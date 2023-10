(Alliance News) - La Piazza Affari devrait commencer prudemment lundi à l'ouverture de la première séance du mois d'octobre, après avoir disposé des données macroéconomiques et des résultats des PMI au cours des deux dernières semaines et dans l'attente des PMI des principales économies mondiales, attendus dans la matinée.

Le FTSE Mib n'a gagné que 12,5 points après avoir clôturé en hausse de 0,3 % à 28 243,26 vendredi soir.

Le FTSE 100 de Londres est donné en baisse de 20,7 points ou 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris est attendu en baisse de 14,5 points ou 0,2 pour cent tandis que le DAX 40 de Francfort est indiqué à parité.

Parmi les plus petits indices de Milan, le Mid-Cap a augmenté de 1,3 pour cent à 39 687,44, le Small-Cap a gagné 1,2 pour cent à 25 792,31, et l'Italie Growth a augmenté de 0,7 pour cent à 8 323,11.

Sur la liste principale de Piazza Affari, DiaSorin est restée haussière, augmentant de 2,3 % à 86,42 euros par action. Le titre a repris du poil de la bête après six séances de baisse.

Terna a gagné 1,3 %. Citigroup a repris la couverture du titre avec une recommandation 'neutre' et un objectif de cours de 7,50 euros par action.

Moncler s'est également bien comporté, en hausse de 1,0 % à 55,08 euros par action.

A la baisse, la minorité de la liste, Tenaris a chuté de 1,8%, se retournant à la baisse après quatre sessions parmi les haussiers.

D'autre part, Banca Generali a perdu 0,4%, avec un nouveau prix à 33,51 euros par action après une hausse de 0,4% la veille de la séance.

Du côté des valeurs moyennes, Brunello Cucinelli a augmenté de 7,8% à 74,45 euros par action. Goldman Sachs attribue à l'action la note 'achat' avec un objectif de cours de 87,00 euros.

Salvatore Ferragamo s'est également bien comporté, en hausse de 1,5%. Société Générale a réduit son objectif de cours de 10,00 EUR à 9,00 EUR par action.

Banca Popolare di Sondrio a perdu 2,0%. A noter que le titre est en hausse de plus de 30% depuis le début de l'année 2023.

Du côté des petites capitalisations, Softlab a progressé de 3,1% tandis que Trevi Finanziaria Industriale a gagné 6,5%, rebondissant après six séances de baisse. Cette dernière a fait savoir jeudi qu'elle avait approuvé le rapport semestriel du groupe, qui s'est soldé par un bénéfice net de 23,6 millions d'euros au premier semestre, contre une perte nette de 19,8 millions d'euros au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires s'élève à 280,3 millions d'euros, contre 236,1 millions d'euros pour la période correspondante de 2022.

Le conseil d'administration de Conafi - en hausse de 0,3 % - a approuvé le rapport semestriel au 30 juin, clôturant la période avec un EBITDA négatif de 1,9 million d'euros, contre 1,0 million d'euros pour le 30 juin 2022. Les revenus se sont élevés à 1,6 million d'euros, contre 2,0 millions d'euros au 30 juin, tandis que le résultat des actifs financiers à la juste valeur a été positif de 700,00 euros, contre 3,8 millions d'euros négatifs au premier semestre 2022.

Parmi les PME, Deodato.Gallery a glissé de plus de 10%, repositionnant son prix dans la zone des 0,41 EUR par action.

Farmacosmo a chuté de 7,0%. La société a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration avait approuvé le rapport financier semestriel pour le semestre clos le 30 juin, qui se termine par une perte d'exploitation consolidée de 2,1 millions d'euros, contre une perte nette de 286 000 euros au 30 juin 2022. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à environ 36,7 millions d'euros, affichant une croissance de 14 % par rapport à environ 32,1 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Parmi les nouveaux entrants, Elsa Solutions a progressé de 17 % lors de son deuxième jour en bourse, tandis qu'Emma Villas et Valica, qui ont fait leurs débuts vendredi, ont perdu 4,6 % et gagné 27 %, respectivement.

En Asie, le Nikkei a baissé de 0,2 % pour atteindre 31 809,65 points, alors que Shanghai et Hong Kong n'ont pas ouvert en raison d'un jour férié.

À New York, le Dow Jones a clôturé vendredi en baisse de 0,5 % à 33 507,50, le Nasdaq a gagné 0,1 % à 13 219,32 et le S&P 500 a perdu 0,3 % à 4 288,05.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0565 USD contre 1,0589 USD à la clôture des actions européennes, tandis que la livre valait 1,2199 USD contre 1,2207 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 92,26 dollars le baril contre 95,24 dollars le baril à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 839,60 USD l'once contre 1 860,56 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi - dépourvu d'événements en Chine et à Hong Kong, les marchés étant fermés pour cause de vacances nationales - comprend les indices PMI manufacturiers de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la zone euro et du Royaume-Uni, entre 0915 CEST et 1030 CEST. Dans l'après-midi, l'indice PMI des États-Unis sera publié à 16 heures (heure de Paris).

En Espagne, les données sur le chômage arriveront également à 9h00 CEST, tandis que le même indicateur sera publié pour la zone euro deux heures plus tard.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, seuls les comptes du Juventus Football Club sont attendus.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

