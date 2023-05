(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse jeudi, selon IG Futures, alors que les négociations sur le plafond de la dette américaine se poursuivent.

Mercredi, Wall Street a clôturé dans le rouge après que le président américain Joe Biden ait proposé de geler les dépenses publiques à leur niveau actuel lors des négociations sur la dette avec les Républicains.

Dans les nouvelles économiques, l'économie allemande s'est contractée au début de 2023 en raison d'un effondrement des dépenses des ménages, selon les données révisées de l'Office fédéral des statistiques. Destatis a déclaré que le produit intérieur brut de l'Allemagne s'est contracté de 0,3 % au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2022.

Ainsi, le FTSE Mib a eu une lecture haussière de 65,00 points, après avoir clôturé 2,4 pour cent dans le rouge à 26 524,54 hier soir.

Le FTSE 100 de Londres était dans le vert de 8,50 points, le CAC 40 de Paris a progressé de 11,00 points et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 30,00 points.

Parmi les plus petites listes milanaises de mercredi, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 2,2 pour cent à 41 818,37, le Small-Cap a chuté de 1,7 pour cent à 27 503,53, tandis que l'Italie Growth a terminé dans le rouge de 0,4 pour cent à 9 125,42.

Sur la liste principale de Piazza Affari hier soir, Mediobanca a été parmi les quelques performances haussières, augmentant de 1,9% après que le conseil d'administration ait annoncé mercredi qu'il avait approuvé les lignes directrices du plan 2023-26. Comme indiqué dans la note publiée, "le groupe a fixé des objectifs ambitieux et a confirmé sa capacité à générer une croissance des actifs rentables : total des actifs financiers à 115 milliards d'euros, en hausse de 11% et AUM/AUA à 85 milliards d'euros, en hausse de 13%. En outre, les prêts à la clientèle se sont élevés à 57 milliards d'EUR, en hausse de 3 %.

Prysmian, Tenaris et Moncler ont suivi, progressant de 0,4 %, 0,2 % et 0,03 %. Eni, qui a clôturé le groupe de titres dans le vert, s'est également hissé juste au-dessus de la parité. Mercredi, la société au chien à six pattes a annoncé qu'elle avait racheté, le 15 mai, 726 423 de ses propres actions à un prix moyen pondéré de 13,3531 euros par action. La valeur totale s'élevait à environ 9,7 millions d'euros.

Banca Monte dei Paschi a terminé en bas de l'échelle, en baisse de 7,1 %, tandis que Pirelli, Leonardo et STMicroelectronics ont également baissé, tous entre 5,4 % et 5,0 %, tandis que Saipem a glissé de 4,5 % et CNH Industrial a perdu 4,4 %.

Le rouge a également prévalu sur le Mid-Cap, à quelques exceptions près. Seules Saras, Industrie De Nora et Maire Tecnimont ont été épargnées, avec des hausses de 1,5 %, 0,4 % et 0,2 %.

MFE-MediaForEurope a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait approuvé les résultats du premier trimestre, dans lesquels un bénéfice consolidé de 10,1 millions d'euros a été enregistré, contre 2,7 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Les actions A ont baissé de 2,1 % et les actions B de 3,6 %.

Credito Emiliano - dans le rouge de 2,4% - a lancé sa deuxième émission d'obligations vertes lundi, destinée aux investisseurs institutionnels et professionnels et s'élevant à 400 millions d'euros.

L'émission, en format senior non préférée, représente le troisième instrument ESG lancé sur le marché par le groupe depuis le début de 2022.

Seco a cédé 3,1 pour cent à la clôture. Comme le souligne un focus de ProiezioniDiBorsa sur le titre Seco mercredi, "même lorsque le secteur technologique faisait des vagues au début de l'année, il y avait un titre qui se débattait. Il se peut que les conditions aient été créées pour une poussée haussière".

L'équipe d'analystes de PdB souligne que l'action Seco n'a pas beaucoup d'atouts à faire valoir. Parmi eux, il y a certainement la forte croissance attendue dans les années à venir. Selon le consensus des analystes qui suivent la société, le bénéfice par action devrait croître de manière significative dans les années à venir.

Au détriment du titre, en revanche, "minimise la forte surévaluation en termes de multiples de marché".

Brunello Cucinelli - dans le rouge de 1,6% - a annoncé mardi qu'il avait conclu un accord avec Chanel et la famille Cariaggi pour la vente à Chanel d'une participation de 18,5% dans Cariaggi Lanificio Spa.

Sur la petite capitalisation, Banca Profilo a clôturé 3,2% dans le rouge après avoir annoncé mardi que la société mère Arepo BP Spa et Twenty First Capital SaS, une société française de gestion de fonds d'investissement alternatifs et partenaire limité et gestionnaire de portefeuille du fonds de droit français Fonds Archimedes, avaient conclu un accord conditionnel contraignant pour acheter et vendre un nombre d'actions Banca Profilo détenues par Arepo égal à 29% de son capital social, net d'actions propres.

CIA a pris la tête de la liste en gagnant 6,8 %, tandis qu'Eukedos a clôturé la liste en baisse de 11 %.

Parmi les PME, GO Internet est arrivée en tête, avec une hausse de 35 % et un prix de 0,12 EUR par action.

Iniziative Bresciane - dans le vert de 0,6% - a annoncé mercredi que le conseil d'administration de la société avait approuvé le plan de fusion de Iniziative Mella Srl dans la société.

Impianti - en hausse de 2,2% - a annoncé mercredi qu'elle avait achevé le processus d'attribution de la deuxième tranche de bons de souscription 2025, dont la date de détachement du dividende était le 22 mai, avec 1,9 million de bons de souscription attribués gratuitement à tous les actionnaires à raison d'un bon de souscription pour 4 actions détenues.

Convergenze - qui a clôturé à un prix d'équilibre de 2,14 euros par action - a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'un portefeuille de clients de Positivo Srl, filiale à 100% de Convergenze, qui prendra effet le 1er juin.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a perdu 0,8 %, le Nasdaq 0,6 %, tandis que le S&P 500 a baissé de 0,7 %.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Sengsta a cédé 2,4 %, le Shanghai Composit 0,9 %, tandis que le Nikkei a gagné 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0731 USD contre 1,0757 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi. En revanche, la livre valait 1,2346 USD contre 1,2366 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 77,89 dollars contre 78,24 dollars mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 955,91 USD l'once contre 1 965,76 USD l'once la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, le produit intérieur brut américain sera publié à 1430 CEST, en même temps que les données sur les demandes initiales d'allocations de chômage.

Au Canada, les ventes manufacturières seront également publiées à 14h30 CEST.

Sur la Piazza Affari, les résultats trimestriels de DHH sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

