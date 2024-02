Le deuxième distributeur de gaz italien, 2i Rete Gas, a déclaré mercredi qu'il travaillait avec Goldman Sachs pour introduire ses actions à la bourse de Milan.

"2i Rete Gas, en accord avec ses actionnaires, dans le cadre des alternatives stratégiques possibles pour maximiser la valeur, a entamé un processus préparatoire pour la cotation de la société sur Euronext Milan", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

La société a ajouté qu'elle engagerait d'autres conseillers et consultants juridiques pour l'introduction en bourse dans les semaines à venir.

2i Rete Gas, contrôlée par le fonds d'infrastructure italien F2i avec une participation de 64 %, a déclaré un chiffre d'affaires de 731,6 millions d'euros (792,40 millions de dollars) et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 502,5 millions d'euros en 2022.

Elle opère dans 18 régions italiennes et dessert un total de 2 225 municipalités et environ 4,9 millions de clients finaux, avec plus de 2 200 employés et environ 72 000 km de réseau.

Le fonds de pension néerlandais APG et les fonds gérés par Ardian détiennent ensemble une participation de 36,1 % dans la société.

(1 $ = 0,9233 euros) (Reportage d'Elisa Anzolin, rédaction Gianluca Semeraro, Kirsten Donovan)