(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens devraient être en territoire négatif au cours d'une matinée qui devrait être mouvementée sur le front macroéconomique avec la publication des données PMI manufacturières des principales économies de la zone euro.

Ainsi, les contrats à terme IG donnent le FTSE Mib dans le rouge de 0,2 pour cent ou en baisse de 47,5 points, après avoir clôturé en baisse de 0,3 pour cent à 28 831,52.

Le CAC 40 de Paris est attendu en baisse de 23,3 points ou en baisse de 0,3 pour cent, le DAX 40 de Francfort est donné en baisse de 0,2 pour cent ou en baisse de 29,0 points, le FTSE 100 de Londres est attendu en baisse de 0,3 points ou en rouge fractionnaire.

Parmi les autres cotations à Milan jeudi, le Mid-Cap a terminé en hausse de 0,5 pour cent à 42 430,92, le Small-Cap a gagné 0,2 pour cent à 27 359,27 et l'Italie Growth a baissé de 0,4 pour cent à 8 883,52.

Dans les nouvelles macroéconomiques, l'indice PMI manufacturier chinois publié vendredi a augmenté à 51,0 en août par rapport à 49,2 en juillet, dépassant les estimations du marché de 49,3.

Il s'agit du rythme d'expansion de l'activité industrielle le plus élevé depuis février, marquant également la cinquième augmentation depuis le début de l'année dans le cadre des multiples efforts de Pékin pour relancer la faible reprise post-pandémique.

Au Japon, l'indice PMI manufacturier de la banque Au Jibun, publié vendredi, a été légèrement révisé à la baisse à 49,6 en août, contre une lecture rapide de 49,7.

Le dernier résultat est identique au chiffre final de juillet et indique le troisième mois consécutif de déclin de l'activité industrielle.

La production s'est contractée modérément, sans changement par rapport à juillet, les nouvelles commandes ont baissé à un rythme plus modéré et la demande étrangère a subi sa plus faible baisse en 13 mois.

Sur la liste des valeurs sûres, CNH Industrial a clôturé parmi les meilleures performances, en hausse de 2,2 %, dans une tendance haussière pour la cinquième session consécutive.

Iveco a fait mieux, cependant, en augmentant de 3,7 pour cent, tandis que Saipem a clôturé en baisse de 4,6 pour cent après avoir annoncé jeudi matin qu'il avait terminé avec succès le placement de 500 millions d'euros d'obligations garanties de premier rang non assorties de sûretés et liées à des actions, arrivant à échéance en 2029.

Le produit net du placement sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement d'une partie de la dette existante, selon une note de la société. Les obligations porteront un coupon avec un taux d'intérêt annuel fixe de 2,875%, payable semestriellement à terme échu. Le prix de conversion est de 2,0487 euros et comprend une prime de conversion de 37,5 % appliquée au prix de placement des actions dites "Delta Placement" dans le cadre du "Concurrent Delta Placement".

Intesa Sanpaolo a cédé 1,2 %. Jeudi, elle a annoncé une offre publique d'achat en numéraire pour racheter tout ou partie de ses "Additional Tier 1 Notes" perpétuelles d'un montant nominal total de 750 millions d'euros et le lancement d'une nouvelle émission d'obligations perpétuelles Additional Tier 1 à taux fixe réinitialisé d'un montant nominal d'au moins 750 millions d'euros.

Du côté des valeurs moyennes, Webuild a terminé la séance en tête, en hausse de 9,5 pour cent, dans sa cinquième séance haussière consécutive.

L'action a augmenté après que Snowy Hydro, le développeur du projet Snowy 2.0 en Australie - le plus grand projet hydroélectrique d'Australie, détenu à 100% par Webuild après l'acquisition de Clough - a annoncé jeudi matin qu'il avait révisé son contrat.

Selon les analystes d'Equita, il s'agit d'une "nouvelle clairement positive" pour Webuild : "Avec la révision de la valeur d'attribution des travaux (la valeur finale reconnue à Webuild doit encore être annoncée, mais nous pensons qu'elle représente une grande partie des 12 milliards de dollars australiens indiqués), et surtout la révision du modèle de contrat d'un coût fixe à un coût cible incitatif, le risque perçu sur l'un des contrats les plus importants et les plus complexes dans le carnet de commandes de Webuild est réduit", peut-on lire dans une note de recherche.

Comme le rapporte Reuters, l'expansion du plus grand projet hydroélectrique d'Australie coûtera désormais 12 milliards de dollars australiens - soit 7,77 milliards de dollars américains -, doublant presque le prix du projet d'énergie renouvelable qui a pris du retard, à un moment où l'Australie a un besoin urgent de remplacer les centrales à charbon en déshérence.

Iren a augmenté de 1,4 %. Le conseil d'administration a coopté mercredi Paolo Emilio Signorini et l'a nommé nouvel administrateur délégué et directeur général, suite à la démission de Gianni Vittorio Armani le 12 juin.

La nomination fait suite à l'indication formelle formulée par le comité syndical des actionnaires publics d'Iren, composé de Marco Bucci, maire de Gênes, Stefano Lo Russo, maire de Turin, et Luca Vecchi, maire de Reggio Emilia.

A la baisse, Saras a chuté de 4,2%, malgré le fait que Marshall Wace ait réduit sa position courte sur le titre de 1,82% à 1,61%.

Du côté des petites capitalisations, Fidia a progressé de 0,8 %, renouant avec la croissance après deux séances de baisse.

De bons achats ont également été observés sur Beewize, qui a clôturé en hausse de 9,0%, portant le prix à EUR 0,6460.

FNM - en baisse de 0,7% - et CDP Venture Capital Sgr - comme annoncé jeudi par le premier - ont signé un accord pour le développement de startups et de PME innovantes à travers l'entrée du groupe intégré pour la mobilité durable en Lombardie dans le Corporate Partners I Fund, le fonds à compartiments multiples impliquant les principaux acteurs industriels et financiers afin de stimuler la croissance de l'écosystème de l'innovation en Italie dans les secteurs stratégiques de l'énergie, de la fabrication, des services et de l'infrastructure.

En particulier, avec un investissement de 10 millions d'euros, le groupe FNM entre dans le segment InfraTech du Corporate Partners I Fund de CDP Venture Capital Sgr, spécialisé dans la recherche de solutions technologiques applicables aux infrastructures, telles que la conception et la planification des infrastructures et le suivi, la gestion et le contrôle des chantiers et des infrastructures grâce à des solutions et des technologies innovantes basées sur des applications de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets, de la robotique et des nouveaux matériaux.

Aquafil a plongé de 2,8 % peu après avoir annoncé que le premier semestre s'était soldé par une perte de 4,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 17,7 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une baisse de 123 %.

Au 30 juin, le chiffre d'affaires s'élevait à 311,1 millions d'euros, soit une baisse de 11 % par rapport aux 351,0 millions d'euros enregistrés en 2022. L'Ebitda s'est élevé à 31,3 millions d'EUR, contre 51,5 millions d'EUR, soit une baisse de 39 %. L'Ebit s'est élevé à 4,1 millions d'euros, contre 3,9 millions d'euros au 30 juin 2022.

Parmi les PME, Maps - en baisse de 4,5 % - a annoncé mercredi qu'elle avait conclu un accord supplémentaire pour l'acquisition anticipée auprès de l'actionnaire minoritaire MMW Srl de la participation restante de 30 % dans Informatica e Telecomunicazioni Srl et la clôture simultanée de l'ensemble de la transaction. La clôture anticipée prévoit ainsi un montant total de 2,1 millions d'euros.

En Asie, le Nikkei a baissé de 0,3 % à 32 710,62, le Hang Seng ne s'est pas négocié en raison des vacances, tandis que le Shanghai Composite a gagné 0,3 % à 3 128,78.

A New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,5 pour cent à 34 721,91, le S&P a terminé en baisse de 0,2 pour cent à 4 507,66, tandis que le Nasdaq a gagné 0,1 pour cent à 14 034,97.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0834 USD contre 1,0848 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2668 USD contre 1,2659 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 87,11 USD contre 86,76 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 966,30 USD l'once contre 1 942,84 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier économique de vendredi comprend les PMI des principales économies de la zone euro entre 0915 CEST et 1000 CEST. L'indice britannique sera publié à 10h30 CEST.

Les données sur l'emploi aux États-Unis arrivent, les données sur les salaires du secteur privé arrivant à 1430 CEST parmi les plus attendues de la journée.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

