(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens devraient ouvrir en légère hausse, selon les contrats à terme IG, au cours d'une journée calme en termes de nouvelles macroéconomiques.

L'appétit pour le risque s'est amélioré par rapport à vendredi, les tensions au Moyen-Orient ne s'étant pas aggravées autant qu'on le craignait au cours du week-end. Le Hamas a libéré deux otages et l'aide humanitaire a commencé à entrer dans la bande de Gaza depuis la frontière égyptienne. "Mais les tensions restent extrêmement élevées et le risque d'une escalade sérieuse prévaut alors qu'Israël a intensifié ses raids aériens sur Gaza et que le Hezbollah pourrait entraîner le Liban dans la guerre et propager les tensions dans toute la région", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Le FTSE Mib devrait augmenter de 105 points, soit 0,4 %, après avoir clôturé la journée de vendredi sur une baisse de 1,4 % à 27 357,00.

Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en vert fractionné, le CAC 40 de Paris en hausse de 17 points ou 0,3 pour cent et le DAX 40 de Francfort en hausse de 29,2 points ou 0,2 pour cent.

Parmi les petites valeurs italiennes, le Mid-Cap a chuté de 1,1 pour cent à 38 160,88 vendredi soir, le Small-Cap a perdu 1,7 pour cent à 24 521,12 et l'Italy Growth a chuté de 1,4 pour cent à 7 786,84.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Saipem a clôturé en bas de l'échelle, en baisse de 6,2 %. Tenaris, en baisse de 2,3 %, et Eni, en baisse de 0,4 %, étaient également en baisse.

Iveco a perdu 4,7 % à 7,96 euros par action, sa quatrième séance consécutive terminée parmi les baissiers.

Generali s'est également contracté, le titre de Leone di Trieste ayant baissé de 2,3 %. Barclays a abaissé son objectif de cours à 32,70 euros contre 34,40 euros.

Le secteur financier a perdu du terrain, avec Poste Italiane en baisse de 3,5% et Banca Monte dei Paschi en baisse de 4,0%.

STMicroelectronics a également cédé du terrain, en baisse de 3,1% avec un nouveau prix à 37,73 euros par action. Vendredi, la Chine a annoncé de nouvelles restrictions sur les exportations de certains types de graphite, essentiels à la production de batteries pour véhicules électriques, quelques jours seulement après que les États-Unis ont imposé de nouvelles restrictions sur les sorties de puces électroniques de haute technologie.

Washington a déclaré cette semaine qu'il allait renforcer les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs de pointe, essentiels pour alimenter les systèmes d'intelligence artificielle, dans le cadre des derniers efforts visant à limiter l'accès de Pékin aux technologies de pointe.

Parmi les quelques notes positives, citons Nexi, en hausse de 2,5 %.

Sur le segment des cadets, Brunello Cucinelli a fait bonne figure, en hausse de 4,8 %. La société a annoncé jeudi que les revenus pour les neuf premiers mois ont augmenté de 28 % en glissement annuel pour atteindre 818,4 millions d'euros, contre 642,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. En Italie, les revenus sont passés de 78,0 millions d'euros à 97,2 millions d'euros, en Europe (hors Italie), de 184,2 millions d'euros à 217,9 millions d'euros, en Amérique, de 233,9 millions d'euros à 284,7 millions d'euros, et en Asie, de 146,0 millions d'euros à 218,6 millions d'euros.

Salcef, parmi les quelques contributeurs haussiers, a également connu une bonne séance, gagnant 1,3% après une hausse de 0,9% la veille de la séance.

Salvatore Ferragamo a chuté de 1,9 % à 11,70 euros par action. UBS a réduit son objectif de cours sur le titre à 11,00 EUR contre 12,00 EUR.

La société de produits de luxe a déclaré des revenus en baisse de 8,3% en glissement annuel pour les neuf mois, à 844 millions d'euros, en partie en raison d'un déclin dans les canaux de vente au détail et en gros, avec des ventes en baisse de 10% et 17%, respectivement.

Sur le plan géographique, les ventes ont chuté de 16 % en Asie-Pacifique, de 3,1 % dans la région EMEA, de 20 % en Amérique du Nord et de 3,1 % en Amérique centrale et du Sud.

Industrie de Nora a clôturé en baisse de 5,5 % avec un nouveau prix de 13,98 euros par action, après une hausse de 1,0 % la veille.

Dans l'espace des petites capitalisations, Gabetti a été bien acheté, augmentant de 0,6 pour cent après trois sessions de chandeliers baissiers.

I Grandi Viaggi était également en hausse, augmentant de 3,8 % à EUR 0,7660 après une perte de 2,6 % la veille.

Sur une note négative, parmi les nombreuses valeurs de la liste, Netweek a abandonné 4,2% à 0,23 EUR, ce qui coïncide avec son nouveau plus bas de 52 semaines.

Parmi les PME, expert.ai a perdu 5,8 pour cent avec son prix à 0,8240 EUR par action, ce qui porte sa baisse hebdomadaire à plus de 13 pour cent.

Eles a clôturé en baisse de 5,9 pour cent, avec un prix de 1,20 EUR, après avoir atteint un plus bas de 52 semaines de 1,18 EUR.

L'ESI s'en est mieux sortie, avec une hausse de 0,7 % après deux séances de baisse.

En Asie, Hong Kong étant fermé pour le Chung Yeung Day, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,8 pour cent à 31 008,50 et le Shanghai Composite a chuté de 1,4 pour cent à 2 932,26.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,9 % à 33 127,28, le Nasdaq a chuté de 1,6 % à 12 983,81 et le S&P 500 a terminé en baisse de 1,3 % à 4 224,16.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0573 USD contre 1,0591 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2147 USD contre 1,2148 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 91,40 USD contre 93,20 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 976,48 USD l'once contre 1 985,81 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi est assez pauvre en événements, avec la masse monétaire suisse prévue à 0900 CEST, la confiance des consommateurs de la zone euro attendue à 1600 CEST et les adjudications d'obligations d'État françaises et américaines qui se tiendront à 1455 CEST et 1730 CEST, respectivement.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, les comptes de Sogefi et d'UniCredit sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

