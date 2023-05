(Alliance News) - Pasquarelli Auto Spa, basée dans les Abruzzes, a fait ses débuts vendredi sur la Piazza Affari, portant à 197 le nombre de PME cotées à la Bourse italienne.

Fondée en 1986 à San Salvo, dans les Abruzzes, Pasquarelli Auto est active dans le commerce de voitures et de véhicules commerciaux neufs et d'occasion - à travers sa propre marque SecondLife -, dans la location à court, moyen et long terme, ainsi que dans l'assistance et la vente de pièces détachées.

Lors du placement, la société a levé 5,2 millions d'euros, sans compter l'exercice potentiel de l'option de surallocation qui porterait le montant total à 5,6 millions d'euros. Le flottant au moment de l'admission est de 15 % et la capitalisation boursière à l'introduction en bourse est de 34,8 millions d'euros.

"Nous sommes fiers de franchir une étape aussi importante que celle de l'introduction en bourse, qui représente un jalon dans la trajectoire de croissance que nous suivons et qui nous a permis de croître régulièrement au cours des dix dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de 32 %", a déclaré Marco Pasquarelli, directeur général de la société.

"Grâce à l'introduction en bourse, nous serons en mesure de consolider notre rôle de fournisseur de mobilité, en accélérant le développement de nos services, notamment par le biais de la croissance externe, de l'expansion de nos sites actuels et de l'expansion territoriale, en mettant l'accent sur SecondLife, la marque propriétaire dédiée à la vente de voitures d'occasion, caractérisée par un modèle d'entreprise unique et très rentable".

Les actions de Pasquarelli Auto ont clôturé vendredi en baisse de 5,0 %, à 1,33 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.