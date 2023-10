(Alliance News) - Les bourses européennes devraient ouvrir en baisse vendredi, selon le marché des contrats à terme, alors que les inquiétudes concernant les taux d'intérêt et la situation géopolitique continuent de peser sur les marchés.

Parmi les données macroéconomiques, de nouvelles enquêtes ont dépeint un tableau sombre pour les détaillants britanniques, la confiance des consommateurs ayant fortement chuté en octobre. L'indice GfK de confiance des consommateurs a perdu neuf points pour atteindre moins 30 en octobre, ce qui le ramène à son dernier niveau de juillet de l'année dernière. Cette baisse intervient à un moment où les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient s'ajoutent à l'accélération des coûts de l'énergie, des carburants et des prêts hypothécaires.

Les prix à la production en Allemagne ont chuté de 14,7 % en glissement annuel en septembre, alors que le marché s'attendait à une baisse de 14,2 % et après une baisse de 12,6 % en août. Les données ont été publiées vendredi par Destatis. Il s'agit du troisième mois consécutif de baisse et du rythme le plus rapide depuis le début de la collecte des données.

Ainsi, le FTSE Mib a perdu 312,00 points, après avoir clôturé dans le rouge de 1,4 pour cent à 27 746,82 hier soir.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap a augmenté de 0,4 pour cent à 38 589,51, le Small-Cap a cédé 0,5 pour cent à 24 950,76, tandis que l'Italy Growth a clôturé en baisse de 0,6 pour cent à 7 893,58.

En Europe, le CAC 40 de Paris a perdu 76,60 points, le FTSE 100 de Londres 48,00 points et le DAX 40 de Francfort 145,50 points.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Nexi a baissé de 0,8 pour cent après les rumeurs de mercredi de l'agence Bloomberg sur un possible intérêt du fonds d'investissement privé CVC capital pour la société italienne.

Recordati a mené les quelques haussiers avec un gain de 1,4 pour cent. La société a annoncé lundi la nomination de Milan Zdravkovic au poste de vice-président exécutif de la recherche et du développement.

Parmi les quelques titres dans le vert, on trouve seulement Amplifon, Interpump Group et Moncler, tous entre 0,7 % et 0,2 %.

Stellantis, en baisse de 3,7 %, Banco BPM et BPER Banca, en baisse de 2,9 % et 2,6 %, ont été au plus bas.

Les valeurs pétrolières ont également souffert, avec Saipem en baisse de 2,5 %, Eni en baisse de 1,2 % et Tenaris en baisse de 1,6 %.

Italgas a baissé de 1,3 % après deux séances de hausse. La société a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'acquisition auprès du groupe Veolia Environnement de l'unité d'affaires à laquelle appartiennent les concessions détenues en Italie dans le secteur de l'eau. Pour l'achat, la société paiera au groupe Veolia un total de 115 millions d'euros - en termes de valeur des capitaux propres -, en partie conditionné à la réalisation de certains objectifs des sociétés d'exploitation.

Du côté des valeurs moyennes, Piaggio & C. a clôturé en baisse de 2,3% après avoir annoncé jeudi la signature d'un contrat avec Foton Motor Group à Pékin pour le développement conjoint d'une nouvelle gamme de porteurs à moteur électrique.

"La gamme de véhicules commerciaux de Piaggio s'enrichira ainsi de deux nouvelles variantes à quatre roues électriques, conçues pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de la mobilité intra-urbaine, grâce à la combinaison de dimensions compactes et d'une capacité de charge d'au moins une tonne, particulièrement élevée pour sa catégorie", a expliqué la société dans une note.

Italmobiliare a chuté de 1,2 % après avoir annoncé jeudi la vente de Florence InvestCo Srl à Permira.

Florence InvestCo, une société dans laquelle Italmobiliare détenait une participation de 13,98 %, est l'actionnaire majoritaire de Gruppo Florence Spa.

Technogym a clôturé en hausse de 4,0%. Berenberg a initié une recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours de 10,00 euros.

Seules Reply et Seco ont fait mieux, en hausse de 4,5% et 4,9% respectivement.

Banca Popolare di Sondrio a perdu 1,1%. Mardi, elle a annoncé qu'elle avait placé avec succès une nouvelle émission d'obligations sécurisées auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant de référence de 500 millions d'euros et une durée de cinq ans. Le placement a été effectué dans le cadre du programme d'obligations sécurisées de 5 milliards d'EUR, entièrement garanties par des prêts hypothécaires résidentiels.

L'admission au régime, qui prend effet dès l'exercice fiscal 2022, a été précédée d'une vérification par l'Inland Revenue Agency de l'adéquation de la gouvernance fiscale adoptée par la société et du système de contrôle interne pour la détection, la mesure, la gestion et le contrôle du risque fiscal, connu sous le nom de Tax Control Framework.

Dans la catégorie des petites capitalisations, Fidia a clôturé en tête avec une hausse de 4,6 %, suivie de Civitanavi Systems avec 2,9 % et de KME Group, dans le vert avec 2,5 %.

TXT e-solutions - en hausse de 1,7% - a annoncé jeudi qu'il avait acheté 13 539 de ses propres actions entre le 2 et le 6 octobre. Les actions ont été achetées à un prix moyen de 16,32 euros pour une valeur totale d'environ 221.000 euros.

Parmi les PME, AATech a clôturé dans le rouge de 0,4 pour cent après avoir décidé d'une augmentation de capital de 2,8 millions d'euros.

Le conseil d'administration a également donné des pouvoirs à l'administrateur délégué Alessandro Andreozzi pour la souscription de 5 958 actions de classe C3 de l'entreprise détenue Termo Spa - résultant de l'aucap - pour une contre-valeur de 200 010,00 EUR.

eVISO a clôturé en hausse de 3,4% après avoir annoncé qu'à ce jour, des contrats de fourniture d'énergie ont été signés avec des clients revendeurs pour environ 1 000 GWh, par rapport aux 700 GWh annoncés en décembre 2022, pour un chiffre d'affaires annuel estimé à environ 222 millions d'euros.

Racing Force - dans le rouge de 0,2 pour cent - a publié jeudi ses chiffres de vente consolidés pour les neuf premiers mois de l'année, avec des revenus s'élevant à 49,8 millions d'euros, en hausse de 9,6 pour cent par rapport aux 45,5 millions d'euros de la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre s'est élevé à 12,6 millions d'euros, soit une hausse de 6,1 % par rapport aux 11,9 millions d'euros enregistrés au troisième trimestre 2022.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,8 % dans la nuit européenne, le S&P en baisse de 0,9 % et le Nasdaq en baisse de 1,0 %.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng s'est contracté de 0,7 pour cent, le Nikkei a cédé 0,5 pour cent, tandis que le Shanghai Composite était dans le rouge de 0,9 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0574 USD contre 1,0575 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2115 USD contre 1,2146 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 93,21 USD le baril contre 91,21 USD le baril à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 979,67 USD l'once contre 1 965,50 USD l'once la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, les ventes au détail seront publiées au Canada dans l'après-midi, à 1430 CEST.

Sur la Piazza Affari, les résultats sur neuf mois de Clabo et de TrenDevice sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

