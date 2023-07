(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse mercredi, avant la publication des données clés sur l'inflation américaine, qui devraient montrer que les pressions sur les prix continuent de s'atténuer, soutenant la spéculation selon laquelle la fin du cycle actuel de resserrement de la politique monétaire approche.

Ainsi, le FTSE Mib, après avoir clôturé en hausse de 0,7 pour cent à 28 061,59 hier soir, est en hausse de 140,00 points selon les contrats à terme IG.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 23,30 points, le CAC 40 de Paris de 28,70 points et le DAX 40 de Francfort de 68,10 points.

Hier soir, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,5 pour cent à 42 462,27, le Small-Cap dans le rouge de 0,1 pour cent à 26 693,66 alors que l'Italie Croît à 9 072,24.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, Tenaris a été parmi les meilleurs, dans le vert de 2,8 %, dépassé seulement par Moncler, qui a pris la tête avec un gain de 2,9 %.

Saipem s'est également bien comportée, en hausse de 0,9 %, tout comme Eni.

Les banques ont également progressé après avoir publié des données sur les volumes pour le mois de juin. Banca Generali a gagné 0,2 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait réalisé des entrées nettes de 527 millions d'euros en juin, portant ses entrées totales depuis le début de l'année à 3,26 milliards d'euros, soit une augmentation de 7 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Banca Mediolanum a augmenté de 0,8 pour cent, après avoir annoncé ses résultats de juin 2023 vendredi, rapportant un volume total de 740 millions d'euros, 6,46 milliards d'euros depuis le début de l'année. Les entrées nettes totales de 447 millions d'euros ont augmenté à 4,69 milliards d'euros depuis le début de l'année.

L'exception a été Azimut, qui a clôturé dans le rouge fractionné après avoir publié une collecte nette positive de 802 millions d'euros en juin, atteignant 3,7 milliards d'euros depuis le début de l'année, avec un objectif pour l'ensemble de l'année 2023 compris entre 6 et 8 milliards d'euros.

Sur le Mid-Cap, la dynamique du secteur de la mode s'est poursuivie avec Salvatore Ferragamo clôturant à plat - malgré la nouvelle que Stifel et Citigroup ont réduit leurs prix cibles -, Tod's augmentant de 1,6 % et Safilo Group gagnant 2,8 %. Ce dernier a également annoncé la nomination de Michele Melotti en tant que nouveau directeur financier à compter du 28 août.

La Banca Popolare di Sondrio a augmenté de 1,1 % après avoir annoncé jeudi que Fitch, à l'issue de son processus annuel de révision des notations, avait maintenu inchangées toutes les notations attribuées. En particulier, la note de défaut émetteur à long terme de la banque a été confirmée à 'BB+' avec une perspective stable.

Dans le segment des petites capitalisations, Digital Bros a chuté de plus de 15%, après avoir annoncé mardi qu'elle avait mis à jour ses prévisions pour l'année en cours, avec des revenus attendus d'environ 116 millions d'euros, en baisse de 13% par rapport à l'année précédente.

Tiscali Italia, une société du groupe Tessellis - dans le vert de 1,5% - a annoncé mardi qu'elle avait continué à élargir son offre de contenu éditorial et de services, avec l'acquisition des chaînes de BIKE, une multiplateforme axée sur le monde varié des deux roues, de BFC Media pa, une société numérique et médiatique cotée sur la Piazza Affari.

Bastogi a gagné 0,4 % après avoir annoncé lundi que le conseil d'administration avait coopté Rebeca Gómez Tafalla en tant qu'administratrice non exécutive et indépendante et l'avait nommée membre du comité des nominations et des rémunérations.

Parmi les PME, le conseil d'administration de Gibus - dans le rouge de 3,6 pour cent - a examiné et approuvé mardi les revenus opérationnels consolidés au 30 juin, y compris le groupe Leiner acquis le 30 septembre 2022 et consolidé à partir du 1er octobre 2022. Les revenus se sont élevés à 50,7 millions d'euros, soit une hausse de 11 % par rapport aux 45,5 millions d'euros enregistrés au 30 juin 2022. Cette performance est principalement attribuable à la contribution du groupe Leiner. L'Italie a enregistré des revenus de 28,7 millions d'euros, en baisse de 19 % par rapport à 35,3 millions d'euros au 30 juin 2022.

Directa SIM a augmenté de 2,4 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait élargi sa gamme d'ETF qui composent les PAC, les plans d'investissement automatique.

Growens a cédé 5,1 pour cent mardi lorsqu'il a déclaré que les ventes de la ligne d'affaires CPaaS du deuxième trimestre et les revenus récurrents annuels de la ligne d'affaires SaaS en juin ont affiché un ARR de 30,4 millions d'euros, y compris la composante récurrente de Contactlab, en hausse de 10 pour cent par rapport au chiffre de la même période de 2022.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,8 pour cent, le Shanghai Composite s'est négocié dans le rouge de 0,4 pour cent, tandis que le Hang Seng était dans le vert de 0,8 pour cent.

À New York, durant la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le vert de 0,9 pour cent, le Nasdaq était en avance de 0,6 pour cent, tandis que le S&P 500 a terminé en hausse de 0,7 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1030 USD contre 1,0991 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2959 USD contre 1,2896 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 79,17 dollars contre 79,34 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 1 938,79 USD l'once contre 1 937,55 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 1110 CEST en Italie, il y aura une vente aux enchères de BOTs à 12 mois.

Comme d'habitude, à 1300 CEST, ce sera le tour des hypothèques américaines.

Dans l'après-midi, toujours en provenance de l'étranger, les données sur l'inflation américaine pour le mois de juin arriveront à 1430 CEST.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Unieuro sont attendus.

