(Alliance News) - Jeudi, les principaux marchés boursiers européens devraient être en baisse - à l'exception du FTSE 100 - avant une matinée chargée sur le front macroéconomique avec la publication des données du secteur des services parmi les principales économies du Vieux Continent et la décision de la Banque d'Angleterre.

"Les marchés européens ont connu une nouvelle séance négative hier, frappés par des inquiétudes concernant une activité économique plus faible que prévu, qui à son tour suscite des craintes quant à la croissance des bénéfices au second semestre de l'année. L'abaissement de la note de crédit des États-Unis par Fitch a complété le cercle de négativité, les marchés américains ayant également connu une séance de baisse, le dollar agissant comme un actif refuge et la courbe des rendements s'étant accentuée", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"Après la poursuite de la liquidation aux États-Unis et la faiblesse des marchés asiatiques, les marchés européens semblent prêts à ouvrir à la baisse plus tard dans la journée et, bien que l'abaissement de la note de Fitch ne nous apprenne rien sur la gouvernance politique américaine que nous ne sachions déjà, les investisseurs semblent vouloir tester l'ampleur de la baisse du marché".

Ainsi, les contrats à terme IG donnent le FTSE Mib en baisse de 0,1 pour cent ou de 35,0 points, après avoir clôturé en baisse de 1,3 pour cent à 28 974,54,

Le CAC 40 de Paris devrait être dans le rouge de 4,3 points ou en baisse de 0,1 pour cent, le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,1 pour cent ou en baisse de 17,0 points, tandis que le FTSE 100 de Londres devrait être en hausse de 0,2 pour cent ou en hausse de 13,0 points.

Parmi les autres valeurs cotées à Milan mercredi, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 0,3 % à 42 413,61, tout comme le Small-Cap à 26 934,00 et l'Italy Growth à 9 012,77.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, Iveco Group a pris la tête avec un gain de 8,7%, après avoir clôturé le premier semestre avec un bénéfice net de 160 millions d'euros, contre 21 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Le bénéfice avant impôt est passé de 72 millions d'euros à 245 millions d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 134 millions d'euros à 245 millions d'euros.

Les revenus ont augmenté à 7,58 milliards d'euros contre 6,42 milliards d'euros l'année précédente, le coût des ventes a augmenté à 6,30 milliards d'euros contre 5,55 milliards d'euros et les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté à 483 millions d'euros contre 443 millions d'euros.

Ferrari - en baisse de 0,3 % - a publié de très bons résultats semestriels, à tel point qu'elle a décidé de revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

En détail, les recettes nettes se sont élevées à 2,90 milliards d'euros, soit une hausse de 17 % par rapport aux 2,47 milliards d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net ajusté s'élève à 631 millions d'euros, contre 490 millions d'euros au 30 juin 2022, soit une hausse de 29 %.

Nexi est toujours à la traîne, en baisse de 2,9% après avoir publié ses résultats financiers consolidés pour les six mois au 30 juin, annonçant un bénéfice de groupe normalisé de 295,0 millions d'euros avec un bénéfice par action normalisé de 0,22 euro, en hausse de 8,0% d'une année sur l'autre.

Nexi a publié un chiffre d'affaires de 1,57 milliard d'euros, en hausse de 8,1% par rapport à l'année précédente.

Sur le Mid-Cap, le conseil d'administration de Technogym - en baisse de 1,5% - a examiné et approuvé le rapport financier semestriel consolidé pour les six mois se terminant le 30 juin, qui a clôturé avec un bénéfice net consolidé de 28,4 millions d'euros, contre 23,4 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice ajusté du groupe s'est élevé à 28,1 millions d'euros, soit une hausse de 3,1 millions d'euros par rapport aux 25,0 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires s'élève à 370,0 millions d'euros, contre 325,2 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le conseil d'administration d'Anima Holding - dans le vert par 6,0 pour cent - a annoncé mercredi qu'il avait approuvé le rapport pour les six mois clos le 30 juin, qui a montré des entrées nettes négatives de 200 millions d'euros, nettes des procurations d'assurance de la Branche I.

Le bénéfice net s'est élevé à 63,2 millions d'euros, soit une hausse de 6 % par rapport aux 59,4 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Le conseil d'administration d'EuroGroup Laminations - en hausse de 7,3 % - a annoncé qu'il avait approuvé le rapport financier semestriel pour les six mois au 30 juin 2023, qui a clôturé avec un bénéfice net de 18,8 millions d'euros contre 22,0 millions d'euros pour la même période en 2022.

Au cours des six premiers mois de 2023, les revenus se sont élevés à 453,8 M EUR, en hausse de 6,1 % par rapport à la même période de 2022, où ils s'élevaient à 427,8 M EUR.

Le conseil d'administration de Tinexta, qui a clôturé dans le vert à hauteur de 0,3%, a approuvé le rapport financier semestriel pour le semestre clos le 30 juin, qui s'est soldé par un bénéfice net de 45,4 millions d'euros, contre 14,2 millions d'euros pour le même semestre de 2022.

Les revenus du premier semestre se sont élevés à 182,5 millions d'euros, en hausse de 8,6 % par rapport à l'année précédente, toutes les unités d'affaires ayant contribué positivement à la croissance.

Dans le segment des petites capitalisations, Esprinet, en baisse de 0,8%, a annoncé mercredi avoir finalisé l'achat d'une participation de 100% dans Sifar Group, une société de droit italien active depuis 2012 dans la distribution B2B de pièces détachées, de composants et d'accessoires pour les produits de téléphonie mobile et les tablettes.

La contrepartie convenue à la clôture, qui s'élève à 9,3 millions d'euros, a été payée entièrement en espèces et en utilisant les ressources disponibles.

Class Editori - dans le rouge de 2,3% - a déclaré que la dette nette a augmenté à 30,3 millions d'euros au 30 juin, contre 21,8 millions d'euros à la fin de 2022.

Piquadro a clôturé dans le rouge de 2,8%, après avoir annoncé mercredi qu'il avait décidé de lancer un plan de rachat pour un maximum de 1,0 million d'actions ordinaires propres.

Parmi les PME, Alfonsino - en baisse de 1,0 % - a rapporté mercredi qu'il avait atteint une nouvelle étape avec l'acquisition de 104 nouveaux restaurants sur sa plateforme au cours du mois de juillet.

Cela représente une augmentation significative de 30 pour cent par rapport au record précédent, lorsque 80 entrées ont été enregistrées en octobre 2022.

MeglioQuesto, en hausse de 1,4 %, a annoncé la nomination de Francesco Tam en tant que nouveau directeur financier du groupe.

En Asie, le Nikkei était dans le rouge de 1,6 % à 32 165,68, le Hang Seng gagnait 0,5 % à 19 604,76, et le Shanghai Composite était dans le vert de 0,3 % à 3 271,79.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1 % à 35 282,52, le S&P a cédé 1,4 % à 4 513,39, tandis que le Nasdaq a chuté de 2,2 % à 13 973,45.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0936 USD contre 1,0935 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2717 USD contre 1,2700 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 83,29 USD contre 83,36 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 969,30 USD l'once contre 1 970,85 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier économique de jeudi prévoit la publication du budget du gouvernement en France à 0845 CEST.

De 0915 CEST à 1030 CEST sont publiés les indices composites et les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, dans la zone euro et au Royaume-Uni.

En détail, à 1000 CEST les ventes au détail sont publiées en Italie.

À 1100 CEST, l'indice des prix à la production pour la zone euro est publié.

À 1300 CEST, la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt est attendue.

Outre-mer, à 1430 CEST sont publiées les demandes d'allocations de chômage, tandis qu'à 1545 CEST sont publiées les données PMI composite et l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Ariston Holding, Banca Monte dei Paschi di Siena, BFF Bank, Buzzi Unicem, illimity Bank et Salvatore Ferragamo, entre autres, sont attendus.

