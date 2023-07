(Alliance News) - La Piazza Affari a ouvert la séance de mardi sans changement, en ligne avec les prévisions à terme et la performance des autres marchés européens, aujourd'hui sans indices macroéconomiques ou d'entreprises.

"Aujourd'hui, Bank of America, Morgan Stanley et Lockheed Martin publieront leurs résultats trimestriels. Bien que les filiales d'investissement de BoFA et de Morgan Stanley aient pu être touchées, les investisseurs examineront dans quelle mesure ces banques ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt. Lockheed Martin, d'autre part, continuera sans aucun doute à surperformer alors que la guerre et les tensions géopolitiques continuent à s'intensifier et que les budgets de défense augmentent dans le monde entier", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Sur le calendrier macroéconomique, les ventes au détail américaines seront au centre de l'attention aujourd'hui, car la résistance des dépenses de consommation américaines est un autre casse-tête dans la lutte de la Réserve fédérale contre l'inflation et les données pourraient ne pas surprendre à la baisse. Selon les données de Bank of America papers, les dépenses en juin ont baissé de 0,2 pour cent 'mais ce n'est pas fini' et les chiffres officiels devraient montrer une lente amélioration".

"Un chiffre meilleur que prévu pourrait alimenter les attentes en matière d'inflation et ralentir la chute du dollar américain, mais, à moins de données vraiment solides, il est peu probable qu'une amélioration renverse les vents baissiers à moyen terme."

Le FTSE Mib est stable à 28 609,91, le Mid-Cap est stable à 42 213,25 et le Small-Cap bouge peu à 26 541,65, tandis que l'Italie Growth est en hausse de 0,2 % à 9 064,34.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a ouvert en hausse de 0,1 % à 7 416,17, le CAC 40 de Paris était juste au-dessus du pair à 7 291,99, et le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,1 % à 16 052,57.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Terna est au pair après avoir lancé une émission d'obligations vertes de 650 millions d'euros.

L'obligation fait partie du programme Euro Medium Term Notes de 9,00 milliards d'euros de la société, noté "BBB+" par S&P et "(P)Baa2" par Moody's. Il a une durée de 10 ans, avec une échéance en juillet 2033, un coupon de 3,875 % et un prix d'émission de 99,1 %, avec un écart de 90 points de base par rapport au midswap.

Terna prévoit que le produit net de l'émission sera utilisé pour financer les "projets verts éligibles" de la société, identifiés ou à identifier sur la base du cadre des obligations vertes de Terna.

UniCredit a perdu 0,4 % après avoir acheté 232 685 de ses propres actions ordinaires entre le 10 et le 14 juillet.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 21,5987 EUR par action, pour un montant total de 5,0 millions EUR. À ce jour, UniCredit a acheté un total de 125,6 millions d'actions propres, ce qui équivaut à 6,5 % de son capital social.

Eni a baissé de 0,7 % après que HSBC a rétrogradé le titre de "acheter" à "conserver" et a réduit son objectif de cours à 14,20 EUR contre 15,50 EUR.

Inwit, quant à lui, a baissé de 0,1 %. La société a racheté 3,9 millions d'euros de ses propres actions et a reçu une légère augmentation du prix cible de Berenberg, à 13,60 euros contre 13,50 euros, avec une recommandation 'achat' confirmée.

Sur le Mid-Cap, en l'absence de nouvelles corporatives particulières, LU-VE a été la meilleure performance en début de séance, en hausse de 1,7%, tandis que Sesa - dont les comptes sont attendus aujourd'hui - a chuté de 2,9% et se trouve en queue de peloton.

Il est à noter que certains titres de la liste ne sont pas encore négociés et que, de toute façon, les volumes sur les autres sont résolument faibles.

Parmi les sociétés à faible capitalisation, Il Sole 24 Ore n'est pas négocié après avoir nommé Elisabetta Floccari au poste de directeur financier de la société, avec effet immédiat.

Au cours de sa carrière, Mme Floccari a acquis une expérience significative dans les domaines de l'administration, de la finance et du contrôle, ainsi qu'en tant que directrice financière d'entreprises de premier plan dans les secteurs de l'ingénierie, des systèmes d'automatisation et de la construction, où elle a également supervisé des opérations de fusion et d'acquisition au niveau national et international. Son profil professionnel est complété par une expertise ESG et l'obtention d'un master en gestion de la durabilité à l'université Ca' Foscari de Venise en 2022.

Il n'y a pas eu non plus de négociations pour Triboo, qui a annoncé mardi qu'il avait nommé Matteo Pizzagalli au poste de directeur financier, avec effet immédiat.

M. Pizzagalli, 36 ans, a travaillé pendant 12 ans chez EY, après avoir obtenu un diplôme en administration, finance d'entreprise et contrôle à l'université Bocconi, occupant des postes de direction à responsabilité croissante et fournissant des services à de grands groupes multinationaux. Il remplacera Matteo Cornelli, démissionnaire.

Enfin, parmi les PME cotées sur la Piazza Affari, très peu de titres sont échangés en cette journée creuse pour les marchés européens.

NVP n'en fait pas partie, malgré l'annonce, il y a peu, de la signature d'un contrat de 1,4 million d'euros avec OBS - Olympic Broadcasting Services pour les XXXIIIe Jeux olympiques qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024.

NVP, après l'expérience positive des Jeux olympiques de Tokyo, organisés en 2021, fournira à OBS près de 100 caméras de diffusion UHD et 4 cars de reportage : plus précisément, il y aura OB 4 et OB 6, OB 5 et le fleuron de la flotte, OB 7, toutes les infrastructures mobiles ultra-high-tech capables de produire en format natif 4K HDR et de dépasser les normes strictes de qualité et de performance imposées par OBS.

Fenix Entertainment de 19% et Farmacosmo de 7,6%, enregistrant ainsi la meilleure performance de la liste. Fenix a reçu une demande de Negma Group Investment Ltd pour convertir trois obligations, d'une valeur totale de 30 000 euros. Le prix de conversion est de 0,01 EUR et les obligations permettent à Negma de souscrire à 3,0 millions d'actions ordinaires nouvellement émises par la société.

En Asie, avec la réouverture des marchés de Tokyo et de Hong Kong, le Nikkei a augmenté de 0,3 % à 32 493,89, le Shanghai Composite a baissé de 0,4 % à 3 197,82 et le Hang Seng a perdu 2,0 % à 19 030,74.

A New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2% à 34 585,35 lundi, le Nasdaq a progressé de 0,9% à 14 244,95 et le S&P 500 a gagné 0,4% à 4 522,79.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1271 USD contre 1,1236 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,3098 USD contre 1,3082 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, dans une tendance baissière, le Brent valait 78,41 USD le baril contre 78,90 USD le baril à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échangeait à 1 961,97 USD l'once contre 1 954,17 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi, pauvre en événements économiques majeurs, prévoit à 1430 CEST les ventes au détail américaines ainsi que l'inflation canadienne.

A 1515 CEST, ce sera le tour de la production industrielle et manufacturière américaine tandis qu'à 2230 CEST, les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole américain seront publiées.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Sesa sont attendus.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.