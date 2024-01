Les actions de la raffinerie italienne Saras ont chuté de plus de 5 % à la bourse de Milan vendredi, suite à l'annonce de la réduction de la participation du négociant en matières premières Trafigura dans la société.

Trafigura, dont le siège est à Genève, a vendu des actions de Saras le mois dernier, ramenant sa participation dans le groupe italien de près de 15 % à un peu plus de 13 %, comme l'indique un document réglementaire déposé jeudi dernier.

Saras, contrôlée par la famille Moratti, exploite la raffinerie Sarroch de 300 000 barils par jour en Sardaigne, l'une des plus grandes usines de la région méditerranéenne.

"Nous pensons que la légère réduction de la participation de Trafigura diminue l'attrait spéculatif de l'action", a déclaré le courtier italien Equita dans un rapport à ses clients.

La famille Moratti contrôle la raffinerie par l'intermédiaire de trois sociétés holding détenant au total environ 40 % du groupe.

Les actions de Saras s'échangeaient à 1,53 euro, en baisse de 5,3 % à 1035 GMT, après une reprise partielle depuis un plus bas intrajournalier de 1,5175 euro.

Urion Holdings, qui est indirectement contrôlé par la société mère de Trafigura, a vendu 16,7 millions d'actions Saras entre le 11 et le 29 décembre en plusieurs transactions à des prix compris entre 1,6193 euros et 1,6279 euros l'unité, selon le dépôt.

Fin décembre, l'action a atteint un pic de 1,6480 euros, non loin de son plus haut niveau de 2023 de 1,6745 enregistré le 2 janvier de l'année dernière. (Reportage de Francesca Landini et Gianluca Semeraro, édition de Giselda Vagnoni et Mark Potter)