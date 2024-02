(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en légère hausse lundi matin, après une journée pauvre en données macroéconomiques, alors que les investisseurs attendent avec prudence les données clés sur l'inflation américaine de cette semaine, qui pourraient orienter les perspectives des taux d'intérêt mondiaux.

En Asie, les bourses de Hong Kong et de Shanghai sont fermées pour le Nouvel An chinois et celle de Tokyo est fermée pour le Foundation Day.

Ainsi, selon les contrats à terme IG, le FTSE Mib devrait augmenter de 0,5 % ou 152,5 points, après avoir clôturé en hausse de 0,3 % à 31 156,06.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait être dans le vert de 0,3 % ou 20,8 points, le DAX 40 de Francfort devrait ouvrir en hausse de 0,4 % ou 60,9 points, tandis que le CAC 40 de Paris devrait être en hausse de 0,5 % ou 40,0 points.

"Les révisions de l'inflation américaine de vendredi dernier ont été insignifiantes, suggérant que l'inflation est restée globalement inchangée à la fin de l'année dernière. Les prix à la consommation ont augmenté de 3,3 % au cours des trois derniers mois de l'année aux États-Unis, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent que la Réserve fédérale commence à réduire ses taux d'intérêt au cours du premier semestre de cette année", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Mais hélas, poursuit-il, le rendement américain à deux ans, qui réagit le mieux aux attentes en matière de taux, a augmenté vendredi, tandis que le rendement à dix ans a flirté à nouveau avec le niveau de 4,20 %, malgré les fortes adjudications d'obligations de la semaine dernière. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux donnent moins de 20 % de chances d'une première baisse des taux en mars, tandis que la probabilité d'une baisse en mai est tombée à environ 63 %, contre plus de 90 % avant le rapport sur l'emploi qui a fait la une des journaux en janvier".

Parmi les petites valeurs italiennes, le Mid-Cap a cédé 0,2% à 45.174,30 vendredi soir, le Small-Cap a perdu 0,5% à 27.213,46, et l'Italie Growth a terminé la séance en baisse de 0,5% à 8.087,04.

Sur le Mib, vendredi, jour de la publication des résultats, Iveco Group a fait mieux que tout le monde et a pris la tête, clôturant en hausse de 7,7 %. Le conseil d'administration a approuvé les résultats de l'exercice 2023, qui s'est clôturé par un bénéfice net ajusté de 352 millions d'euros, contre 127 millions d'euros en 2022.

Le conseil a l'intention de proposer aux actionnaires de la société le versement d'un dividende annuel de 0,22 EUR par action ordinaire, pour un montant total d'environ 59 millions EUR.

Les revenus consolidés se sont élevés à 16,21 milliards d'EUR, en hausse de 13 %. Les revenus nets des activités industrielles s'élèvent à 15,9 milliards d'EUR, en hausse de 12,1 %, principalement en raison d'une meilleure tarification et d'une augmentation des volumes et du mix.

Banco BPM a réalisé une bonne performance, en hausse de 2,1 %. La banque a indiqué jeudi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec un bénéfice net de 1,26 milliard d'euros, en hausse de 85 % par rapport aux 685 millions d'euros de l'année précédente.

Au cours du seul quatrième trimestre, la banque a enregistré un bénéfice net de 321,1 millions d'euros, contre 319,0 millions d'euros au trimestre précédent.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté à 3,29 milliards d'EUR, contre 2,31 milliards d'EUR un an plus tôt, tandis que pour le seul quatrième trimestre, ils ont atteint 867,7 millions d'EUR, stables sur une base séquentielle.

Parmi les valeurs baissières, Mediobanca a baissé de 1,7 pour cent. La société a déclaré jeudi qu'elle a clôturé le premier semestre de son exercice 2023-2024 avec un bénéfice net en hausse de 10% à 611,2 millions d'euros, contre 555,5 millions d'euros au cours de la même période un an plus tôt.

Les intérêts nets et autres produits bancaires ont augmenté de 4,3 % à 1,73 milliard d'euros, contre 1,66 milliard d'euros au 31 décembre 2022, avec des revenus nets d'intérêts en hausse à 996,5 millions d'euros, contre 842,9 millions d'euros un an plus tôt. Les dépenses ont augmenté à 735,4 millions d'euros, contre 690,9 millions d'euros.

Sur la ligne de parité, Azimut Holding a fait état jeudi d'une collecte nette positive de 414 millions d'euros en janvier 2024. Le total des actifs administrés et conservés s'élevait à 92,1 milliards d'euros à la fin du mois de janvier, dont 61,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Le bénéfice brut a augmenté de 12 % pour atteindre 842,2 millions d'EUR, contre 751,0 millions d'EUR l'année précédente.

Les plus mauvais résultats ont été enregistrés par ERG, Hera et A2A, qui ont baissé respectivement de 2,7%, 2,4% et 2,6%.

Sur le segment des cadets, Credito Emiliano - dans le vert à hauteur de 2,2% - a indiqué jeudi avoir clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net de 562,1 millions d'euros, contre 326,1 millions d'euros en 2022.

La forte augmentation du bénéfice net a incité le conseil d'administration de la banque à proposer la distribution d'un dividende doublé annualisé de 0,65 EUR, contre 0,33 EUR payé l'année dernière.

Cementir Holding a chuté de 8,1% après avoir rapporté jeudi qu'il avait clôturé l'année 2023 avec des revenus de 1,69 milliard d'euros, en légère baisse par rapport à 1,72 milliard d'euros en 2022.

Buzzi a perdu 1,0% après avoir partagé des informations préliminaires sur l'exercice 2023 vendredi, qui a clôturé avec des revenus nets de 4,32 milliards d'euros, en hausse de 8,1% par rapport à 4,00 milliards d'euros pour l'exercice 2022, malgré une baisse des volumes de ventes, mais cela a été compensé par une dynamique positive des prix.

Parmi les petites capitalisations, Piquadro a clôturé 1,4% dans le rouge après avoir annoncé jeudi que les revenus pour les neuf premiers mois ont augmenté à 131,5 millions d'euros contre 126,8 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Mondo TV - en baisse de 2,4% - a annoncé mercredi qu'il avait conclu un accord avec Yamato Video pour distribuer certains films de sa bibliothèque en Italie.

Le conseil d'administration de Banca Sistema - en baisse de 4,5 % - a approuvé vendredi les états financiers consolidés au 31 décembre, qui se soldent par un bénéfice net de 16,5 millions d'euros, contre 22,0 millions d'euros en 2022.

Les revenus nets d'intérêts, à 67,0 millions d'euros, ont baissé de 22 % en glissement annuel.

Parmi les PME, Pattern a perdu 1,6 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait nommé Invest Italy Spa en tant que conseiller en croissance d'Euronext.

Invest Italy remplacera CFO SIM Spa à partir du 1er mars.

EdiliziAcrobatica a perdu 4,4 % vendredi après avoir annoncé qu'elle avait signé des accords contraignants pour former une coentreprise corporative et commerciale avec Italsoft Group et, en même temps, créer Acrobatica Smart Living Srl.

Reway Group a gagné 1,1% après avoir annoncé vendredi que sa filiale MGA Srl - Manutenzioni Generali Autostrade, spécialisée dans la rénovation et la restauration de tunnels, de ponts et de viaducs autoroutiers - avait obtenu, dans le cadre d'un consortium mené par le groupe Webuild - qui était dans le rouge de 1,5% sur le Mid -, une commande d'une valeur de 33 millions d'euros pour la réhabilitation structurelle de viaducs autoroutiers dans le centre de l'Italie.

A New York, vendredi, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,1 % à 38 671,69, le Nasdaq a progressé de 1,3 % à 15 990,66 et le S&P 500 a terminé dans le vert de 0,6 % à 5 026,61.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0791 USD contre 1,0785 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2632 USD contre 1,2631 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 81,92 USD contre 81,51 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 023,51 USD l'once contre 2 035,75 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier de lundi comprend, à 1100 CET, l'indice de confiance des consommateurs espagnols et de la zone euro la publication des prévisions économiques de l'UE pour coïncider avec le début de la réunion de l'Eurogroupe.

À 1700 CET aux États-Unis, les données sur les attentes d'inflation des consommateurs sont publiées.

Sur le front des obligations, les adjudications de BTF français avec des échéances de 3, 6 et 12 mois sont attendues à 1355 CET, tandis que depuis l'étranger, c'est le tour des adjudications de bons du Trésor américain avec des échéances de 3 et 6 mois.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Edison sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.