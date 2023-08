(Alliance News) - Mercredi, les principaux marchés boursiers européens devraient chuter le matin où les données sur l'emploi et le PIB de la zone euro sont attendues.

Ainsi, les contrats à terme IG donnent le FTSE Mib en baisse de 0,5 pour cent ou de 137,1 points, après avoir clôturé en hausse de 0,6 pour cent à 28 435,49.

Le CAC 40 de Paris devrait être dans le rouge de 39,8 points ou en baisse de 0,5 pour cent, le DAX 40 de Francfort est donné en baisse de 0,4 pour cent ou en baisse de 61,0 points, tandis que le FTSE 100 de Londres devrait être en baisse de 0,4 pour cent ou en baisse de 27,9 points.

Dans les nouvelles macroéconomiques, l'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni est tombée à 6,8 pour cent en juillet, marquant le plus bas niveau depuis février 2022 et correspondant au consensus du marché, principalement en raison de la baisse des prix du gaz et de l'électricité.

Au Japon, le sentiment des producteurs est passé de 3 en juillet à 12 en août, atteignant le niveau le plus élevé depuis un an et reflétant une reprise économique progressive de Covid malgré les incertitudes économiques mondiales.

Parmi les autres cotations à Milan lundi, le Mid-Cap a clôturé dans le vert de 0,2 pour cent à 42 004,26, le Small-Cap a augmenté de 0,2 pour cent à 26 917,04 tandis que l'Italie Growth a terminé en hausse de 0,1 pour cent à 8 917,50.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, Monte dei Paschi a clôturé en tête, en hausse de 6,3 % pour la quatrième séance consécutive.

De bons achats ont également été réalisés sur BPER Banca, qui a clôturé avec un gain de 2,7 %, et Banco BPM, qui a gagné 1,4 %.

Interpump a également été à la hausse, avec une progression de 2,2 %.

Le groupe Iveco a clôturé en queue de peloton, cédant 1,4 % et enregistrant sa quatrième séance de baisse consécutive.

Non loin derrière, CNH Industrial a cédé 1,0% avec un cours à 12,54 euros.

Du côté des valeurs moyennes, Alerion a progressé de 3,0%, renouant avec la hausse après deux séances de baisse.

La Juventus, quant à elle, a progressé de 2,5%. Vendredi soir, elle a confirmé avoir conclu un accord avec le Genoa Cricket and Football Club Spa pour le transfert temporaire gratuit, jusqu'au 30 juin 2024, des droits sur les performances sportives du joueur Koni De Winter. L'accord, selon la note du club, prévoit l'obligation pour le Genoa d'acquérir définitivement la prestation sportive du joueur en cas de réalisation de certains objectifs sportifs au cours de la saison 2023/2024 et le droit pour le Genoa d'acquérir définitivement la prestation sportive du joueur au cas où lesdits objectifs ne seraient pas atteints. La contrepartie convenue pour l'acquisition définitive, dans les deux cas, est de 8 millions d'euros.

L'action illimity Vank s'est également bien comportée, avec une hausse de 1,7 %, après une hausse de 0,8 % vendredi.

Parmi les valeurs baissières, MutuiOnline a cédé 1,1 %, avec un prix de 26,85 euros par action, dans sa troisième séance de baisse.

Industrie de Nora, d'autre part, a cédé 4,2 pour cent, après une perte de 0,1 pour cent vendredi soir.

Dans le segment des petites capitalisations, Autostrade Meridionali a grimpé de 5,0 pour cent après avoir affiché une baisse de 6,2 pour cent vendredi soir, prenant des bénéfices après deux sessions au cours desquelles elle a gagné plus de 16 pour cent. La société a déclaré vendredi qu'en ce qui concerne la performance récente de son action en bourse, elle n'a pas connaissance d'éléments qui pourraient justifier le mouvement haussier du marché boursier depuis la fin du mois de juillet.

Au lieu de cela, Sogefi a clôturé avec une avance de 3,5 pour cent à 1,2520 EUR, après une perte de 2,3 pour cent lors de la séance précédente.

En queue de peloton, Triboo a chuté de 2,8 %, se retournant à la baisse après quatre séances de hausse.

Parmi les PME, Iervolino & Lady Bacardi a clôturé en tête avec plus de 12 %, en hausse pour la quatrième session consécutive.

G Rent, d'autre part, a pris 2,3 pour cent, après une perte de 2,2 pour cent la veille de l'événement. L'action était sortie de quatre séances de baisse.

Clabo, pour sa part, a perdu 4,1 %, après une perte de 0,5 % à la veille de l'événement.

En Asie, le Nikkei était en baisse de 1,4 pour cent à 31 784,62, le Hang Seng était en baisse de 1,5 pour cent à 18 304,28, et le Shanghai Composite était dans le rouge de 0,8 pour cent à 3 152,01.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1 % à 34 946,39, le S&P a cédé 1,2 % à 4 437,86, tandis que le Nasdaq a chuté de 1,1 % à 13 631,05.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0913 USD contre 1,0904 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2710 USD contre 1,2703 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 84,52 dollars contre 84,89 dollars à la clôture mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 936,30 USD l'once contre 1 935,20 USD l'once mardi soir.

Le calendrier économique de mercredi prévoit la publication du PIB de la zone euro et de la production industrielle à 1100 CEST.

À 1300 CEST, les États-Unis publient le rapport sur le marché hypothécaire, à 1515 CEST le chiffre de la production industrielle et à 1630 CEST le chiffre des stocks de pétrole brut.

À 2000 CEST, le compte-rendu de la réunion du FOMC sera publié.

Aucune annonce particulière n'est prévue parmi les entreprises.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

