(Alliance News) - La Piazza Affari - selon le marché des contrats à terme - devrait ouvrir en hausse vendredi après que le Sénat américain a approuvé une législation permettant aux Etats-Unis d'éviter un défaut de paiement de la dette, ce qui aurait été un événement sans précédent.

À Tokyo, vendredi, l'indice Nikkei 225 était en hausse de 1,1 %. L'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,8 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 3,9 %.

Les sénateurs américains ont voté jeudi pour suspendre la limite de la dette fédérale, mettant fin à des semaines de négociations difficiles pour éliminer la menace d'un défaut de paiement désastreux, quatre jours seulement avant la date limite fixée par le Trésor.

Les économistes avaient prévenu que le gouvernement américain pourrait se retrouver à court de liquidités pour payer ses factures dès lundi. Cela ne laissait pratiquement aucune marge de manœuvre pour la promulgation de la loi sur la responsabilité fiscale, qui prolonge le pouvoir d'emprunt du gouvernement jusqu'en 2024 tout en réduisant les dépenses fédérales.

Rédigée entre le président démocrate Joe Biden et les républicains, la mesure a été adoptée par le Sénat à une confortable majorité de 63 voix contre 36, un jour après avoir été votée par la Chambre des représentants.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 2,0 % à 26 575,69 points, soit une augmentation de 145,00 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a gagné 25,50 points, le CAC 40 de Paris a progressé de 34,00 points et le DAX 40 de Francfort a gagné 91,00 points.

Hier soir, le Mid-Cap a gagné 0,9 % à 42 160,52, le Small-Cap 0,8 % à 27 274,30 et l'Italie Growth 0,1 % à 9 091,30.

Sur la liste des capitalisations les plus élevées de la Piazza Affari jeudi, Recordati a ouvert la voie avec une hausse de 4,8 % à la fin de la séance.

Les banques ont également progressé, UniCredit et Intesa Sanpaolo figurant parmi les meilleures performances du panier, en hausse de 4,6 % et 3,5 % respectivement.

Prysmian est reparti à la hausse et avec lui tous les industriels, le câblier gagnant 3,2% et Leonardo 3,0%.

Italgas a augmenté de 1,0% après avoir annoncé qu'il avait lancé une nouvelle émission d'obligations à taux fixe sur le marché avec une maturité de neuf ans et une valeur nominale attendue de 500 millions d'euros.

"La transaction répond à une logique de préfinancement des besoins financiers et est cohérente avec la stratégie d'Italgas d'optimiser la structure de sa dette et d'étendre la durée moyenne du portefeuille d'obligations de la société", a expliqué la compagnie d'électricité.

Amplifon s'est également bien comportée, en hausse de 0,3 %, après avoir signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable liée au développement durable avec un syndicat de banques pour un montant total de 300 millions d'euros.

Cette nouvelle facilité, d'une durée de trois ans avec une option d'extension de deux ans supplémentaires à la discrétion de la société, donne à Amplifon une plus grande flexibilité financière, renforçant davantage la solide position de liquidité du groupe, diversifiant ses sources de financement et allongeant la maturité moyenne de sa dette.

Sur le Mid-Cap, Fincantieri a clôturé à l'équilibre après que Fincantieri et sa filiale Vard ont signé un protocole d'accord avec Heddle Shipyards, Thales Canada et SH Defence lors de CANSEC 2023, le plus important salon de défense du Canada, pour sanctionner la collaboration qui proposera le patrouilleur hauturier de classe Vigilance dans le cadre de la prochaine stratégie d'acquisition de navires du gouvernement canadien, en remplacement de la classe Kingston.

Maire Tecnimont a gagné 0,5 %. La société a annoncé jeudi que sa filiale KT-Kinetics Technology, qui fait partie de son unité d'affaires Integrated E&C Solutions, s'est vu confier par un groupe d'investisseurs privés les travaux d'ingénierie préliminaires d'un nouveau complexe d'engrais verts en Amérique du Nord.

Les travaux préliminaires, qui seront réalisés sur une base remboursable, visent à définir la conception et les principaux aspects du projet. Une fois terminées, les activités entreront dans la phase d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction et seront exécutées par les filiales IE&CS de Maire.

La Juventus, qui a gagné 5,1 %, et OVS, en hausse de 3,4 %, dont les actionnaires ont nommé un nouveau conseil d'administration, choisissant Franco Moscetti comme président. Stefano Beraldo est le nouveau directeur général.

Parmi les petites capitalisations, Gequity s'est envolée, en hausse de 27 %, faisant mieux qu'Exprivia, en hausse de 19 %.

Mondo TV a également gagné du terrain, en hausse de 4,3 %, après avoir signé un accord de distribution avec LEE Editorial pour la distribution de la série d'action en direct "Action KidZ". L'accord de distribution mondiale exclusive est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er juin et prévoit un partage des recettes entre les parties.

"La série a pour but d'initier les jeunes à différentes disciplines sportives et de les inciter à mener une vie active : elle présente 35 activités sportives différentes et uniques pratiquées par des enfants ordinaires, unis par une grande passion pour le sport", a expliqué la société.

En bas de l'échelle, Class Editori a enregistré l'une des pires performances du panier, avec une baisse de 3,3 %.

Parmi les PME cotées à la Bourse italienne, Italia Independent a repris le chemin parcouru au cours du mois dernier et a clôturé la séance avec une hausse de 26%.

MeglioQuesto a gagné 15% après avoir publié un chiffre d'affaires de 24,7 millions d'euros pour le premier trimestre, en hausse de 50% par rapport aux 16,5 millions d'euros enregistrés au 31 mars 2022. La valeur de la production s'est élevée à 25,0 millions d'euros, en hausse de 48% par rapport aux 16,9 millions d'euros au 31 mars 2022.

L'Ebitda s'est établi à 3,9 millions d'euros, en hausse de 44 % par rapport à 2,7 millions d'euros au 31 mars 2022. L'Ebitda ajusté s'élève à 4,2 millions d'euros, en hausse de 40 % par rapport aux 3,0 millions d'euros du premier trimestre de l'année précédente.

À New York, dans la nuit en Europe, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,5 %, le Nasdaq en hausse de 1,3 % et le S&P 500 a gagné 1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0772 USD contre 1,0731 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. En revanche, la livre valait 1,2538 USD contre 1,2522 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,88 USD contre 72,68 USD hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 981,24 USD l'once contre 1 974,36 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi s'ouvre avec les données de la production industrielle française à 0845 CEST, suivies 15 minutes plus tard par les données du chômage espagnol.

Dans l'après-midi, pour les États-Unis, l'accent est mis sur les emplois du secteur privé et le taux de chômage, prévu à 1430 CEST, avant les données de Baker Hughes sur le nombre de plates-formes de forage, prévu à 1900 CEST.

Parmi les sociétés en bourse, aucun résultat n'est attendu.

Par Maurizio Carta, journaliste senior d'Alliance News

