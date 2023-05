(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse vendredi, selon les contrats à terme de la plateforme IG, alors que les investisseurs attendent avec prudence des mises à jour sur les négociations relatives au plafond de la dette en cours à Washington.

Les salles de marché prennent également en compte les données montrant que les ventes au détail au Royaume-Uni sont devenues positives et ont dépassé les attentes en avril, avant les données sur la confiance des consommateurs français et italiens.

Sur le front de la politique monétaire, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 14 juin a une probabilité tombant à 58 % pour une confirmation dans la fourchette 500/525 points de base.

La hausse de 25 points de base de l'objectif de 525/550 points de base est plutôt évaluée à 42 %.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 150,00 points, après avoir clôturé en baisse de 0,4 % à 26 408,00 hier soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est dans le vert de 13,50 points, le CAC 40 de Paris est en hausse de 27,00 points, tandis que le DAX 40 de Francfort est attendu en hausse de 28,00 points.

Jeudi, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,2 pour cent à 41 884,57, le Small-Cap en hausse de 0,2 pour cent à 27 557,02, tandis que l'Italie Growth a cédé 0,1 pour cent à 9 120,89.

Sur l'indice principal de Piazza Affari hier soir, Tenaris a chuté de 3,7 % et Saipem de 2,9 %. ERG et Eni ont également baissé, respectivement de 2,6 % et de 2,4 %.

Le secteur bancaire a mené la danse, avec UniCredit en tête avec 2,0% et FinecoBank en hausse de 1,9%.

Moncler a clôturé en hausse de 1,2 %.

Generali a augmenté de 0,5% après les comptes. Le conseil d'administration a approuvé les informations financières au 31 mars 2023, qui montrent des primes brutes en hausse de 1,3% à 22,16 milliards d'euros, contre 21,53 milliards d'euros à la même période l'année précédente, "grâce à une croissance robuste dans le segment non-vie", selon la note de la société.

Le bénéfice d'exploitation a atteint 1,82 milliard d'euros, soit une hausse de 22 % par rapport à 1,49 milliard d'euros, principalement grâce à la contribution du segment non-vie.

Pirelli, quant à lui, a baissé de 1,5 %.

Dans le segment des cadets, MFE-MediaForEurope - avec des actions A en hausse de 3,3% et des actions B dans le vert de 0,5% - a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait approuvé ses résultats du premier trimestre, qui ont montré un bénéfice consolidé de 10,1 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

L'EBIT a été positif à 19,3 millions d'euros, contre 15,3 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Le revenu net consolidé s'est élevé à 646,6 millions d'euros, contre 654,3 millions d'euros au 31 mars 2022.

Credito Emiliano a clôturé à l'équilibre après avoir lancé lundi sa deuxième émission d'obligations vertes, destinée aux investisseurs institutionnels et professionnels, pour un montant de 400 millions d'euros. L'émission, au format Senior Non Preferred, représente le troisième instrument ESG lancé sur le marché par le groupe depuis le début de l'année 2022.

Brunello Cucinelli a augmenté de 0,6 % après avoir annoncé mardi qu'il avait conclu un accord avec Chanel et la famille Cariaggi pour vendre une participation de 18,5 % dans Cariaggi Lanificio Spa à Chanel.

M. Cucinelli détenait 43 % de Cariaggi Lanificio et, avec la vente réalisée aujourd'hui, sa participation passe à 24,5 %. En vertu du même accord, la famille Cariaggi a cédé à son tour 6% du capital de Cariaggi Lanificio à Chanel.

A la suite de cette vente, le capital de la société est détenu à 51% par la famille Cariaggi et à 24,5% par Brunello Cucinelli et Chanel.

Du côté des petites capitalisations, Mondo TV - dans le vert de 0,5 % - a annoncé jeudi qu'elle avait signé une nouvelle licence avec Sia All Media Latvia, un diffuseur de premier plan opérant dans les pays baltes, pour la diffusion télévisée d'Agent 203 et de Monster Loving Maniacs.

Les séries ont été coproduites par Mondo Tv et Toon2Tango, et la licence permet la diffusion des séries pour une période de trois ans.

Risanamento a clôturé en baisse de 17 %, tandis que Trevi Finanziaria s'en est mieux sorti avec un gain de 7,3 %.

Parmi les PME, GO internet a gagné 1,3 %, dans sa troisième session à la hausse.

Alfonsino, d'autre part, a augmenté de 7,3 %. La société a déclaré lundi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 9 % en glissement annuel pour atteindre 1,2 million d'euros, contre 1,1 million d'euros au cours de la même période l'année précédente.

DHH a clôturé sur un pair après avoir déclaré jeudi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 42 % d'une année sur l'autre pour atteindre 8,4 millions d'euros, contre 5,9 millions d'euros pour la même période l'année précédente.

Comme l'a expliqué la société, la croissance organique a été de 13 %, principalement due à une augmentation de l'activité IaaS, le plus grand segment de revenus du groupe, qui a connu une croissance organique de 23 % au cours de la période. Les revenus récurrents ont représenté environ 95 % des revenus totaux. Les pays des Balkans ont été les plus performants en termes de croissance organique, avec des augmentations de 15 % en Slovénie, 13 % en Croatie, 16 % en Serbie et 18 % en Bulgarie.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,1 %, le Nasdaq a progressé de 1,7 %, tandis que le S&P 500 a clôturé dans le vert de 0,9 %.

Parmi les devises, l'euro s'échangeait à 1,0735 USD contre 1,0726 USD à la clôture des marchés européens jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2346 USD contre 1,2336 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,13 USD contre 76,64 USD la nuit dernière. L'or, quant à lui, s'échange à 1 950,05 USD l'once contre 1 945,60 USD l'once la nuit dernière.

En Asie, Hong Kong étant fermé pour cause de vacances, le Nikkei a progressé de 0,7 %, tandis que le Shanghai Composite s'est redressé de 0,4 %.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, à 1000 CEST, le niveau de confiance des consommateurs et des entreprises italiennes est publié.

D'outre-mer, à 1430 CEST, seront publiés les commandes de biens durables, l'indice des prix des dépenses de consommation, l'indice des prix PCE et la consommation personnelle.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Imvest, Promotica et TrenDevice sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

