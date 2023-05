(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé la séance de mercredi en forte baisse, les baisses des valeurs industrielles annulant les quelques gains des valeurs bancaires et financières, lors d'une journée marquée par la publication de plusieurs données macroéconomiques pour les principales économies de la zone euro.

L'inflation italienne a fortement ralenti en glissement annuel en mai, grâce à un ralentissement des prix de l'énergie non réglementés, a rapporté l'Istat mercredi.

Les prix à la consommation en Italie ont augmenté de 7,6 % en glissement annuel en mai, après avoir augmenté de 8,2 % le mois précédent. Le marché s'attendait à une accélération à 9,2 pour cent.

La croissance du produit intérieur brut de l'Italie a été revue à la hausse par l'Istat pour le premier trimestre, a annoncé mercredi l'office national des statistiques.

L'économie italienne a progressé de 0,6 pour cent au premier trimestre sur une base trimestrielle, après une baisse de 0,1 pour cent au quatrième trimestre de l'année dernière. Le chiffre initial de l'Istat prévoyait une augmentation de 0,5 %.

En glissement annuel, le PIB a augmenté de 1,9 % après une hausse de 1,4 % au quatrième trimestre et alors que l'Istat s'attendait à une croissance de 1,8 %.

En Allemagne, selon Destatis, l'inflation des prix à la consommation a ralenti à 6,1 % en glissement annuel en mai, contre 7,2 % le mois précédent et en dessous des attentes du marché de 6,5 %, selon une estimation préliminaire.

Le taux d'inflation de mai représente le niveau le plus bas depuis mars 2022, en partie grâce au ralentissement des augmentations des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

À Milan, le FTSE Mib a clôturé mercredi en baisse de 2 % à 26 051,33, le Mid-Cap a baissé de 0,5 % à 41 801,04, le Small-Cap a baissé de 1,2 % à 27 064,57, et l'Italy Growth a baissé de 0,3 % à 9 085,43.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 1,0 %, le CAC 40 de Paris a baissé de 1,5 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Fineco et Monte dei Paschi ont clôturé en hausse de 1,0 % et 1,8 %, respectivement, et Nexi a suivi avec un gain de 0,9 %. Presque tout le reste du Mib, cependant, est dans le rouge.

En tête des baisses, les valeurs industrielles, Prysmian perdant du terrain - clôturant en baisse de 4,2 % - malgré les commentaires positifs des analystes sur le changement à la tête de l'entreprise, le PDG Valerio Battista, qui ne se représentera pas l'année prochaine, laissant sa place à Massimo Battaini, qui a été nommé.

Alors que les analystes italiens ont confirmé leurs objectifs et recommandations sur Prysmian, Goldman a relevé ses prévisions sur l'EBITDA ajusté à 1,53 milliard d'euros pour 2023 et 1,57 milliard d'euros pour 2024 et s'attend à ce que la société améliore ses prévisions sur le même indicateur pour 2023 à 1,40-1,60 milliard d'euros contre 1,38-1,53 milliard d'euros, et celles sur le flux de trésorerie disponible à 470-600 millions d'euros contre 450-550 millions d'euros.

Leonardo, en baisse de 4,1%, Stellantis, en baisse de 3,5%, et Pirelli & C., en baisse de 3,1% en fin de séance, étaient également en baisse.

Parmi les banques, Intesa Sanpaolo et UniCredit, en baisse de 2,5 % et 3,6 % respectivement, n'ont pas eu la cote.

Enel a laissé 2,6 % sur le parterre après que, selon des sources anonymes de Bloomberg News, le PDG Flavio Cattaneo ait envisagé de nommer de nouveaux dirigeants au sein de l'entreprise, en remplaçant éventuellement le directeur financier Alberto De Paoli en faveur de Stefano De Angelis, ancien PDG de TIM Brasil.

Un porte-parole d'Enel a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment concernant des nominations ou des changements au sein de la direction de l'entreprise.

En ce qui concerne les valeurs moyennes, la construction du troisième sous-marin de nouvelle génération dans le cadre du programme U212NFS (Near Future Submarine) de la marine italienne et confiée à Fincantieri - en baisse de 3,0 % - a reçu l'approbation du Parlement et va maintenant passer par le processus administratif habituel.

Le programme, qui comprend deux sous-marins sous contrat en 2021, inclut également le soutien en service et la construction du centre de formation, et est géré par l'OCCAR - Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement, l'organisation internationale de coopération en matière d'armement.

Le Credito Emiliano - dont le holding a acheté pour près de 3 millions d'euros d'actions hier - et les actions A de MFE sont les plus mal en point, avec des baisses respectives de 3,6 % et 4,2 %.

Parmi les sociétés faiblement capitalisées, algoWatt a clôturé à l'équilibre après avoir annoncé la conclusion des activités techniques du projet Efficacity, d'une valeur d'environ 2,0 millions d'euros.

Tesmec a chuté de 1,3% après que sa filiale Tesmec Rail et Groupe koda aient signé un accord de coopération pour des solutions vertes et innovantes sur le marché ferroviaire.

Tesmec Rail et le Groupe koda ont annoncé la signature d'un accord de collaboration technologique dans le domaine des équipements ferroviaires et des véhicules de diagnostic, afin de développer des produits performants et durables. Cette collaboration exprime le fort intérêt des deux entreprises à développer leurs activités par le biais d'un partenariat commercial et d'une synergie solide.

La valeur numérique a gagné 0,8 %. La société a annoncé qu'un organisme public de renom a attribué à sa filiale Italware, en RT avec la société Eurolink, l'attribution effective finale d'un "contrat stratégique pour Oracle SaaS- PaaS Cloud Services" et un support spécialisé, d'une valeur d'environ 8,0 millions d'euros.

L'accord, d'une durée de 36 mois, renouvelable pour 12 mois supplémentaires, a pour objectif de favoriser la modernisation des infrastructures et, en priorité, la migration vers le Cloud des applications de back-office de la zone instrumentale de l'institution, actuellement présentes sur une plateforme Oracle on premise.

Parmi les PME cotées à la Bourse italienne, RES - Sustainable Ethical Recovery a perdu 0,9 pour cent après avoir déclaré que la valeur de la production a augmenté à 17,9 millions d'euros en 2022, contre 16,1 millions d'euros l'année précédente.

L'Ebitda ajusté a chuté à 3,3 millions d'euros contre 4,6 millions d'euros, la marge tombant à 18,5 % contre 28,4 %. En revanche, l'Ebitda non formalisé s'est élevé à 1,6 million d'euros, avec une marge de 7,2 %. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 1,4 million d'euros, soit un peu moins que les 1,5 million d'euros de l'année précédente. Le chiffre non formel montre un bénéfice net de 1,4 million d'euros.

Le conseil d'administration de H-Farm a approuvé mardi soir le rapport semestriel au 28 février, avec une perte consolidée de 3,3 millions d'euros, contre 17,7 millions d'euros l'année précédente à la même période.

Les revenus d'exploitation consolidés pour les six mois se sont élevés à 18,5 millions d'euros, avec une perte d'EBITDA d'exploitation de 2,3 millions d'euros. En revanche, l'année précédente, il s'élevait à 45,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires total de la holding s'est élevé à 3,7 millions d'euros, avec une contribution négative à l'EBITDA de 500 000 euros. L'action a clôturé la journée de mercredi en hausse de 1,0 %.

A New York, le Dow Jones était en baisse de 0,8 % à 32 769,80, le Nasdaq était en baisse de 0,6 % à 12 936,28 et le S&P 500 était en baisse de 0,8 % à 4 171,57.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0660 USD contre 1,0723 USD à la clôture des marchés boursiers européens. En revanche, la livre valait 1,2393 USD contre 1,2407 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 72,96 USD contre 74,27 USD hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 970,66 USD l'once contre 1 961,39 USD l'once mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend la publication des PMI manufacturiers du Japon et de la Chine à 0230 CEST et 0345 CEST, respectivement, puis de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, de la zone euro et du Royaume-Uni entre 0915 CEST et 1030 CEST. Celui des États-Unis arrivera dans l'après-midi, à 16 heures CEST.

Pour la zone euro, les yeux seront également rivés sur l'inflation, qui sera publiée à 1100 CEST. Dans la matinée, les données sur le chômage italien, à 1000 CEST, les ventes au détail allemandes, à 0800 CEST, et le budget du gouvernement français, à 0845 CEST, seront également publiées.

Aux États-Unis, l'attention se portera également sur les demandes d'allocations chômage, à 1430 CEST, et sur les stocks de pétrole brut, à 1700 CEST. La journée se terminera par la publication du bilan de la Réserve fédérale et des données sur les réserves de la banque centrale américaine.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari, aucun résultat n'est attendu.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.