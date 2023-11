(Alliance News) - Les bourses européennes - selon le marché des contrats à terme - devraient ouvrir en hausse mercredi, les signaux d'achat étant stimulés par de bonnes données sur l'inflation américaine et britannique. Selon les données, l'indice des prix à la consommation américain a ralenti plus que prévu le mois dernier, ce qui a exercé une pression sur le dollar, les investisseurs étant presque certains que la Réserve fédérale a déjà mis en œuvre sa dernière hausse de taux d'intérêt dans le cadre de ce cycle de resserrement monétaire.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le coût du panier a augmenté de 3,2 % en octobre par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 3,7 % enregistrée en septembre. Selon le consensus du marché cité par FXStreet, le taux d'inflation devrait tomber à seulement 3,3 %.

Le taux d'inflation au Royaume-Uni a toutefois ralenti à 4,6 % en octobre 2023, contre 6,7 % en septembre et en août, ce qui est inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 4,8 %.

Ainsi, le FTSE Mib a augmenté de 67,50 points, après avoir clôturé en hausse de 0,3 % à 29 344,43 hier soir.

En Europe, le CAC 40 de Paris a progressé de peu, le DAX 40 de Francfort a gagné 9,30 points et le FTSE 100 de Londres a progressé de 31,80 points.

Parmi les petites valeurs cotées hier soir, les moyennes capitalisations ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 41 935,46, les petites capitalisations ont gagné 0,8 % pour atteindre 25 662,07, et l'Italie Croissance a terminé dans le vert de 0,3 % pour atteindre 7 623,04.

Sur la liste principale de Piazza Affari hier soir, Banca Monte dei Paschi di Siena a clôturé à nouveau en hausse, avec un rallye de 5,1 %. La société a annoncé lundi soir que Marco Giorgino avait démissionné avec effet immédiat du conseil d'administration de l'institution basée à Sienne. M. Giorgino quitte son poste parce qu'il a été nommé administrateur de Mediobanca - en hausse de 1,1 % -, un rôle incompatible avec celui d'administrateur de MPS.

En outre, Fitch Ratings a relevé les notes de la banque de deux crans, en augmentant la note de défaut de l'émetteur à long terme de "B+" à "BB" et la note de viabilité de "bb" à "b+". Selon Fitch, ce relèvement reflète le succès du processus de restructuration, qui a permis à la banque de reconstituer structurellement de solides réserves de capital et de renforcer sa rentabilité opérationnelle.

DiaSorin a progressé de 6,9 pour cent, sur sa deuxième bougie haussière et à un prix de 91,00 EUR, terminant comme la meilleure performance du segment.

ERG, d'autre part, a augmenté de 6,7 pour cent, suite à un feu vert de 1,6 pour cent la veille de la journée. La société a déclaré mardi qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois de l'année avec un bénéfice de groupe de 112 millions d'euros, en baisse par rapport aux 459 millions d'euros de la même période de 2022, qui comprenait le gain net de 324 millions d'euros comptabilisé sur la vente de l'unité hydroélectrique de Terni le 3 janvier 2022. Sur le trimestre, en revanche, le résultat net ajusté du groupe pour les activités poursuivies s'élève à 35 millions d'euros, en ligne avec le T3 2022.

Banca Generali a augmenté de 2,4% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois de l'année avec un bénéfice net consolidé de 255,1 millions d'euros, en hausse de 64% par rapport à 155,4 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière, ce qui, selon la société dans une note, "a actualisé l'impact de 35 millions d'euros sur le résultat net des activités poursuivies", a déclaré Banca Generali, "Ce résultat tient compte de l'impact de 35,3 millions d'euros de charges fiscales extraordinaires basées sur l'accord-cadre conclu avec l'Inland Revenue le 19 septembre 2022 pour le transfert - datant de 2008 - du mandat de gestion de BG Sicav à l'usine de produits BG FML nouvellement créée".

En queue de peloton, Leonardo a affiché une baisse de 2,9 %, après la baisse de 0,3 % de la veille. Le titre venait de passer trois séances avec une bougie haussière.

Du côté des valeurs moyennes, EuroGroup Laminations s'en sort le mieux, clôturant en tête avec plus de 10%, après avoir approuvé lundi ses résultats financiers consolidés pour les neuf mois au 30 septembre, faisant état d'un bénéfice de 30,4 millions d'euros pour les neuf premiers mois, contre 32,3 millions d'euros pour la même période de 2022. Les revenus se sont élevés à 644,2 millions d'euros, contre 651,1 millions d'euros.

Des achats significatifs ont également eu lieu sur LU-VE, qui a rebondi de 7,5 % après une série baissière, le prix final regagnant 20,15 EUR.

Banca Popolare di Sondrio s'est également bien comportée, en hausse de 3,0%. Lundi soir, l'agence DBRS Morningstar, à l'issue de son processus annuel de révision des notations, a confirmé toutes les notations de la banque, y compris la notation de l'émetteur à long terme au niveau d'investissement "BBB(low)", et a en même temps relevé la tendance de "stable" à "positive".

Le Seco, sur une note négative, a clôturé en baisse de 2,7 pour cent, marquant ainsi la troisième séance négative consécutive.

Le conseil d'administration d'Antares Vision - en baisse de 1,9 pour cent - a approuvé lundi le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour les neuf premiers mois. Ce chiffre montre une augmentation des commandes de 13% par rapport à l'année précédente, à 160 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Tessellis a clôturé en hausse de 7,1%, après un gain de 0,2% lundi soir.

Les acheteurs ont également acheté Restart, qui a clôturé en hausse de 6,5%, après une baisse de 5,7% lundi soir.

Centrale Del Latte D'Italia - dans le vert de 5,5% - a rapporté mardi qu'elle a clôturé les neuf premiers mois de l'année avec un bénéfice en hausse de 184% à 6,3 millions d'euros contre 2,2 millions d'euros au cours de la même période de 2022. Les revenus se sont élevés à 250,8 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport aux 223,3 millions d'euros au 30 septembre 2022.

Newlat Food - en baisse de 0,5 pour cent - a déclaré mardi qu'il a terminé les neuf premiers mois avec des revenus en hausse à 600,7 millions d'euros, contre 521,2 millions d'euros au cours de la même période de l'année dernière. Le bénéfice d'exploitation est passé de 11,7 millions d'euros à 31,8 millions d'euros, tandis que le bénéfice net a bondi de 3,5 millions d'euros à 18,2 millions d'euros.

Sur une note négative, Landi Renzo, entre autres, a chuté de 3,7 % après avoir annoncé lundi une perte de 27,7 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, contre une perte de 10,1 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Fidia, de son côté, a chuté de 5,0%, après deux séances terminées par des chandeliers haussiers.

Parmi les PME, ESI a clôturé en hausse de 2,9% après avoir annoncé mardi qu'elle avait reçu l'autorisation de commencer l'étude géologique et les activités de conception exécutive avant la construction d'une centrale photovoltaïque commandée par la division des énergies renouvelables d'une multinationale internationale du pétrole et du gaz dont le chiffre d'affaires dépasse les 350 milliards de dollars. L'approbation a été communiquée par le client par le biais d'un ordre d'achat spécifique limité aux seules activités d'ingénierie, dont la valeur économique s'élève à 280 000 euros et qui fait partie d'une offre commerciale plus large d'une valeur totale de 5,6 millions d'euros pour la construction, en mode EPC, d'une nouvelle centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 10 MWp dans le Piémont.

Italia Independent a plutôt gagné 6,7 %, dans sa troisième séance de hausse.

Confinvest, en revanche, a clôturé en hausse de 4,8%, avec un cours de 1,54 EUR par action, reprenant des couleurs après une longue période baissière.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en hausse de 1,4 %, le Nasdaq a progressé de 2,4 % et le S&P 500 de 1,9 %.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a progressé de 2,5 %, le Shanghai Composite de 0,6 % et le Hang Seng de 3,6 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0868 USD contre 1,0858 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2472 USD contre 1,2482 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 82,74 USD contre 83,29 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 967,84 USD l'once contre 1 964,19 USD l'once la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, à 1000 CET, l'IPC de l'Italie, à 1100 CET la production industrielle et la balance commerciale de la zone euro.

À 1300 CET, le rapport hypothécaire des États-Unis, à 1430 CET les ventes au détail et l'IPP. À 16h30 CET, les stocks hebdomadaires de pétrole, l'inventaire de Cushing et le rapport de l'EIA.

Parmi les entreprises, les résultats de Caleffi, ICF Group, Innovatec, Spindox et Triboo sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.