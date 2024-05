(Alliance News) - Jeudi, la Piazza Affari a poursuivi sa tendance haussière, amenant le Mib à la zone des 34 300 points. La vente d'obligations s'est arrêtée, les salles de marché analysant les données économiques clés afin de mieux se positionner sur les perspectives de politique monétaire.

Le sentiment économique de la zone euro - la BCE étant désormais considérée comme certaine de la réduction de 25 points de base - s'est redressé moins que prévu, tandis que le taux de chômage a chuté de manière inattendue.

L'inflation dans la zone euro et les données américaines sur l'indice des prix à la consommation sont attendues vendredi.

Ainsi, le FTSE Mib a augmenté de 0,5 % pour atteindre 34 322,11.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap augmente de 0,8 pour cent à 47 633,35, le Small-Cap de 0,8 pour cent à 29 156,95, tandis que l'Italy Growth cède 0,3 pour cent à 8 189,81.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse de 0,3 %, le DAX 40 de Francfort est juste en dessous du niveau et le CAC 40 de Paris progresse de 0,2 %.

Sur le marché Mib, ERG confirme sa position en tête de liste, en hausse de 4,5% depuis la cloche, avec un cours à 25,32 euros, et relève la tête après deux séances de baisse.

Bons achats également sur BPER Banca, qui progresse de 3,0% à 4,94 euros par action, après avoir baissé de 2,0% la veille.

Banco BPM - en hausse de 2,5% - a annoncé jeudi son intention d'exercer son option de remboursement anticipé sur l'instrument EUR300 000 000 8,750% Additional Tier 1 Notes. Cet instrument, émis mais juin 2019 et placé auprès d'investisseurs institutionnels, a maintenant un montant résiduel de 300,0 millions d'euros, dont 223,3 millions d'euros seront rachetés par l'émetteur en novembre 2023.

Banca Popolare di Sondrio - dans le vert de 1,7 pour cent - a annoncé mardi qu'elle avait placé une obligation verte privilégiée de premier rang de 500 millions d'euros avec une durée de six ans et une option de remboursement anticipé le 4 juin 2029. Cette transaction, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes de 5 milliards d'euros, vise à financer et à refinancer des projets verts conformes au cadre des obligations vertes et fait suite à des transactions similaires en juillet 2021 et en septembre 2023.

Telecom Italia - dans le rouge de 6,9% - a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait approuvé les informations financières périodiques supplémentaires au 31 mars, faisant état d'un chiffre d'affaires du groupe de 3,93 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse par rapport aux 3,84 milliards d'euros de la même période de 2023. Le bénéfice net du premier trimestre attribuable aux propriétaires de la société mère fait état d'une perte de 400 millions d'euros, une amélioration par rapport à une perte de 689,0 millions d'euros au premier trimestre 2023, et actualise l'impact négatif des charges non récurrentes nettes de 93 millions d'euros, contre 427 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Pirelli, d'autre part, a baissé de 5,4 % après deux séances clôturées dans le vert. Le titre, qui se négocie dans la zone des 5,85 euros, a un prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) sur 30 jours de 6,11 euros.

Sur le segment des cadets, Pharmanutra était en baisse de 1,9 pour cent, après avoir terminé les deux sessions précédentes dans le positif.

Philogen a également vendu, chutant de 1,0 pour cent à 20,70 EUR, après avoir atteint un sommet de 52 semaines de 21,40 EUR plus tôt dans la journée.

Webuild - en hausse de 0,2 % - a annoncé jeudi qu'elle avait remporté un nouveau contrat en France pour la construction du Grand Paris Express, un nouveau système de métro en Île de France qui est actuellement le projet de mobilité durable le plus important et le plus innovant en Europe. La Société des grands projets a attribué à Webuild, en joint venture avec son partenaire français NGE, le contrat d'une valeur totale de 1,38 milliard d'euros, dont la part de Webuild est de 45,5%, pour la construction du lot 2 de la section Ouest de la ligne 15 du Grand Paris Express.

Le conseil d'administration de Tamburi Investment Partners - dans le vert par 0,2% - a approuvé mercredi soir l'émission d'une obligation non convertible, non notée, non subordonnée et non garantie pour un montant nominal de 250 millions d'euros ; la société a l'option d'augmenter le montant nominal de l'obligation jusqu'à un maximum supplémentaire de 100 millions d'euros, donc jusqu'à un montant nominal total de 350 millions d'euros.

Sur les petites capitalisations, force sur Digital Bros, qui s'est apprécié de 6,8%, après une baisse de 2,6% la veille.

Bons achats également sur Eems, qui progresse de 6,8%, rebondissant après deux séances baissières.

Fidia, en revanche, a chuté de 3,0 %. Le conseil d'administration a approuvé les nouveaux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, clôturant sur une perte nette consolidée de 1,47 M EUR, contre une perte nette de 4,9 M EUR pour l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires net s'élève à 28,6 millions d'euros, contre 24,4 millions d'euros en 2022.

Le conseil d'administration de Softlab - dans le rouge de 3,0 % - a approuvé le projet de comptes consolidés au 31 décembre 2023, clôturant avec une perte de 400 000 euros contre un bénéfice de 3,2 millions d'euros pour l'exercice 2022. Les revenus de l'exercice 2023 s'élèvent à 24 millions d'euros, soit une légère augmentation par rapport aux 23,7 millions d'euros de l'exercice 2022.

Pinifarina, quant à elle, recule de 1,1 pour cent. Le titre - qui n'a pas respecté la date de détachement du dividende depuis 2005 - entame sa troisième séance de baisse.

Parmi les PME, force est de constater qu'iVision Tech confirme sa bonne séance de début de séance et progresse de 5,5 %, en position de clôturer sa cinquième séance avec une bougie haussière.

Grifal, d'autre part, a avancé de 4,7 pour cent, avec un nouveau prix à 2,25 EUR, après une note rouge de 0,9 pour cent à la veille de la session.

Mare Engineering Group - en baisse de 9,1% avant d'entrer dans l'enchère de la volatilité - a déclaré mercredi qu'il avait enregistré un bénéfice net de 2,4 millions d'euros au 31 décembre, contre 3,7 millions d'euros en 2022. La valeur de production s'est élevée à 39,4 millions d'euros en 2023, contre 35,3 millions d'euros au 31 décembre 2022.

En queue de peloton, Edil Sanfelice était en baisse de 2,9%, le titre ayant augmenté sa capitalisation boursière de plus de 58% depuis le début de l'année.

À New York, hier soir, le Dow a chuté de 1,1 %, le Nasdaq de 0,6 % et le S&P 500 de 0,7 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0813 USD contre 1,0815 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2711 USD contre 1,2708 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 83,17 USD le baril contre 83,62 USD le baril mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 332,37 USD l'once contre 2 340,30 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend, outre-mer, à 1430 CEST, les données sur les demandes continues de chômage et le PIB américain.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

