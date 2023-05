(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse vendredi, Milan ayant également contribué à faire prévaloir le camp des acheteurs. Cette tendance à la hausse a été alimentée par l'optimisme quant à un éventuel accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Selon Reuters, les négociations aux Etats-Unis sont toujours en cours, avec une distance de 70 milliards de dollars, ce qui laisse encore espérer une sortie de l'impasse.

Sur le front de la politique monétaire, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 14 juin a une probabilité tombant à 60 % pour une confirmation dans la fourchette 500/525 points de base. La hausse de 25 points de base de l'objectif de 525/550 points de base est plutôt évaluée à 40 %.

L'indicateur de confiance des consommateurs en France est resté stable à 83 en mai 2023, comme en avril et légèrement en dessous de la prévision du marché de 84, selon les données publiées par l'INSEE vendredi. Les consommateurs sont plus optimistes quant aux perspectives d'évolution du niveau de vie, aux attentes en matière de patrimoine personnel et aux intentions d'épargne pour les douze prochains mois.

Ainsi, le FTSE Mib a baissé de 0,5 % pour atteindre 26 286,35 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est donné dans le vert par 13,50 points, le CAC 40 de Paris est en hausse de 27,00 points, et le DAX 40 de Francfort est attendu en hausse de 28,00 points.

Le Mid-Cap est juste en dessous du pair à 41 877,45, le Small-Cap est en baisse de 0,1 pour cent à 27 517,70, tandis que l'Italie Growth abandonne 0,1 pour cent à 9 116,30.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, STMicroelectronics a progressé de 1,8 % à 39,88 euros par action.

CNH Industrial a augmenté de 1,6 %. La société a déclaré avoir racheté quelque 555 000 de ses propres actions ordinaires entre le 15 et le 17 mai pour un montant total de 7,1 millions d'euros.

Interpump, pour sa part, a progressé de 1,3 % à 52,02 euros, après un gain de 1,1 % la veille.

Inwit, en revanche, a cédé 0,4 %, faisant partie des quelques perdants de la liste pour la cinquième séance consécutive.

Dans le segment des cadets, Danieli&C a été la locomotive, en hausse de 1,8% après le timide gain de 0,4% de la veille.

Maire - en hausse de 0,2% - a annoncé jeudi la signature d'un nouveau prêt de 40 millions d'euros avec BPER Corporate & Investment Banking, dont 80% du montant est garanti par SACE Spa, afin de renforcer la structure financière du groupe.

Le programme de rachat d'OVS s'est poursuivi, mais a ouvert en baisse de 0,6 %. La société a annoncé avoir racheté près de 202.000 actions ordinaires entre le 18 et le 24 mai 2023, pour une valeur totale d'un peu moins de 525.000 euros.

En queue de peloton se trouve Iren, qui abandonne actuellement 1,5 % à 1,8340 EUR lors de sa cinquième séance à la baisse.

Du côté des petites capitalisations, Eukedos a progressé de 5,8 % à 1,19 euro lors de sa troisième séance de hausse.

Tesmec - dans le rouge de 1,4% - a rapporté vendredi que Cerved Rating Agency, une agence italienne spécialisée dans l'évaluation de la solvabilité des sociétés non financières, a confirmé la note sollicitée "B1.2" de la société.

Trevi Finanziaria Industriale - en baisse de 0,4% - a déclaré jeudi que ses divisions Trevi Spa et Soilmec Spa ont remporté des contrats et des commandes d'une valeur totale de 216,2 millions d'euros au cours des quatre premiers mois de 2023. Grâce à ces acquisitions, le carnet de commandes du groupe s'élève à 591 millions d'euros en avril 2023.

Parmi les PME, Fenix Entertainment progresse bien, en hausse de 11% avec un cours à 0,1320 euro, dans l'attente des résultats d'aujourd'hui.

De bons achats ont également été observés chez Franchetti, qui a progressé de 2,5 %, ce qui laisse présager une troisième séance à la hausse.

Alfonsino, d'autre part, a abandonné 7,0%, suivant la clôture de la veille avec un gain de 7,3%.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,1 %, le Nasdaq a augmenté de 1,7 %, tandis que le S&P 500 a clôturé dans le vert de 0,9 %.

En Asie, Hong Kong étant fermé pour cause de vacances, le Nikkei a gagné 0,4 %, tout comme le Shanghai Composite.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0735 USD contre 1,0726 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. En revanche, la livre valait 1,2346 USD contre 1,2336 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,13 USD contre 76,64 USD la nuit dernière. L'or, quant à lui, se négocie à 1 950,05 USD l'once contre 1 945,60 USD l'once la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, à 1000 CEST, le niveau de confiance des consommateurs et des entreprises italiennes est publié.

D'outre-mer, à 1430 CEST, seront publiés les commandes de biens durables, l'indice des prix des dépenses de consommation, l'indice des prix PCE et la consommation personnelle.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Imvest, Promotica et TrenDevice sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

