont contribué à la croissance de notre groupe, à tous les conseillers qui nous ont soutenus dans ce parcours de préparation à la cotation, et aux investisseurs et à Dornier qui ont décidé d'accorder leur confiance à notre projet de développement futur".

L'action IMD International Medical Devices est en baisse de 4,4 %, à 1,94 euro par action.

