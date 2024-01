(Alliance News) - Les principaux indices européens se dirigent vers une ouverture en légère baisse lundi, selon les contrats à terme IG, après avoir bondi à la fin de la semaine dans le sillage de la réunion de jeudi sur les taux de la BCE, alors que le message de la conférence de presse de Christine Lagarde continue d'être digéré, ainsi que les nouvelles tentatives de la Chine de stimuler son économie en ralentissement avec de nouvelles réductions des taux d'intérêt.

Le FTSE Mib devrait donc perdre 50,6 points ou 0,2 pour cent après avoir terminé dans le vert de 0,7 pour cent à 30 379,33.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir dans le rouge de 6,9 points ou 0,1 %, le CAC 40 de Paris devrait baisser de 11,0 points ou 0,2 %, tandis que le DAX 40 de Francfort devrait chuter de 46,0 points ou 0,3 %.

"Compte tenu de la bonne fin de la semaine dernière, commente Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets, les marchés européens semblent prêts à ouvrir la nouvelle semaine raisonnablement prudemment, avec des tensions dès demain lorsque la BCE verra les dernières données du PIB du premier trimestre de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de l'UE pour la première fois, et avec les données de l'IPC de janvier plus tard dans la semaine.

"Plus tard dans la semaine, la BCE pourrait se retrouver dans la position d'essayer de justifier le fait de ne pas réduire les taux alors que l'Union européenne est en récession technique, ce qui augmenterait la pression en faveur d'une réduction des taux dès le mois d'avril.

Sur le plan international, un tribunal de Hong Kong a ordonné lundi la liquidation du constructeur chinois Evergrande, portant un nouveau coup à l'entreprise devenue le symbole d'une crise immobilière qui a affecté l'ensemble de l'économie.

La décision de la juge de la Haute Cour Linda Chan lance effectivement un long processus qui comprend la liquidation des actifs de l'entreprise - qui a un passif de 300 milliards de dollars - et le remplacement de sa direction pour apaiser les inquiétudes de ses créanciers.

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens vendredi soir, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,3 % à 45 498,60, le Small-Cap en hausse de 0,4 % à 27 842,68, tandis que l'Italy Growth a terminé dans le rouge fractionnaire à 8 298,63.

Sur la Piazza Affari, sur le Mib, le secteur de la mode a pris les premières positions, avec Moncler clôturant en hausse de 9,6% et Brunello Cucinelli dans le vert de 6,3%. Ils sont suivis par Campari, dans le vert pour 5,5 %.

À l'autre bout de la liste, la Banca Monte dei Paschi di Siena a terminé au bas de l'échelle et a chuté de 3,3 %.

STMicroelectronics - dans le rouge de 2,7 % - a également souffert, ayant déclaré jeudi qu'il avait enregistré des revenus de 4,28 milliards de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 3,2 % par rapport aux 4,42 milliards de dollars de la même période en 2022. La marge brute s'est élevée à 1,95 milliard de dollars, en baisse de 7,3% par rapport aux 2,10 milliards de dollars du quatrième trimestre 2022.

Snam, d'autre part, a clôturé dans le vert de 0,4% après avoir approuvé son plan stratégique 2023-2027. La société vise une augmentation de l'Ebitda ajusté de 7,4 % en moyenne par an, contre environ 7 % dans le plan précédent. En outre, elle s'attend à ce que le bénéfice net ajusté augmente d'environ 4 % en moyenne par an, contre 3 % dans le plan précédent, "malgré des taux d'intérêt plus onéreux", selon la note publiée.

Sur le Mid-Cap, Salvatore Ferragamo - en hausse de 7,6% - a indiqué jeudi que les revenus préliminaires pour 2023 s'élèvent à 1,16 milliard d'euros, contre 1,25 milliard d'euros l'année précédente, et donc en baisse de 7,6%. Le canal de distribution au détail au 31 décembre a déclaré des ventes nettes en baisse de 11% par rapport à l'année précédente en 2022 et des ventes en gros en baisse de 12% par rapport à l'année précédente.

Seul GVS a fait mieux, avec une hausse de 8,3 %.

De' Longhi - en queue de peloton avec une baisse de 4,4% - a publié des revenus préliminaires pour les douze premiers mois de 2023 de 3,1 milliards d'euros, en légère baisse de 2,7% en glissement annuel. Quant au quatrième trimestre, les revenus préliminaires s'élèvent à 1,02 milliard d'euros, en hausse de 4,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

Dans le segment des petites capitalisations, Italian Exhibition Group a clôturé en tête avec un gain de 7,9% après l'approbation jeudi du plan stratégique 2023-2028, qui prévoit un chiffre d'affaires de 323 millions d'euros, un EBITDA ajusté de 90 millions d'euros et une position financière nette de 3,0 millions d'euros d'ici 2028. Sur l'ensemble de la période du plan, IEG envisage un plan d'investissement de 172 millions d'euros et des dividendes compris entre 16 et 21 millions d'euros.

Trevi Finanziaria Industriale suit, en hausse de 6,7%, tandis qu'Antares Vision ferme le podium en progressant de 5,9%.

Le conseil d'administration d'Aeffe - en hausse de 1,0% - a approuvé jeudi les chiffres préliminaires du chiffre d'affaires de l'exercice 2023, qui s'est clôturé avec des revenus consolidés de 319 millions d'euros, contre 352 millions d'euros pour l'exercice 2022, en baisse de 9,0% à taux de change constants et de 9,5% à taux de change courants.

Parmi les PME, Xenia Hotellerie Solution a clôturé en hausse de 0,7 % après que le conseil d'administration a annoncé jeudi qu'il avait revu les chiffres préliminaires pour l'exercice clos le 31 décembre et qu'il avait annoncé des revenus annuels en hausse de près de 11 % à 50,2 millions d'euros contre 45,4 millions d'euros en 2022.

Marzocchi Pumps - dans le rouge de 1,0 % - a déclaré jeudi que le revenu net consolidé pour l'exercice 2023 s'élevait à 49,8 millions d'euros, en hausse de 2,6 % par rapport au chiffre de 2022 de 48,5 millions d'euros. Ce chiffre représente un record historique atteint par le groupe.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,8 % à 36 026,94, le Hang Seng était en hausse de 0,7 % à 16 052,00 et le Shanghai Composite a clôturé dans le rouge de 0,9 % à 2 883,36.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 38 109,43, le Nasdaq a terminé dans le rouge de 0,4 % à 15 455,36 et le S&P 500 a clôturé juste en dessous de la parité à 4 890,97.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0844 USD contre 1,0862 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2713 USD contre 1,2716 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 83,80 USD contre 81,96 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 031,07 USD l'once contre 2 018,32 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier de lundi à 1000 CET, la balance commerciale italienne est attendue. Dans l'après-midi, les adjudications françaises de BTF se tiendront à 1455 CET tandis qu'à 1500 CET, l'indice PCE de la Fed de Dallas sera publié aux États-Unis.

Sur la Piazza Affari, les résultats de Take Off sont attendus.

