(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont évolué dans une tendance haussière jeudi, le Mib rejoignant le camp des acheteurs dans la zone des 34 500 points et l'accent étant mis sur les développements de la politique monétaire qui pourraient, pour la BCE, commencer lors de sa réunion de juin.

Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, a déclaré qu'une réduction d'un quart de point des taux d'intérêt le mois prochain semble raisonnable, selon une interview accordée au journal autrichien Oberösterreichische.

"Nous avons été très transparents quant à la décision à prendre pour la réunion de juin", a-t-il déclaré. "Et nous adoptons une approche prudente, ce qui plaide en faveur d'une réduction de 25 points de base".

Ainsi, le FTSE Mib progresse de 0,2 % à 34 531,46, 363.

Les actions négociées sur la Piazza Affari représentent environ 25 pour cent, tandis que plus de 56 pour cent ne sont pas encore négociées.

Parmi les plus petites valeurs, l'action Mid-Cap progresse de 0,3 % à 47 886,65, l'action Small-Cap de 0,2 % à 29 137,94, et l'action Italy Growth de 0,3 % à 8 240,12.

En Europe, le CAC 40 à Paris progresse de 0,3 %, le FTSE 100 de Londres est le seul à baisser de 0,2 %, tandis que le DAX 40 de Francfort progresse de 0,3 %.

Sur le Mib, Stellantis progresse bien, en hausse de 1,4 % à 20,68 euros par action, rebondissant après six séances de baisse et avec une capitalisation boursière depuis le début de l'année en hausse de plus de 33 %.

Il y a également eu de bons achats sur Banca Popolare di Sondrio, qui a progressé de 1,2 % après avoir chuté de 2,2 % la veille de la séance et avec une baisse hebdomadaire de 12 %.

Un autre banquier dans les wagons de tête est FinecoBank, qui est en hausse de 0,9%, après la baisse de la veille avec le même pourcentage.

Saipem - en baisse de 0,4 % - a annoncé mercredi soir que sa filiale Saipem Finance International avait achevé avec succès le placement d'une nouvelle obligation non convertible et non subordonnée à taux fixe pour un montant total de 500 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2030. Les obligations paient un coupon annuel de 4,875 % et ont un prix de rachat de 100 %. La date d'émission est prévue pour le 30 mai

2024.

Pour Terna, la baisse est plutôt de 1,1%, en position pour la cinquième session à clôturer avec une bougie baissière.

Du côté des valeurs moyennes, Comer Industres a progressé de 3,9%, rompant ainsi la mini-tendance baissière qui durait depuis quatre séances.

Technoprobe, d'autre part, a progressé de 3,0 %, à la suite du feu vert de 1,5 % à la veille de la séance et avec le mois en hausse de 21 %.

Le conseil d'administration de MFE-MediaForEurope a annoncé jeudi qu'il avait approuvé les informations financières périodiques pour le premier trimestre 2024. Le résultat net consolidé est positif de 16,8 millions d'euros contre 10,1 millions d'euros à la même période l'an dernier. Les actions de classe A ont ainsi progressé de 1,6 pour cent, tandis que les actions de classe B ont augmenté de 1,2 pour cent.

Parmi les quelques valeurs baissières, Webuild a reculé de 9,4%, dans sa quatrième séance de bougie baissière.

Du côté des petites capitalisations, le groupe italien Exhbition a été dynamique, affichant une hausse de 2,8 %, le titre ayant presque doublé sa capitalisation boursière depuis le début de l'année pour atteindre 98 %.

Exprivia a progressé de 2,7 %, après deux séances de baisse.

Gabetti a également progressé, affichant une hausse de 2,5 %. L'action - qui a manqué la date de détachement du dividende depuis 2006 - se négocie à 0,65 euro.

Parmi les PMI, Compagnia dei Caraibi affiche une hausse de 8,2%, dans sa cinquième séance haussière et portant sa hausse hebdomadaire à 22%.

DBA Group, quant à lui, est en hausse de 4,5 %, avec un prix de 3,00 euros par action - un nouveau plus haut sur 52 semaines - et des actifs depuis le début de l'année 2024 en hausse d'environ 60 %.

En Asie, le Nikkei progresse de 1,3 %, le Hang Seng cède 1,8 %, tandis que le Shanghai Composte laisse 1,3 % sur le carreau.

À New York, dans la soirée européenne, le Dow Jones a cédé 0,5 %, le Nasdaq 0,2 %, tandis que le S&P a marqué un recul de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0829 USD contre 1,0835 USD à la clôture européenne de mercredi, tandis que la livre valait 1,2744 USD contre 1,2727 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 81,83 USD le baril contre 82,42 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 355,31 USD l'once contre 2 389,77 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, les indices PMI des services et de la fabrication pour l'Allemagne sont attendus à 0930 CEST, pour la zone euro à 1000 CEST et une demi-heure plus tard pour le Royaume-Uni.

Aux États-Unis, les données sur les demandes d'allocations chômage sont attendues à 1430 CEST, tandis qu'à 1545 CEST, ce sera le tour des PMI des services et de l'industrie manufacturière. Dans la soirée, à 2100 CEST, un discours de Bostic du FOMC est prévu.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats trimestriels de First Capital sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

