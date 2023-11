(Alliance News) - Les marchés boursiers européens se sont orientés vers une ouverture à la baisse vendredi, la prudence prévalant à la fin de la semaine et les investisseurs continuant à évaluer les perspectives économiques et de taux d'intérêt au niveau mondial.

Le FTSE Mib, par conséquent, devrait être légèrement en dessous du pair après avoir clôturé jeudi dans le vert de 0,3 pour cent à 29 235,71.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est attendu en baisse de 24,4 points ou 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en baisse de 8,3 points ou 0,1 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort est attendu en baisse de 4,8 points, juste en dessous de la parité.

Dans la matinée, l'Office fédéral allemand des statistiques a indiqué que l'économie allemande s'était légèrement contractée de 0,1 % au troisième trimestre 2023, inversant la croissance de 0,1 % observée au cours des trois mois précédents.

Au Japon, en revanche, le Bureau du Cabinet a indiqué que l'inflation des consommateurs a augmenté de 2,9 % en glissement annuel en octobre, à la suite d'une réduction des subventions pour les factures d'électricité et de gaz, selon les données du gouvernement publiées vendredi.

Parmi les cotations mineures de l'Italie hier soir, le Mid-Cap a cédé 0,1 pour cent à 41 581,48, le Small-Cap a terminé juste au-dessus du pair à 25 780,42, et l'Italie Growth a augmenté de 0,4 pour cent à 7 856,21.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Leonardo a clôturé en hausse de 0,8 pour cent, relevant la tête après deux sessions baissières.

Enel - en baisse de 0,1 % - a annoncé jeudi que le PDG et administrateur délégué, Flavio Cattaneo, avait racheté un million d'actions, par l'intermédiaire d'une filiale à 100 %, au prix moyen de 6,3996 euros chacune et pour un montant de 6,3 millions d'euros.

Cattaneo détient désormais 2,5 millions d'actions pour une valeur totale de 16 millions d'euros.

Eni a augmenté de 1,4%. La société a indiqué qu'avec son partenaire Petroci, elle a démarré avec succès la production de Baleine en août de cette année, réalisant ainsi un délai de mise sur le marché de moins de deux ans à partir de la découverte géante.

La production de pétrole de Baleine s'élève à 20 000 barils par jour, ce qui dépasse largement les 12 000 barils par jour initialement prévus. Le projet devrait atteindre son plateau de 50 000 barils de pétrole par jour à la fin de 2024, avec l'achèvement de la deuxième phase de développement ; le développement complet du champ devrait produire jusqu'à 150 000 barils par jour.

Banco BPM - en hausse de 0,4 % - a annoncé qu'il avait réalisé avec succès une nouvelle émission sociale préférentielle de premier rang, d'une durée de quatre ans, pour un montant de 500 millions d'euros. Il s'agit de la première émission de qualité du groupe. Les ordres, qui s'élèvent à plus de 2 milliards d'EUR, ont dépassé le quadruple du montant émis, avec la participation de plus de 150 investisseurs, ce qui confirme la reconnaissance croissante du nom Banco BPM par les investisseurs. Environ 90 % des ordres alloués avaient une connotation ESG.

L'obligation a été émise à un prix de 99,818% et paie un coupon fixe de 4,625%. L'obligation, qui est réservée aux investisseurs institutionnels, a été émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes de la banque.

En fin de liste, Prysmian a perdu 1,5 %.

Parmi les valeurs moyennes, MFE-MediaForEurope a réalisé la meilleure performance après avoir annoncé jeudi un bénéfice net consolidé de 71,0 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, contre 78,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 1,86 milliard d'euros, en baisse par rapport aux 1,90 milliard d'euros enregistrés au cours des neuf premiers mois de l'année 2022. L'Ebit pour la période s'est élevé à 98,3 millions d'euros, contre 97,6 millions d'euros au 30 septembre 2022. Les actions de classe A de MFE ont clôturé en hausse de 7,2 %, tandis que les actions de classe B ont gagné 6,2 %.

Fincantieri - dans le rouge de 0,9% - a annoncé avoir signé un contrat de 10 ans avec l'Autorité de l'armement du ministère de la Défense de la République arabe d'Égypte pour deux unités Fremm de soutien en service et de soutien logistique intégré, c'est-à-dire des services de maintenance préventive, des études logistiques et de la maintenance corrective sur demande, d'une valeur d'environ 260 millions d'euros.

LU-VE, d'autre part, s'est contracté de 1,5 pour cent après la baisse de 0,7 pour cent de la veille.

Du côté des petites capitalisations, Restart a clôturé au pair à 0,22 EUR par action après une perte de 2,3% la veille.

Aquafil a abandonné 0,9%. La société a dévoilé mardi son plan stratégique 2023-2025, prévoyant une croissance des volumes de ventes sur la période.

Pour l'exercice 2023, en revanche, les volumes devraient diminuer de 3 à 4 % par rapport à l'année précédente. L'Ebitda attendu pour l'exercice 2023 se situe dans une fourchette de 45 à 50 millions d'euros, tandis que l'Ebitda ajusté de cet effet se situe dans une fourchette de 68 à 70 millions d'euros.

Cellularline - stable à 2,34 euros - a annoncé mercredi qu'elle avait autorisé un plan de rachat de 1,0 million d'actions, correspondant à environ 4,6 pour cent du capital social, et pour un montant maximum de 3 millions d'euros.

Parmi les PME, Fope a clôturé à 27,20 euros, avec un gain hebdomadaire de 15%.

Almawave - en hausse de 1,8% - a annoncé que sa filiale The Data Appeal Company a signé un accord contraignant pour acquérir 70% du capital social de Mabrian Technologies, une société basée en Espagne - Minorque et Barcelone - active dans le développement de solutions dans le domaine du voyage et de la Destination Intelligence et axée sur des solutions innovantes d'analyse de données et d'intelligence décisionnelle AI KPI.

La transaction implique l'achat par The Data Appeal de 70%, en espèces, du capital social de Mabrian. Le prix payé, égal à environ 3,7 millions d'euros, a été convenu sur la base d'une valeur d'entreprise de 6,1 millions d'euros et fera l'objet d'un ajustement à la date de clôture sur la base de la position financière nette définitive. L'accord prévoit également la reconnaissance possible d'un complément de prix, d'un montant maximum de 1,5 million d'euros, en cas de réalisation de performances économiques et financières exceptionnelles spécifiques, à reconnaître après l'approbation des états financiers de 2023.

A l'inverse, Convergenze a clôturé en baisse de 9,0% à EUR 1,31 par action avant d'entrer en volatilité, le titre prenant des bénéfices après trois séances de forte hausse.

En Asie, le Nikkei a terminé dans le vert de 0,5 % à 33 625,53, le Hang Seng a baissé de 0,9 % à 17 577,00 et le Shanghai Composite a clôturé dans le rouge de 0,7 % à 3 040,97.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0904 USD contre 1,0905 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre sterling valait 1,2533 USD contre 1,2531 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 81,48 USD le baril contre 80,97 USD le baril à la clôture d'hier. L'or, quant à lui, s'échange à 1 993,10 USD l'once contre 1 991,65 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi prévoit l'indice ifo sur la confiance des entreprises allemandes à 1000 CET.

Aux États-Unis, où les marchés fermeront à 13h00 heure locale en raison de la fête de Thanksgiving, l'indice PMI manufacturier sera publié à 1545 CET, ainsi que l'indice PMI des services.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de DHH sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

