(Alliance News) - La Piazza Affari devrait ouvrir la séance de vendredi en hausse, les marchés ayant les yeux rivés sur la décision prise ce soir par Moody's concernant la notation de l'Italie.

Interrogé en exclusivité par Alliance News, le consultant financier Paolo Cardenà ne s'attend pas à un abaissement de la note par Moody's. Mettant en avant les problèmes de la dette italienne, Paolo Cardenà se positionne du côté des observateurs qui souhaiteraient que l'agence américaine n'enfonce pas le poignard dans la note, même s'il ne manque pas de critiquer le Belpaese.

Pour le banquier privé, "si l'Italie n'a aucun problème pour placer sa dette sur le marché, il est utile de rappeler que notre pays, au cours des 15 dernières années, en plus d'avoir connu une croissance particulièrement modeste, a vu sa dette exploser pour atteindre 2.800 milliards d'euros. Plus précisément, la dette a augmenté de plus de 1 100 milliards d'euros alors que le produit intérieur brut n'a augmenté que de 370 milliards d'euros, ce qui nous donne un ratio dette/PIB d'environ 140 %".

Le FTSE Mib devrait augmenter de 62,5 points, soit 0,2 %, après avoir clôturé jeudi à 29 258,10 points, soit une baisse de 0,7 %.

Le FTSE 100 de Londres devrait augmenter de 23,8 points ou 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris de 11,5 points ou 0,2 pour cent et le DAX 40 de Francfort de 26,7 points ou 0,2 pour cent.

À Milan, hier soir, le Mid-Cap a chuté de 1,1 % à 41 375,17, le Small-Cap a baissé de 0,8 % à 25 730,48 et l'Italie Growth a gagné 0,1 % à 7 662,81.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Moncler a clôturé en baisse de 2,6 %. Les valeurs pétrolières ont fait pire, avec Saipem en bas, en baisse de 4,4 % et Tenaris suivant avec une baisse de 4,0 %.

De l'autre côté de la liste, cependant, les valeurs énergétiques se sont bien comportées, A2A s'en sortant le mieux avec une hausse de 2,6 %. Sur le podium, on trouve également ERG et Hera, en hausse de 1,4 % chacune.

Leonardo a encore tiré son épingle du jeu, en hausse de 0,2 %, après avoir annoncé le lancement d'une offre publique secondaire aux Etats-Unis pour vendre 16,5 millions d'actions ordinaires de sa filiale DRS, soit 6,3 % du capital de cette dernière.

A l'issue de l'offre, Leonardo US Holding détiendra environ 74% des actions ordinaires émises et en circulation de DRS, ou 73% si l'option d'acquisition d'actions supplémentaires est intégralement exercée par les banques souscriptrices.

"Leonardo a l'intention d'utiliser le produit de la transaction pour accroître sa flexibilité financière en vue d'investissements et d'acquisitions créateurs de valeur, tout en maintenant une structure financière solide", a expliqué la société.

Sur le Mid-Cap, les produits de luxe ont perdu du terrain comme le montre le Mib, avec Salvatore Ferragamo perdant 2,7 pour cent, Tod's perdant 0,9 pour cent, et Brunello Cucinelli perdant 3,1 pour cent.

Piaggio & C. a cédé 1,0 % le lendemain de l'annonce de la signature d'une facilité de crédit renouvelable de 200 millions d'euros avec un pool de banques pour une durée de quatre ans, avec une option d'extension d'une année supplémentaire à la discrétion de l'entreprise.

Fincantieri a clôturé inchangé à 0,53 EUR par action. La société a annoncé hier qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois avec un chiffre d'affaires en hausse à 5,38 milliards d'euros, contre 5,32 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, Fincantieri prévoit des revenus en ligne avec 2022, une marge de 5% et un PFN presque inchangé par rapport à la fin de l'année dernière.

En ce qui concerne les petites capitalisations, Safilo Group a chuté de 5,1 %, poursuivant la tendance à la baisse dans le secteur de la mode.

Brioschi - en hausse de 3,6 % - a annoncé jeudi qu'il avait vendu la totalité de sa participation de 70 % dans Milanofiori Energia Spa à Getec Italia Spa.

Le prix de vente de la participation de 70 % détenue par Brioschi s'élève à environ 3,2 millions d'euros et a été intégralement payé par l'acheteur.

Somec est en hausse de 2,9 % après avoir annoncé que sa filiale Bluesteel avait remporté un nouveau contrat au Royaume-Uni d'une valeur d'environ 9 millions de livres sterling (environ 10,5 millions d'euros au taux de change actuel) pour le réaménagement d'une tour emblématique, symbole du Londres des années 1960.

Bluesteel, qui fait partie de la division Naval Architectural and Civil Façade Engineered Systems et qui est un acteur européen de la fabrication et de l'installation de murs-rideaux et de châssis de fenêtres, travaillera pour le compte de l'une des principales sociétés immobilières du Royaume-Uni, en concevant, en fournissant et en installant le nouveau pavillon d'entrée du bâtiment, l'ombrage de la zone des usines et le nouveau volume qui sera construit pour couronner la tour.

Parmi les PME, RES n'a pas participé aux échanges après avoir annoncé qu'elle avait obtenu un prêt de 8 millions d'EUR de Banco BPM pour la construction de l'usine de recyclage des plastiques.

La facilité de crédit à taux variable d'une durée de cinq ans avec huit mois de préamortissement est assortie d'une garantie SACE Green de 80 % et finance la construction à Pettoranello, dans la province d'Isernia, de la phase I du projet de construction d'un centre intégré de tri et de recyclage des matières plastiques pour la production de matières premières secondaires et la valorisation des déchets de processus par transformation en huile pyrolytique.

Bravo à Datrix, en hausse de 12%. La PME a remporté un important appel à propositions européen - Horizon Europe - dans le domaine de l'IA pour les soins de santé.

Le projet de recherche s'appelle "Better", acronyme de Better Real-World Health-Data Distributed Analytics Research Platform, et vise à créer une plateforme conviviale que les médecins des hôpitaux européens pourront utiliser pour consulter les données des patients - comparables et filtrables par pathologie ou paramètres génétiques - et entraîner des modèles prédictifs, tout en respectant les réglementations les plus strictes en matière de confidentialité au niveau mondial liées aux informations de santé, le tout grâce à une approche d'apprentissage fédéré et d'IA distribuée.

Au total, 10 millions d'euros de financement sont prévus au niveau européen, dont environ la moitié pour le séquençage génétique, la composante génétique étant essentielle dans les maladies analysées, réparties en trois macro-domaines et autant d'applications : les maladies pédiatriques rares, les troubles du spectre autistique chez l'enfant et l'adolescent, et les déficiences visuelles congénitales, avec un focus sur les maladies de la rétine.

En Asie, le Nikkei a clôturé vendredi en hausse de 0,5 % à 33 585,20, le Shanghai Composite en hausse de 0,1 % à 3 054,37, et le Hang Seng en baisse de 2,1 % à 17 452,03.

À New York, le Dow Jones a clôturé hier en baisse de 0,1 % à 34 945,47, le Nasdaq a progressé de 0,1 % à 14 113,67 et le S&P 500 a gagné 0,1 % à 4 508,24.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0844 USD contre 1,0856 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2383 USD contre 1,2416 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 77,50 USD le baril contre 78,21 USD le baril à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 983,76 USD l'once contre 1 990,20 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend, à 0930 CET, le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. A 1000 CET, la balance commerciale espagnole.

Au même moment, les données des comptes courants de la zone euro sont publiées. À 1100 CET, c'est au tour de l'inflation de la zone euro.

Dans l'après-midi, des données sur les permis de construire, les nouvelles constructions résidentielles et les permis de construire sont attendues des États-Unis à 14h30 CET.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Circle, Innovatec et Health Italia sont attendus.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.