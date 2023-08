(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont continué à évoluer en territoire négatif jeudi, à la suite de la publication de certaines données macroéconomiques de juillet qui ont indiqué la contraction la plus rapide de l'activité dans la zone euro depuis novembre de l'année dernière.

En détail, l'indice composite de la zone euro de la Hamburg Commercial Bank, publié jeudi et compilé par S&P Global, a enregistré une valeur de 48,6 en juillet, en baisse par rapport aux 49,9 de juin et, plus important encore, en dessous du seuil de 50,0 qui sépare la croissance de la contraction.

De plus, Eurostat a rapporté que les prix à la production industrielle ont chuté de 3,4 pour cent en glissement annuel dans la zone euro en juin, s'accélérant par rapport à une baisse de 1,6 pour cent en mai.

Le consensus FXStreet s'attendait à une baisse des prix de 3,1%.

Ainsi, le FTSE Mib a cédé 1,0% à 28 675,10, le Mid-Cap était dans le rouge de 0,8% à 42 060,86, le Small-Cap a perdu 0,4% à 26 826,21, et l'Italie Growth a baissé de 0,4% à 8 980,08.

Le CAC 40 à Paris était dans le rouge de 1,3 pour cent, le DAX 40 de Francfort a cédé 0,9 pour cent et le FTSE 100 de Londres a chuté de 1,2 pour cent.

En Italie, le secteur des services a signalé une augmentation de l'activité en juillet, mais la croissance s'est ralentie pour atteindre son plus bas niveau depuis six mois en raison d'une stagnation générale des ventes. Les pressions sur les prix sont restées prédominantes, tandis que l'emploi a diminué pour la première fois depuis avril 2021.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, seuls Interpump, Iveco Group et Nexi ont été épargnés, avec des gains compris entre 1,0 % et 0,8 %.

BPER Banca - toujours en bas de l'échelle, dans le rouge de 5,3% - a rapporté mercredi que son bénéfice semestriel s'élevait à 719,5 milliards d'euros contre 1,39 milliard d'euros, en baisse de 48% par rapport au 30 juin 2022.

Les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 1,54 milliard d'euros, en hausse de 97 % par rapport à 785,4 millions d'euros au 30 juin 2022.

Également en baisse de 3,7 %, Banco BPM a déclaré mercredi avoir enregistré un bénéfice record de 624,4 millions d'euros au 30 juin, son meilleur semestre à ce jour, en hausse de 78 % par rapport à la même période en 2022, où le bénéfice s'élevait à 351,0 millions d'euros.

Les revenus nets d'intérêts pour le premier semestre de l'année se sont élevés à 1,55 milliard d'EUR, contre 1,04 milliard d'EUR pour la même période de l'année précédente.

Tenaris, d'autre part, a chuté de 3,0 % après avoir annoncé mercredi qu'elle avait approuvé ses principaux résultats pour le premier semestre de l'année.

La société a déclaré un bénéfice semestriel de 2,26 milliards d'USD, en hausse de 99 % par rapport à 1,13 milliard d'EUR au 30 juin 2022.

L'Ebitda a atteint 2,88 milliards d'USD, contre 1,43 milliard d'USD au premier semestre 2022, soit une hausse de 101 % et une marge d'Ebitda de 35 %, contre 28 %.

TIM a chuté de 2,5 % après l'approbation de son rapport financier pour les six mois au 30 juin mercredi, faisant état de résultats "pleinement conformes aux objectifs pour l'exercice 2023 qui ont été communiqués au marché en février dernier", a déclaré la société.

Au premier semestre, explique TIM, le groupe a enregistré une perte de 813 millions d'euros, en baisse par rapport à la perte de 483 millions d'euros enregistrée à la même période l'année dernière. Ce chiffre, précise TIM, "reflète l'effet négatif des charges nettes non récurrentes de 437 millions d'euros, contre 287 millions d'euros au premier semestre 2022".

Le revenu total du groupe s'est élevé à 7,84 milliards d'euros, en hausse de 2,8 % par rapport aux 7,55 milliards d'euros du premier semestre 2022.

Ferrari - dans le rouge de 0,8 % - a déclaré avoir enregistré de très bons résultats semestriels, à tel point qu'il a décidé de revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

En détail, les revenus nets ont atteint 2,90 milliards d'euros, soit une hausse de 17 % par rapport aux 2,47 milliards d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 631 millions d'euros, contre 490 millions d'euros au 30 juin 2022, soit une hausse de 29%.

Sur le Mid-Cap, Datalogic a terminé dans le rouge de 5,5%, après avoir publié un bénéfice semestriel de 12,1 millions d'euros, en baisse par rapport aux 8,8 millions d'euros déclarés au premier semestre 2022.

"En raison de l'incertitude persistante concernant le calendrier de la reprise de la demande sur les principaux marchés sur lesquels le groupe opère, les attentes du groupe pour le second semestre de l'année sont des ventes inférieures à celles de l'année précédente", a expliqué la société dans une note.

Le groupe Safilo a chuté de 1,4 %. Mercredi, il a annoncé des ventes de 550,1 millions d'euros pour le premier semestre, contre 570,9 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net ajusté du groupe au 30 juin était de 6,9 millions d'euros, contre 33,7 millions d'euros l'année précédente.

Tinexta reste en tête avec 2,7 % après avoir approuvé son rapport financier semestriel au 30 juin, qui a clôturé avec un bénéfice net de 45,4 millions d'euros contre 14,2 millions d'euros pour les mêmes six mois en 2022.

Les revenus du premier semestre se sont élevés à 182,5 millions d'euros, en hausse de 8,6 % en glissement annuel, toutes les unités d'affaires ayant contribué positivement à la croissance.

Sur le segment des petites capitalisations, Equita Group a cédé 0,5%. Jeudi, il a annoncé avoir signé un accord préliminaire avec Silvia Rovere pour entrer dans le capital de Sensible Capital, une boutique indépendante de conseil en immobilier, avec une participation initiale de 30% et une série d'étapes futures qui pourraient conduire Equita à consolider la participation.

En effet, à partir de la deuxième année suivant le closing, Equita pourra acquérir une participation supplémentaire de 40% dans Sensible Capital et ainsi monter à 70% en exerçant une option d'achat.

FNM avance avec 1,2%. Le conseil d'administration a examiné et approuvé mercredi les états financiers semestriels consolidés résumés pour le semestre clos le 30 juin, faisant état d'un bénéfice net ajusté de 33,8 millions d'euros, en hausse par rapport aux 29,8 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

Les revenus se sont élevés à 301,6 millions d'euros, contre 294,0 millions d'euros.

doValue s'est rapproché du sommet, en hausse de 2,8 pour cent après l'approbation de son rapport financier semestriel pour les six mois se terminant le 30 juin mercredi, faisant état d'un bénéfice net hors éléments non récurrents de 16,9 millions d'euros, en baisse par rapport aux 23,3 millions d'euros du premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 208,0 millions d'euros, en baisse par rapport aux 237,9 millions d'euros enregistrés à la même période l'an dernier.

Seule Gequity a fait mieux, avec une hausse de 5,3 %.

Somec - dans le vert de 1,3% - a annoncé jeudi deux nouvelles commandes de sa filiale Mestieri Srl, responsable de la division 'Mestieri : design et création d'intérieurs personnalisés', pour un montant total de 10 millions d'euros.

La contrepartie de 9,3 millions d'euros convenue lors de la clôture a été payée intégralement en espèces et en utilisant les ressources disponibles.

Parmi les PME, EdiliziAcrobatica a baissé de 0,6% après avoir annoncé jeudi que le premier semestre s'est terminé avec des revenus consolidés de 78,6 millions d'euros, en hausse de 5,7% par rapport à l'année précédente (74,4 millions d'euros).

Farmacosmo - stable à 0,96 EUR - et Laboratorio Farmaceutico Erfo - dans le vert de 1,5 pour cent - ont annoncé jeudi qu'ils avaient signé un accord contraignant pour acquérir la totalité du capital social de FRCM1 Srl détenu par MP Holding Srl, qui est détenu par Maria Palomba. La société possède le portail FarmaWoW, un site de commerce électronique spécialisé dans les secteurs de la pharmacie et de la beauté avec plus de 43 000 références dans son catalogue.

Au cours des six premiers mois de l'année, la société a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 750 000 euros, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 3 % et un bénéfice net pratiquement nul.

L'opération porte sur la cession de 100% du capital de FRCM1 pour un montant de 310.000 euros.

À New York, mercredi, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1 % à 35 282,52, le S&P en baisse de 1,4 % à 4 513,39 et le Nasdaq en baisse de 2,2 % à 13 973,45.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0927 USD contre 1,0935 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2664 USD contre 1,2700 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 82,82 USD contre 83,36 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 937,14 USD l'once contre 1 970,85 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt est attendue à 1300 CEST.

Outre-mer, à 1430 CEST viennent les demandes d'allocations chômage, tandis qu'à 1545 CEST c'est le tour des données PMI composite et de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Ariston Holding, Banca Monte dei Paschi di Siena, BFF Bank, Buzzi Unicem, illimity Bank et Salvatore Ferragamo, entre autres, sont attendus.

