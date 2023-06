(Alliance News) - La Piazza Affari a ouvert sur une note positive mercredi, tandis que les autres bourses européennes ont suivi une tendance baissière, Londres faisant le pire de tous après que l'ONS ait publié des données sur l'inflation britannique, qui a augmenté de 8,7 pour cent en mai, inchangée par rapport à avril, malgré les attentes d'une baisse à 8,4 pour cent, mettant la pression sur la Banque d'Angleterre, qui annoncera ses décisions de politique monétaire demain.

"Bien que l'inflation ait baissé par rapport au pic de 11,1 % atteint en octobre, les dernières données sont supérieures aux attentes, ce qui met en évidence la persistance des pressions sur les prix dans l'économie. Un marché du travail tendu, avec une pénurie de travailleurs, et une forte croissance des salaires augmentent les coûts pour les entreprises, qui sont répercutés sur les consommateurs en termes de hausse des prix. La banque centrale craint fortement que l'inflation ne s'installe durablement, un risque qui s'accroît à mesure que l'inflation ne montre aucun signe de ralentissement ce mois-ci", a commenté Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor.

Le FTSE Mib a ouvert en hausse de 0,1 pour cent à 27 603,03, le Mid-Cap a cédé 0,3 pour cent à 42 835,31, le Small-Cap était en hausse de 0,1 pour cent à 27 275,21 tandis que l'Italie Growth a augmenté de 0,2 pour cent à 9 098,30.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,6 %, le CAC 40 de Paris était dans le rouge de 0,3 % et le DAX 40 de Francfort a cédé 0,2 %.

Sur le panier principal de Piazza Affari, Pirelli & C a cédé 1,7 % et a terminé au plus bas après l'annonce de la démission de Giorgio Bruno, qui, à la surprise générale, a quitté le poste de directeur général adjoint et ne sera donc pas le prochain directeur général de l'entreprise. Camfin - qui détient 14% de l'entreprise - l'a fait savoir dans une note mardi soir.

Camfin a ensuite précisé qu'elle "nommerait Marco Tronchetti Provera et Andrea Casaluci aux postes de vice-président exécutif et de CEO de Pirelli, respectivement".

Saipem - en hausse de 1,6% - a annoncé mercredi que les deux nouvelles lignes de crédit d'un montant total de 860 millions d'euros, annoncées en février et dont l'entrée en vigueur était subordonnée à l'émission d'un décret spécifique par le ministère de l'Économie et des Finances et à l'approbation ultérieure par la Cour des comptes, qui ont eu lieu ces derniers jours, sont devenues effectives.

En particulier, hier, le financement du prêt à terme senior non garanti de 390 millions d'euros a été déboursé par un pool de banques nationales et internationales et garanti à 70 % par la SACE dans le cadre de l'instrument " SupportItalia Guarantee ".

Stellantis a augmenté de 1,0 % suite à la publication par l'ACEA, mercredi matin, des ventes du mois de mai qui ont légèrement baissé, contrairement à la tendance positive du marché européen, où les immatriculations ont augmenté de 19 %.

Comme l'ont montré les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles mercredi, le géant fusionné PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une baisse de 0,2 % de ses ventes en mai, ayant immatriculé 170 296 voitures contre 170 630 en mai 2022, avec une part de marché en baisse à 18 % contre 22 % en 2022.

Au sommet, Banco BPM - en hausse de 2,0 % - a annoncé mardi qu'il avait achevé le placement d'une nouvelle émission d'obligations sécurisées à cinq ans de 750 millions d'euros pour les investisseurs institutionnels dans le cadre de son programme BPM Covered Bond 2 d'une valeur de 10 milliards d'euros.

Il s'agit de la première prime européenne Covered Bond émise par Banco BPM en conformité avec la nouvelle directive européenne transposée le 30 mars 2023.

D'autres banques ont suivi, notamment UniCredit, BPER Banca et Banca Monte dei Paschi, toutes en hausse de 1,5 % à 1,2 %.

Du côté des valeurs moyennes, Brembo - qui ouvre dans le rouge de 5,4% et termine en queue de peloton - annonce que le conseil d'administration a décidé mardi de soumettre à l'assemblée générale des actionnaires convoquée pour le 27 juillet 2023 la proposition de transférer le siège social de la société aux Pays-Bas, en adoptant la forme juridique d'une NV régie par le droit néerlandais.0.

Le siège fiscal de Brembo restera en Italie et les actions continueront à être cotées sur le marché Euronext Milan de la Borsa Italiana.

Maire Tecnimont a augmenté de 0,4 % après avoir annoncé mardi que ses filiales des unités commerciales Integrated E&C Solutions et Sustainable Technology Solutions avaient remporté de nouveaux contrats d'une valeur d'environ 260 millions USD auprès de clients internationaux, principalement en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Piaggio & C. - en hausse de 0,4 % - a annoncé mercredi qu'elle avait entamé une collaboration avec Walt Disney Co, qui a produit l'édition Disney Mickey Mouse de Vespa.

Pour cette collaboration, les Vespa Primavera 50cc, 125cc et 150cc sont teintées de noir, rouge, blanc et jaune : les couleurs de la souris la plus célèbre du monde, née du génie de Disney.

Du côté des petites capitalisations, Seri Industrial progresse de 5,9% après avoir annoncé la signature d'un accord de développement par le Ministère de l'Entreprise et du Made in Italy et Invitalia Spa pour soutenir le projet industriel proposé par Packaging to Polymers Srl, une société coparticipée par la filiale Seri Plast Spa et Unilever Ventures Holdings BV.

Le projet prévoit des investissements totaux d'environ 109 millions d'euros, facilités par les ressources du MIMIT pour environ 82 millions d'euros, dont 30 millions d'euros en contribution non remboursable et 52 millions d'euros en financement subventionné.

Pierrel - en hausse de 1,4 % - a annoncé mardi qu'il avait obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Arabie saoudite pour son anesthésique dentaire phare à base d'articaïne, Orabloc, qui rejoindra les marques Xylocaïne et Citanest déjà commercialisées par Pierrel dans le Royaume saoudien.

Parmi les PME, Alfonsino a grimpé de 1,6 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait conclu un accord de collaboration avec SIDI Piccolo Srl, une entreprise familiale historique associée au groupe VéGé et active dans le secteur de la grande distribution sous l'enseigne Supermercati Piccolo, pour la livraison rapide de courses à domicile, élargissant ainsi le champ d'action de l'unité commerciale Groceries.

Le conseil d'administration de GO internet - qui ouvre en hausse de 9,0% - a approuvé vendredi le nouveau plan d'affaires 2023-2027 rédigé en ligne et en continuité avec le plan précédent approuvé le 8 juin 2020. Le plan prévoit un chiffre d'affaires compris entre 15,5 et 16,5 millions d'euros, un EBITDA compris entre 2,5 et 3,0 millions d'euros, une marge d'EBITDA comprise entre 17% et 18%, et une position financière nette négative comprise entre 2,8 et 2,0 millions d'euros.

Pasquarelli Auto a ouvert en hausse de 0,9 % après avoir annoncé mardi soir qu'elle n'avait connaissance d'aucune nouvelle pouvant justifier l'évolution actuelle du cours de l'action, qui "s'est produite en l'absence d'événements négatifs".

Marco Pasquarelli, PDG de Pasquarelli Auto, a déclaré : "Nous ne comprenons pas la volatilité anormale et non motivée qui caractérise l'évolution récente du cours de l'action, qui, à notre avis, ne reflète pas les performances de l'entreprise et n'a donc pas de motivation financière valable. L'exercice en cours se déroule comme prévu par la direction et nous sommes convaincus que nous pourrons poursuivre sur la voie de la croissance et du développement de l'entreprise qui nous distingue depuis des décennies.

En Asie, le Nikkei était en hausse de 0,6 % à 33 591,45, le Shanghai Composite en baisse de 1,3 % à 3 197,90 et le Hang Seng en baisse de 1,9 % à 19 229,83.

Sur les marchés boursiers américains, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,7 % à 34 053,87, le Nasdaq a perdu 0,2 % à 13 667,29 et le S&P a chuté de 0,5 % à 4 388,71.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0912 USD contre 1,0901 USD à la clôture des marchés boursiers européens. En revanche, la livre valait 1,2773 USD contre 1,2740 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,30 USD contre 75,38 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 936,32 USD l'once contre 1 934,87 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, à 1300 CEST, le rapport sur le marché hypothécaire arrivera des États-Unis.

À 1600 CEST, un discours du numéro un de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ainsi que des gouverneurs Cook et Jefferson, est prévu. À 2200 CEST, ce sera le tour de Mester.

À 2230 CEST, l'attention se portera sur le chiffre hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis.

Parmi les actions cotées sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

