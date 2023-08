(Alliance News) - Les marchés européens devraient ouvrir en hausse jeudi, selon les contrats à terme IG, alors que les investisseurs attendent des données plus importantes sur l'inflation américaine cet après-midi.

"Toute surprise négative sur le front de l'inflation pourrait raviver les faucons de la Réserve fédérale, mais nous sommes loin de nous attendre à une nouvelle hausse en septembre ; les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient plus de 85 % de chances d'une pause lors de la réunion du FOMC de septembre", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Parallèlement, les États-Unis ont annoncé mercredi des mesures visant à restreindre certains investissements américains en Chine, en ciblant des secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle - une décision qui pourrait affaiblir davantage les liens bilatéraux.

En fait, le ministère chinois des affaires étrangères a critiqué cette mesure qu'il considère comme une tentative "d'anti-mondialisation et de désynchronisation", avertissant que la Chine "sauvegardera résolument ses droits et ses intérêts".

Le FTSE Mib devrait donc gagner 177,5 points, soit 0,6 %, après avoir clôturé en hausse de 1,3 % à 28 308,09 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait être en hausse de 41,6 points ou 0,6 %, le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en hausse de 62,6 points ou 0,9 %, et le DAX 40 de Francfort devrait être en hausse de 103,7 points ou 0,7 %.

Parmi les plus petites valeurs italiennes, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,6 pour cent à 41 723,73, le Small-Cap dans le vert de 0,6 pour cent à 26 842,59, et l'Italy Growth en hausse de 0,3 pour cent à 8 880,93.

Sur l'indice principal de Piazza Affari mercredi, FinecoBank était en tête avec 7,1%. La société a rapporté la semaine dernière que les entrées nettes en juillet ont été confirmées à 486 millions d'euros, en ligne avec les estimations annoncées lors de la publication des résultats du premier semestre.

Depuis le début de l'année, la collecte s'élève à 5,7 milliards d'EUR.

Banco BPM a suivi, en hausse de 5,5 %. UniCredit a également tiré son épingle du jeu (+ 4,4 %), ainsi qu'Intesa Sanpaolo (+ 2,3 %), qui a annoncé lundi avoir accordé un prêt de 2,5 millions d'euros à Selene, une entreprise lucquoise leader dans la production d'emballages plastiques flexibles à usage industriel, principalement en polyéthylène, grâce à un financement de la Banque européenne d'investissement.

Malgré ces bons résultats, Assicurazioni Generali a chuté de 1,2 % après avoir annoncé un bénéfice net normalisé de 2,33 milliards d'euros pour le premier semestre de l'année, en hausse de 61 % par rapport à 1,44 milliard d'euros au 30 juin 2022.

Le bénéfice d'exploitation a fortement augmenté à 3,72 milliards d'euros, en hausse de 28% par rapport à 2,90 milliards d'euros, en partie grâce à la diversification des sources de profit, qui comprend la contribution des acquisitions réalisées.

Leonardo a clôturé dans le rouge (0,3 %) après avoir annoncé mercredi qu'il avait confirmé son leadership sur le marché du transport privé par hélicoptère en annonçant de nouveaux contrats en Amérique latine lors des cérémonies officielles du salon LABACE 2023.

Gruppomodena est devenu le distributeur officiel des modèles d'hélicoptères AW119Kx, AW109, AW169 et AW139 de Leonardo sur le marché civil en Uruguay et en Argentine, et a également signé un contrat pour deux avions monomoteurs légers AW119Kx.

Sur le marché des valeurs moyennes, Banca Popolare di Sondrio a terminé en hausse de 2,5 % après avoir examiné et approuvé le rapport financier semestriel consolidé au 30 juin, avec un bénéfice net record de 207,1 millions d'euros, contre 105,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 427,0 millions d'euros, contre 320,0 millions d'euros au premier semestre 2022.

Credito Emiliano a gagné 3,3% après avoir approuvé lundi ses résultats consolidés pour le premier semestre de l'année, une période clôturée avec un bénéfice net consolidé de 298,7 millions d'euros, contre 157,0 millions d'euros en 2022. Credem souligne qu'il a dépensé 25 millions d'euros en contributions à des fonds pour la gestion de banques en difficulté au cours de cette période. Le résultat est en hausse de 90 % par rapport à l'année précédente.

Le rendement des fonds propres - ROE annualisé - a été de 17,9 %, tandis que le ROTE annualisé a été de 20,8 %.

L'aéroport Guglielmo Marconi de Bologne a augmenté de 0,7 %, après avoir annoncé vendredi qu'il avait dépassé le chiffre record de 1,1 million de passagers en juillet, soit près de 90 000 de plus que le précédent.

Le chiffre montre également une augmentation de 17% par rapport à juillet 2019, avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19, et de 13% par rapport à juillet 2022.

Sur le segment des petites capitalisations, Greenthesis a clôturé en hausse de 1,1% et a annoncé que - par le biais de sa filiale à 100% Ambienthesis Middle East DMCC - elle a été désignée pour mener des activités de caractérisation, pour un montant d'environ 100 000 euros, fonctionnelles à l'assainissement ultérieur d'un terrain contaminé par des hydrocarbures à réaliser dans la zone industrielle d'Abou Dhabi.

Pierrel - en hausse de 3,8 % - a annoncé lundi qu'il avait obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Équateur pour son anesthésique dentaire à base d'articaïne, Orabloc, dans la formulation 1:100 000.

Avec l'enregistrement en Équateur, Orabloc fait son entrée en Amérique du Sud.

Au 30 juin, le groupe Tesmec - dans le rouge de 2,2% - a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 125,3 millions d'euros, en hausse par rapport aux 113,3 millions d'euros au 30 juin 2022, principalement en raison de la performance des segments Énergie et Ferroviaire. Plus précisément, des revenus provenant de la vente de produits de 97,0 millions d'euros ont été enregistrés pour le semestre clos le 30 juin 2023, contre 70,9 millions d'euros pour le semestre clos le 30 juin 2022, et des revenus provenant des services et des travaux en cours de 28,3 millions d'euros, en baisse par rapport à 42,4 millions d'euros.

Parmi les PME, Laboratorio Farmaceutico Erfo a augmenté de 1,0%, après que le conseil d'administration a déclaré mercredi qu'il avait revu certaines données opérationnelles et financières consolidées au 30 juin, déclarant des revenus de 3,4 millions d'euros, en hausse de 21% par rapport à 2,8 millions d'euros au cours de la même période de l'année dernière.

L'Ebitda s'élève à 1,03 million d'euros et l'Ebitda ajusté à environ 1,02 million d'euros, soit 30 % du chiffre d'affaires.

Technoprobe a plongé de 8,5 % après que le conseil d'administration a examiné et approuvé mercredi les résultats consolidés pour le semestre clos le 30 juin, faisant état d'une baisse de 53 % du bénéfice, à 31,1 millions d'euros, contre 66,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 196,3 millions d'euros, soit une baisse de 22 % par rapport aux 250,3 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2022.

Alfonsino - dans le vert de 1,4 pour cent - a annoncé mercredi le début officiel de l'essai routier de sa nouvelle plateforme propriétaire, annoncée à un stade avancé de développement à la fin du mois de juin.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,5 % à 35 123,36, le Nasdaq a chuté de 1,2 % à 13 722,02, et le S&P 500 a perdu 0,7 % à 4 467,71.

En Asie, le Nikkei était dans le vert de 0,9 pour cent à 32 499,77, le Shanghai Composite a grimpé de 0,2 pour cent à 3 250,53 et le Hang Seng était dans le rouge de 0,2 pour cent à 19 207,74.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0992 USD contre 1,0978 USD à la clôture des marchés européens mercredi, tandis que la livre valait 1,2728 USD contre 1,2720 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 87,72 USD contre 87,00 USD à la clôture de la nuit dernière. L'or, quant à lui, se négocie à 1 916,83 USD l'once contre 1 950,75 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier économique de jeudi comprend la publication des données sur l'inflation à 1000 CEST en Italie et le rapport mensuel de la BCE à la même heure.

À 1300 CEST, c'est au tour du rapport mensuel de l'OPEP. Toujours aux États-Unis, à 14h30 CEST, les données sur les demandes d'allocations chômage, l'inflation et les revenus réels seront publiées.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Servizi Italia, Unipol et UnipolSai sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

