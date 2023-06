(Alliance News) - Mardi, les marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire négatif avant la publication des données sur la construction dans la zone euro et dans certaines économies européennes majeures.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,3 pour cent à 26 785,76, le Mid-Cap a baissé de 0,1 pour cent à 42 508,76, tout comme le Small-Cap à 27 364,26 et l'Italie Growth était dans le vert de 0,1 pour cent à 9 152,33.

En Europe, le CAC 40 à Paris était dans le rouge de 1,0 %, le DAX à Francfort a cédé 0,5 % et le FTSE 100 à Londres était en baisse de 0,1 %.

Dans les nouvelles macroéconomiques, les commandes d'usine en Allemagne ont chuté de manière inattendue de 0,4 % en avril, manquant les estimations du marché pour une augmentation de 3,0 % et suivant une baisse révisée de 10,9 % en mars.

Il s'agit du deuxième mois consécutif de baisse des commandes industrielles, entraînée par une chute de 34 % de la demande pour la construction de véhicules divers, qui comprend la construction navale, les véhicules ferroviaires, les avions, les engins spatiaux et les véhicules militaires.

En Australie, la Banque de réserve a augmenté mardi de manière inattendue le taux d'escompte de 25 points de base à 4,1 % en juin, après avoir augmenté les taux par la même marge en mai, gardant la porte ouverte à un nouveau resserrement étant donné que l'inflation est restée élevée et que la croissance des salaires s'est accrue.

Cette décision a porté le total des hausses de taux à 400 points de base depuis mai 2022, poussant les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis avril 2012 et défiant le consensus du marché en faveur d'une pause.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi di Siena a fait mieux que tout le monde, évoluant dans le vert de 1,2%, confirmant la tendance déjà observée à la clôture du marché lundi malgré les difficultés du secteur bancaire, en particulier après les propos de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui a déclaré que la banque envisageait de nouvelles hausses des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Pirelli reste pénalisé, en baisse de 1,6% à l'ouverture. Une journée très importante est attendue pour le géant mondial du pneu, l'une des marques de luxe italiennes les plus connues au monde. Les dirigeants de Camfin et de Pirelli doivent être entendus au Palazzo Chigi dans le cadre de la procédure d'analyse de l'utilisation possible du pouvoir d'or, par lequel le gouvernement, même sans avoir une seule action en main, peut bloquer des opérations d'entreprise qu'il considère comme préjudiciables aux intérêts stratégiques de l'Italie.

Dans le cas présent, par exemple, cela pourrait conduire au gel des droits de vote à l'assemblée des actionnaires du partenaire chinois, en faveur de la société holding de la famille Tronchetti Provera.

DiaSorin a cédé 0,1 pour cent, après avoir annoncé lundi que la Commission nationale des entreprises et de la bourse avait imposé une amende administrative à la société pour la violation contestée des exigences de divulgation du "règlement MAR", et une autre amende à l'administrateur délégué Carlo Rosa.

La sanction appliquée à la société se réfère aux informations divulguées au marché avec les communiqués de presse publiés par DiaSorin elle-même le 10 mars 2020 et le 7 avril 2020 concernant l'achèvement des études pour le lancement, respectivement, d'un test moléculaire et d'un test sérologique pour le diagnostic et l'identification de la réponse immunitaire au SRAS-CoV-2, informations que - selon le prospectus de la Consob - la société aurait dû classer comme privilégiées.

La Consob a infligé à la société une amende de 100 000 euros, tandis qu'à l'administrateur délégué, l'amende s'élevait à 20 000 euros, et la "sanction administrative accessoire obligatoire qui en découle" consistait en "l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration, de gestion et de contrôle de sociétés cotées en bourse, pour une durée de deux mois".

Sur le Mid-Cap, Maire Tecnimont - en baisse de 0,3% - a annoncé jeudi que sa filiale KT-Kinetics Technology, qui fait partie de son unité d'affaires Integrated E&C Solutions, s'est vue attribuer les travaux d'ingénierie préliminaires pour la construction d'un nouveau complexe d'engrais verts en Amérique du Nord par un groupe d'investisseurs privés.

Edison - qui ne cote que des actions d'épargne - a ouvert à l'équilibre après avoir annoncé lundi que l'agence Moody's avait confirmé le 2 juin la note à long terme de l'entreprise à Baa3 et modifié la perspective de négative à stable, à la suite d'un changement équivalent de la perspective de la note à long terme Baa1 d'EDF.

La confirmation de la note Baa3 d'Edison et le changement de perspective "reflètent la forte amélioration du profil de crédit de la société, suite à la sortie complète des activités E&P et à la concentration stratégique sur le gaz et le développement de la capacité renouvelable en Italie", a déclaré la société dans une note.

Parmi les sociétés à faible capitalisation sur la Piazza Affari, Aeroporto Guglielmo Marconi de Bologne n'est toujours pas cotée. La société a annoncé lundi qu'elle avait retrouvé les niveaux de passagers d'avant la pandémie.

Le chiffre mensuel de mai est également positif, avec 923 263 passagers, soit une augmentation de 12% par rapport à 2019 et de 16% par rapport à 2022. Dans le détail, en mai, les passagers des vols domestiques étaient de 227 149, en hausse de 31% par rapport au même mois en 2019 et de 11% par rapport à mai 2022, tandis que les passagers des vols internationaux étaient de 696 114, en hausse de 7,4% par rapport à 2019 et de 18% par rapport à 2022.

KME Group n'est pas encore en bourse après avoir annoncé que, suite à la réalisation des conditions suspensives stipulées dans l'accord, KME SE, sa principale filiale, a exécuté l'accord signé avec Golden Dragon Precise Copper Tube Group concernant la vente de sa participation de 50% dans la coentreprise KMD Holdings et l'achat de 100% des actions de KMD Connectors Stolberg.

Civitanavi Systems a vendu 0,5 %. La société a démarré le programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale des actionnaires le 27 avril.

Ainsi, du 5 juin au 5 octobre 2024, il est possible de racheter jusqu'à 1,5 million d'actions propres, correspondant à environ 4 % du capital social, pour un montant maximum de 8,7 millions d'euros.

Parmi les PME, Technoprobe a cédé 0,5 % après que le PDG, Stefano Felici, a vendu un million d'actions de la société. Les actions ont été vendues au prix de 7,2 millions d'euros pour un montant total de 7,2 millions d'euros.

Lifestyle Group a chuté de 5,7 % après avoir annoncé lundi que le conseil d'administration avait approuvé les états financiers consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'une perte de 1,1 million d'euros, contre une perte nette de 2,7 millions d'euros en 2021.

Bifire a augmenté de 1,1 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait confié le rôle d'opérateur spécialisé à Intesa San Paolo IMI SIM Spa, qui sera opérationnel à partir du lundi 21 août 2023.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,9 pour cent à 32 506,78, le Hang Seng a baissé de 0,3 pour cent à 19 060,37, tandis que le Shanghai Composite a cédé 1,2 pour cent à 3 195,34.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,6 % à 33 562,86. En Europe, le Nasdaq a baissé de 0,2 % à 13 229,43 et le S&P 500 a perdu 0,2 % à 4 273,79.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0722 USD contre 1,0719 USD à la clôture des marchés boursiers européens lundi. En revanche, la livre valait 1,2439 USD contre 1,2419 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 75,94 dollars contre 77,13 dollars lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 959,66 USD l'once contre 1 975,25 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, en Europe, la publication de l'indice PMI de la construction pour le Royaume-Uni à 1030 CEST. Pour la zone euro, les yeux sont également tournés vers les ventes au détail, attendues à 1100 CEST.

Aux États-Unis, les prévisions énergétiques de l'EIA sont attendues à 18 h 00 CEST et les stocks hebdomadaires de pétrole à 22 h 30 CEST.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

