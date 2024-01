(Alliance News) - La Piazza Affari devrait ouvrir la séance de mardi à la hausse, avant l'arrivée des données sur le produit intérieur brut de l'Italie et avant des chiffres similaires pour la zone euro et les États-Unis plus tard dans la semaine.

Le FTSE Mib est en hausse de 72,1 points ou 0,2 pour cent après avoir clôturé en baisse de 0,5 pour cent à 30 233,61 lors de la session de lundi.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est indiqué en hausse de 34,5 points ou 0,5 pour cent, le CAC 40 de Paris est attendu en hausse de 24,3 points ou 0,3 pour cent et le DAX 40 de Francfort est donné en hausse de 49,0 points ou 0,3 pour cent.

Hier soir, à Milan, le Mid-Cap a cédé 0,4 % à 45 308,09, le Small-Cap a baissé de 0,3 % à 27 758,51 tandis que l'Italie Growth a gagné 0,2 % à 8 313,85.

Sur le marché boursier Mib, quelques titres ont clôturé avec une tendance haussière. Parmi elles, Iveco a gagné 1,5 %, avec un nouveau prix à 9,75 euros, après un gain de 1,0 % vendredi.

Eni s'est également bien comportée, le titre du chien à six pattes clôturant en hausse de 1,1 %, pour sa cinquième séance de hausse consécutive.

Poste Italiane - dans le rouge de 2,5% - a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé le plan de fusion par incorporation d'Address Software, dont le capital social est entièrement et directement détenu par Poste Italiane elle-même.

"L'opération vise à standardiser, faire évoluer et concevoir les processus opérationnels des plates-formes technologiques du groupe et à rendre la structure opérationnelle plus efficace et rationalisée, dans le but de réduire les coûts typiques de chaque structure d'entreprise et d'améliorer en conséquence les résultats économiques du groupe", a expliqué la société dans une note.

Hera - dans le rouge de 0,4% - a annoncé jeudi que sa filiale Herambiente Servizi Industriali avait conclu un accord contraignant pour acheter 70% de TRS Ecology, basée à Piacenza, à laquelle l'unité commerciale relative à la plate-forme polyvalente de TRS Ecologi pour le traitement des déchets spéciaux, située à Caorso (PC), a été transférée.

STMicroelectronics - dans le rouge de 0,8% - a également fait mal, rapportant jeudi qu'il a eu des revenus du quatrième trimestre de 4,28 milliards de dollars, en baisse de 3,2% par rapport à 4,42 milliards de dollars à la même période de 2022. La marge brute s'est élevée à 1,95 milliard USD, en baisse de 7,3 % par rapport aux 2,10 milliards USD du quatrième trimestre 2022.

Snam, pour sa part, a baissé de 1,5 % à 4,44 EUR après avoir approuvé son plan stratégique 2023-2027. La société vise une augmentation de l'Ebitda ajusté de 7,4 % en moyenne par an, contre environ 7 % dans le plan précédent. En outre, elle s'attend à ce que le bénéfice net ajusté augmente d'environ 4 % en moyenne par an, contre 3 % dans le plan précédent, "malgré des taux d'intérêt plus onéreux", selon le communiqué.

Du côté des valeurs moyennes, Digital Value a clôturé en hausse de plus de 10 %, après une baisse de 0,2 % vendredi soir.

De bons achats ont également été réalisés sur d'Amico, en hausse de 1,8% à 6,40 euros par action. Au cours de la séance, le titre a actualisé son plus haut de 52 semaines à 6,55 euros par action.

Salvatore Ferragamo, la minorité de la liste, a également fait partie des performances haussières, en hausse de 1,5 %, la société ayant annoncé jeudi que les revenus préliminaires pour 2023 s'élevaient à 1,16 milliard d'euros, contre 1,25 milliard d'euros un an plus tôt, et donc en baisse de 7,6 %. Le canal de distribution au détail au 31 décembre a déclaré des ventes nettes en baisse de 11 % par rapport à l'année précédente en 2022 et des ventes en gros en baisse de 12 % par rapport à l'année précédente.

De' Longhi - dans le rouge de 1,5% - a déclaré des revenus préliminaires au cours des douze premiers mois de 2023 de 3,1 milliards d'euros, en légère baisse de 2,7% en glissement annuel. Les revenus préliminaires du quatrième trimestre s'élèvent à 1,02 milliard d'euros, en hausse de 4,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

Du côté des petites capitalisations, Autostrade Merididionali a clôturé en hausse de 8,0 %, avec un nouveau prix de 12,10 euros par action, dans sa troisième session avec une bougie haussière.

Le conseil d'administration d'Aeffe - en hausse de 0,4% - a approuvé jeudi les chiffres préliminaires du chiffre d'affaires de l'exercice 2023, qui a clôturé avec des revenus consolidés de 319 millions d'euros, en baisse de 9,0% à taux de change constants et de 9,5% à taux de change courants, par rapport à 352 millions d'euros pour l'exercice 2022.

Softlab a chuté de 2,7%, avec un nouveau cours à 1,65 EUR après un gain de 3,0% vendredi soir.

doValue, d'autre part, a laissé 4,0% sur la touche, prenant des bénéfices après cinq sessions fermées parmi les haussiers.

Parmi les minorités haussières de la liste, Safilo a enregistré une hausse de 6,0% à la veille de la publication de ses comptes.

Le groupe italien Exhhibition Group, quant à lui, a gagné 3,0 %, pour sa troisième séance de hausse.

Parmi les PME, le titre d'ESI a clôturé en hausse de plus de 10 %. Vendredi, la société a annoncé la signature d'un accord-cadre avec un investisseur institutionnel de premier plan. L'accord concerne la modernisation technologique de centrales photovoltaïques situées en Italie, d'une capacité totale de 60 MWp. Le montant de la commande, qui s'élève à environ 23,4 millions d'euros, portera sur une période de deux ans (2024-2025).

Des trimestres élevés, entre autres, également pour Imprendiroma, qui a augmenté de 7,9 pour cent à 3,00 euros.

Racing Force a augmenté de 4,5 pour cent. La société a annoncé lundi qu'elle avait conclu un partenariat avec Aston Martin Aramco Formula One Team, dans le cadre duquel la société italienne devient le nouveau fournisseur officiel de vêtements de course de l'équipe britannique au début du championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

De bons achats ont également été observés sur le Comal, qui a clôturé en hausse de 3,5 % après trois bougies haussières précédentes.

En Asie, le Nikkei a clôturé mardi en hausse de 0,1 % à 36 065,86, le Shanghai Composite a perdu 1,8 % à 2 831,54 et le Hang Seng a chuté de 2,3 % à 15 714,34.

À New York, à la clôture, le Dow Jones a gagné 0,6 % à 38 333,45, le Nasdaq a progressé de 1,1 % à 15 628,04 et le S&P 500 a augmenté de 0,8 % à 4 927,93.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0816 USD contre 1,0805 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre valait 1,2695 USD contre 1,2679 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 82,85 USD contre 81,91 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 035,14 USD l'once contre 2 027,45 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier de mardi, à 1000 CET, les données du PIB arriveront de l'Italie et de l'Allemagne. A 1100 CET, toujours en provenance d'Italie, les prix à la production seront disponibles.

Toujours à 1100 CET, la zone euro fournira des rapports sur les consommateurs et les entreprises, ainsi que le sentiment dans le secteur des services.

À 1110 CET, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 5 et 10 ans est prévue.

Aux États-Unis, à 1500 CET, les yeux seront rivés sur l'indice des prix des logements, tandis qu'à 2230 CET, le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole est attendu.

En ce qui concerne les entreprises, Clabo, Cofle, Caribbean Company, ELSA Solutions, Emak, Fervi et Safilo Group publieront leurs résultats.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

