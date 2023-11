(Alliance News) - La Piazza Affari devrait connaître une légère baisse au début des échanges mercredi, conformément à la tendance morose observée sur les autres bourses européennes avant que la cloche ne sonne.

Le FTSE Mib est en baisse de 35 points ou 0,1 pour cent après avoir clôturé à 29 376,74 mardi soir, soit une baisse de 0,1 pour cent.

Le FTSE 100 de Londres est attendu en baisse de 24,1 points ou 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris est montré dans le rouge de 12,5 points ou 0,2 pour cent et le DAX 40 de Francfort est attendu en hausse de 8,2 points ou moins de 0,1 pour cent.

Hier soir à Milan, le Mid-Cap a augmenté de 0,3 pour cent à 41 748,09, le Small-Cap a clôturé juste au-dessus du pair à 25 990,80 et l'Italie Growth a gagné 0,3 pour cent à 7 887,42.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Iveco Group - parmi les quelques valeurs haussières - a augmenté de 2,6 % après avoir annoncé lundi que la Banque européenne d'investissement a accordé un financement pouvant atteindre 500 millions d'euros pour aider à l'électrification, à l'efficacité et à la sécurité dans le secteur des transports par le biais d'investissements dans la recherche, le développement et l'innovation.

De bons achats ont également été effectués sur ERG, qui a confirmé la bonne performance qu'elle avait entamée depuis la cloche. Le titre a clôturé en hausse de 1,6% à 26,14 euros par action, sa troisième séance consécutive terminée parmi les haussiers.

Banca Monte dei Paschi a également apporté une note positive, avec une hausse de 1,2%. Marshall Wace a réduit sa position courte sur le titre à 0,74% contre 0,83%.

Inwit, d'autre part, a gagné 3,5%, faisant mieux que tout le monde. La société, qui poursuit son programme de rachat, a récemment annoncé lundi qu'elle avait acheté, entre le 20 et le 24 novembre, des actions ordinaires pour un montant total d'environ 857.000 euros.

Telecom Italia a clôturé dans le rouge, avec une baisse de 0,6 %. La société a donné le coup d'envoi à l'organisation de ce que l'on appelle NetCo, l'unité commerciale qui sera apportée à FiberCop à la clôture de la transaction pour la vente du réseau fixe à KKR, prévue pour l'été 2024.

L'unité commerciale "comprendra l'infrastructure du réseau fixe et les biens immobiliers correspondants, dont la gestion sera assurée, l'activité de vente en gros et la totalité de la participation dans la filiale Telenergia", a précisé la société dans une note.

DiaSorin a chuté de 2,8% à 85,16 euros par action, dans sa quatrième séance de baisse consécutive.

Sur le Mid-Cap, Sesa a cédé 0,9 %, après la perte de 2,4 % de la veille.

Brunello Cucinelli, d'autre part, s'est contracté de 3,4 pour cent, avec un prix de 74,45 EUR. La société, qui sera cotée sur le Mib en décembre, a clôturé la séance de lundi avec une baisse de 0,8 %.

LU-VE a cédé 2,0 %, devenant négatif après deux sessions clôturées à la hausse.

Marble Bar Asset Management a révisé sa position courte sur Industrie De Nora de 0,78% à 0,82%, l'action ayant clôturé en hausse de 0,4%.

OVS, quant à lui, a gagné 1,2 pour cent. Marshall Wace a révisé sa position courte sur le titre à 0,93 % contre 0,89 %.

Lottomatica a augmenté de 1,1 %. La société a déclaré avoir fixé le prix d'une obligation à taux variable de 500 millions d'euros arrivant à échéance en 2030 à un prix d'émission de 99,5 %, avec un coupon égal à la somme du taux Euribor à trois mois - soumis à un plancher de 0 % - plus 4,00 % par an.

L'offre devrait être clôturée le 14 décembre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Du côté des petites capitalisations, Olidata s'est positionnée dans le peloton de tête avec une hausse de 4,6 %. La société a signé un accord avec Snam d'une valeur de 25 millions d'euros. L'accord prévoit le soutien d'Olidata - par le biais de sa controlalta Sferanet - pour la plupart des composants du centre de données, de la gestion des données et de la sécurité du réseau, et le droit de Snam d'acheter selon ses propres plans.

Gefran, pour sa part, a clôturé en hausse de 2,2 %, la société poursuivant son programme de rachat d'actions. Enfin, elle a déclaré avoir acheté ses propres actions ordinaires - entre le 20 et le 24 novembre - pour une valeur totale d'environ 81 000 euros.

Parmi les PME, Italia Independent a progressé de 8,6 %, après avoir clôturé en baisse de 7,9 % lors de la séance précédente.

expert.ai, d'autre part, s'est apprécié de 4,0 %, dans sa cinquième séance consécutive du côté haussier.

Circle - en hausse de 4,9 % - a annoncé lundi soir l'approbation par la FILSE, au nom de la Regione Liguria, du projet 'TULIP', un acronyme pour Terminal and mUltimodal Logistic Innovations for the Port and hinterland environment (Innovations logistiques terminales et multimodales pour l'environnement du port et de l'arrière-pays). Ce projet de 18 mois apporte à Circle une contribution d'environ 220 000 euros et aura un impact positif sur plusieurs secteurs logistiques, à commencer par les terminaux portuaires et les nœuds terrestres.

En Asie, le Nikkei a clôturé mercredi en baisse de 0,3 % à 33 321,22, le Shanghai Composite a cédé 0,6 % à 3 021,69 et le Hang Seng a baissé de 2,4 % à 16 932,27.

À New York, mardi soir, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 35 416,98, le Nasdaq a progressé de 0,3 % à 14 281,76 et le S&P 500 a gagné 0,1 % à 4 554,89.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0994 USD contre 1,1002 USD enregistré à la clôture des actions européennes mardi, tandis que la livre valait 1,2704 USD contre 1,2703 USD mardi soir.

Le baril de Brent vaut 81,90 dollars contre 81,99 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 045,35 USD l'once contre 2 035,78 USD l'once mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi prévoit l'arrivée des données italiennes sur les entreprises et la confiance des consommateurs à 1000 CET. Une heure plus tard, ce sera au tour de l'Italie de publier l'indice des prix à la production.

À 1110 CET, une vente aux enchères d'obligations italiennes à cinq et dix ans est prévue, tandis qu'à 1200 CET, ce sera le tour des ventes industrielles italiennes.

À 1300 CET, les États-Unis publieront le rapport sur le marché hypothécaire, tandis que l'Allemagne publiera le chiffre de l'inflation à 1400 CET par Destatis.

À 1430 CET, le PIB américain est attendu, à 1630 CET les stocks de pétrole, le rapport de l'EIA et l'inventaire de Cushing. A 1945, il y aura un discours de Mester, membre du FOMC.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de H-Farm sont attendus.

