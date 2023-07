(Alliance News) - La Piazza Affari devrait démarrer sur une note globalement plate mardi, lors d'une autre journée peu chargée en événements macroéconomiques et d'entreprises, les traders attendant les prochaines actions des principales banques centrales.

Le FTSE Mib est en baisse de 12,5 points, soit moins de 0,1 %, après avoir chuté de 0,2 % à 28 608,54 à la clôture de lundi.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est donné en baisse de 4,0 points ou moins de 0,1 pour cent, le CAC 40 de Paris devrait être stable, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Hier soir, à Milan, le Mid-Cap a perdu 1,3 pour cent à 42 216,10, le Small-Cap a perdu 0,3 pour cent à 26 538,58 tandis que l'Italy Growth a clôturé en baisse de 0,4 pour cent à 9 046,83.

Sur la liste principale de la bourse italienne, Leonardo a bien progressé, augmentant de 2,5 pour cent après avoir clôturé juste en dessous du pair vendredi soir. L'action avait précédemment clôturé cinq sessions parmi les plus haussières.

CNH Industrial a également progressé de 2,5 % pour atteindre 13,59 euros par action, après avoir clôturé deux séances à la baisse.

BPER Banca, d'autre part, a augmenté de 1,9 %, reprenant sa place après avoir chuté de 0,8 % vendredi soir.

Banco BPM a également été parmi les meilleures performances, augmentant de 2,0% après avoir signé un accord contraignant vendredi avec Gruppo BCC Iccrea et FSI pour former un partenariat stratégique visant à développer une nouvelle société italienne indépendante dans le secteur des paiements numériques. La nouvelle société "sera un point de référence dans le paysage de la fintech et avec une approche orientée vers l'innovation et la croissance de la numérisation dans notre pays", lit-on dans la note conjointe.

Après l'apport des activités de monnaie électronique de Banco BPM, la coentreprise sera le deuxième acteur national avec une part de marché de plus de 10 % dans le secteur de la monnaie électronique, avec environ 9 millions de cartes, 400 000 points de vente et environ 110 milliards d'euros de transactions intermédiées.

Sur une note négative, Moncler a abandonné 2,9 pour cent avec un nouveau prix à 63,08 euros, après une perte de 0,2 pour cent au cours de la session précédente.

Interpump était également en baisse de 2,2%, dans sa troisième session baissière.

Du côté des valeurs moyennes, Cembre a augmenté de 1,7%, avec un nouveau prix de 30,80 euros par action, après avoir gagné 2,7% vendredi. Berenberg a initié une couverture sur le titre avec un objectif de cours de 40,00 euros.

Seco, d'autre part, a augmenté de 3,4 % pour atteindre 4,78 euros. Berenberg a réduit son objectif de cours sur ce titre à 8,00 EUR, contre 10,00 EUR, avec une recommandation "acheter".

Les actions de la Banca Popolare di Sondrio ont progressé de 2,2 %, clôturant en hausse pour la cinquième fois.

Salvatore Ferragamo a clôturé en baisse de 1,0%, après un gain de 0,9% vendredi soir, avec un nouveau prix à 14,65 euros.

En queue de peloton, Eurogroup Laminations a chuté de plus de 13%, ce qui en fait la plus mauvaise performance de la liste. JPMorgan Asset Management a initié une position courte de 0,5% sur le titre.

Dans le segment des petites capitalisations, Sabaf Group a clôturé en hausse de 4,3 % après que le groupe Sabaf, par l'intermédiaire de sa filiale Sabaf America, a signé vendredi un accord pour acheter 51 % de Mansfield Engineered Components, un fabricant nord-américain de premier plan de charnières pour appareils électroménagers, conçues et fabriquées pour répondre à la haute qualité et aux normes exigeantes requises par le marché américain. Selon les accords conclus, MEC est évaluée à 21 millions d'USD. Le paiement du prix pour l'acquisition de 51% du capital social, d'un montant de 10,5 millions d'euros, a été effectué en une seule fois.

Restart, pour sa part, a augmenté de 4,4 %, à la suite de la hausse de 4,6 % de la séance précédente, et a positionné le prix à 0,2150 EUR.

Bialetti Industrie a augmenté de 1,4 %, portant le prix à 0,2910 EUR.

Parmi les PME, Casta Diva Group a progressé de 5,6 % pour sa troisième séance de hausse.

Eles a augmenté de 6,6%, avec un nouveau prix à EUR1,95 et a relevé la tête après trois séances dans le rouge.

Svas Biosana - stable à 7,58 EUR - a finalisé l'émission de deux obligations d'un montant total de 13 millions EUR. Les deux obligations, non convertibles et non subordonnées, sont destinées à soutenir le plan d'investissement du groupe et ont été souscrites par Crédit Agricole Italia, en tant qu'investisseur de référence, Iccrea Banca, Banca di Credito Popolare et Finest.

Concrètement, l'opération, d'un montant total de 13 millions d'euros, a vu l'émission de deux obligations, par la société mère Svas Biosana pour 10 millions d'euros et par la filiale Mark Medical pour 3 millions d'euros, toutes deux à échéance du 31 décembre 2029, totalement non assorties de garanties.

Italia Independent, en revanche, a chuté de 4,7 %, après la baisse de 3,0 % enregistrée vendredi.

Farmacosmo, parmi beaucoup d'autres, a également baissé de 8,7% avec son nouveau cours à EUR 1,05.

En Asie, avec la réouverture des marchés de Tokyo et de Hong Kong, le Nikkei a progressé de 0,3 % à 32 480,45, le Shanghai Composite a reculé de 0,2 % à 3 202,66 et le Hang Seng a perdu 2,0 % à 19 019,93.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 34 585,35 lundi, le Nasdaq a progressé de 0,9 % à 14 244,95 et le S&P 500 a gagné 0,4 % à 4 522,79.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1249 USD contre 1,1236 USD lundi, à la fermeture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,3086 USD contre 1,3082 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, dans une tendance baissière, le baril de Brent valait 78,67 USD contre 78,90 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échangeait à 1 960,71 USD l'once contre 1 954,17 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi, pauvre en événements économiques majeurs, prévoit à 1430 CEST les ventes au détail américaines ainsi que l'inflation canadienne.

A 1515 CEST, ce sera le tour de la production industrielle et manufacturière américaine tandis qu'à 2230 CEST, les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole américain seront publiées.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Sesa sont attendus.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

