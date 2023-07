(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes du marché et ont ouvert en territoire négatif, à l'exception du FTSE 100 de Londres, tandis que Milan attendait les données sur l'inflation des prix à la production.

Ainsi, le FTSE Mib est en baisse de 0,1% à 29 568,30, tout comme le Mid-Cap à 42 707,33, le Small-Cap est dans le vert de 0,1% à 27 035,98, tout comme l'Italie Growth à 9 093,21.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,3 %, le FTSE 100 de Londres est dans le vert de 0,2 %, tandis que le DAX de Francfort est en baisse de 0,3 %.

"Les marchés européens ont connu une session solide hier, soutenus par la conviction que les banques centrales pourraient s'être rapprochées de nouvelles hausses de taux, après que la BCE ait suivi la Fed en augmentant les taux de 25 points de pourcentage, puis en suggérant qu'une pause pourrait être envisagée lors de sa prochaine réunion en septembre. "L'humeur a également été stimulée par une série de données économiques américaines solides, qui ont indiqué un scénario 'boucles d'or' pour l'économie américaine", a commenté Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK.

"Le sentiment a changé brusquement au cours de la session américaine à la suite d'informations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait envisager une éventuelle modification de sa politique de contrôle de la courbe des taux lors de sa dernière réunion ce matin. Cette nouvelle, qui est arrivée quelques heures seulement avant la réunion prévue aujourd'hui, a pris les marchés par surprise, entraînant une hausse du yen japonais par rapport au dollar américain et ramenant les rendements américains à 10 ans au-dessus de 4 %.

Sur la liste des plus fortes capitalisations de la Piazza Affari, Azimut Holding a pris la tête et a progressé de 2,3 %. La société a déclaré jeudi qu'elle avait enregistré des revenus totaux de 643 millions d'euros au premier semestre de l'année, contre 668 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 286 millions d'euros, contre 279 millions d'euros au cours de la même période de 2022. Le bénéfice net ajusté s'élève à 231 millions d'euros contre 202 millions d'euros au premier semestre de l'année précédente.

La deuxième meilleure valeur est Banca Generali, qui a également publié des résultats semestriels et a augmenté de 2,1 %. La banque a déclaré un bénéfice net de 175,1 millions d'euros, contre 131,3 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

Les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 151,5 millions d'euros, contre 51,8 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

Eni augmente de 1,0%. La société a indiqué vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice net en forte baisse par rapport à l'année précédente, malgré une légère augmentation de la production d'hydrocarbures.

Le bénéfice net du chien à six pattes a chuté de 64% au premier semestre, à 2,68 milliards d'euros contre 7,40 milliards d'euros au premier semestre 2022, tandis que, sur le seul deuxième trimestre, la baisse a été encore plus marquée, à 294 millions d'euros contre 3,82 milliards d'euros.

Le bénéfice ajusté a également connu une forte baisse, passant de 7,08 milliards d'euros au premier semestre à 4,84 milliards d'euros et de 3,81 milliards d'euros au deuxième trimestre à 1,94 milliard d'euros. Le bénéfice net ajusté est obtenu en excluant les éléments spéciaux et les gains ou pertes de stocks du bénéfice net déclaré, ainsi que les charges ou produits financiers liés à la dette nette lors de la détermination du bénéfice net pour les segments d'activité.

D'autre part, STMicrolectronics a clôturé la cotation en baisse de 2,4 %. La société a présenté jeudi ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 1er juillet, faisant état d'un chiffre d'affaires net de 4,33 milliards d'USD, contre 3,84 milliards d'USD pour la même période de 2022. Le bénéfice net pour la période s'est élevé à 1,00 milliard USD, contre 867 millions USD au deuxième trimestre 2022. Le bénéfice par action, après dilution, a augmenté à 1,06 USD, contre 0,92 USD pour la même période de 2022.

Pirelli & C a également souffert - dans le rouge de 1,3% - qui a approuvé jeudi les résultats pour les six mois au 30 juin, qui ont clôturé avec un bénéfice de 242,6 millions d'euros, en hausse de 4,1% par rapport à 233,0 millions d'euros au cours de la même période de 2022.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,43 milliards d'euros, soit une hausse de 7,5 % par rapport au premier semestre 2022, en raison d'une amélioration du rapport prix/mix produits. "La croissance organique du chiffre d'affaires a été de 10 %", écrit la société dans la note.

Sur le marché des valeurs moyennes, Webuild - en baisse de 2,3 pour cent - a annoncé vendredi qu'il avait augmenté ses revenus et sa rentabilité au premier semestre de l'année, mais qu'il avait creusé sa perte, en dépit d'un portefeuille de construction record.

Les revenus ont augmenté à 4,54 milliards d'euros au cours du premier semestre de l'année, contre 3,84 milliards d'euros au cours de la même période de l'année précédente. Le portefeuille de construction au 30 juin 2023 a atteint un niveau record de plus de 51 milliards d'EUR et couvre 100 % de l'objectif de revenus à l'horizon 2025. Cela permet au groupe de faire face aux défis futurs dans une position avantageuse, grâce notamment à son excellent équilibre dans les zones géographiques à faible risque telles que l'Italie, les pays d'Europe centrale et septentrionale, les États-Unis et l'Australie, qui représentent environ 78 % du carnet de commandes.

Brembo - dans le rouge de 1,1% - a déclaré jeudi qu'il a terminé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse de 12% en glissement annuel à 1,95 milliards d'euros, contre 1,75 milliards d'euros au cours de la même période l'année précédente.

Cementir Holding a grimpé de 1,5 %, après avoir annoncé jeudi un bénéfice net de 90,3 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, soit une hausse de 36 % par rapport aux 66,6 millions d'euros enregistrés au 30 juin 2022.

Les revenus se sont élevés à 840,7 millions d'euros, contre 831,6 millions d'euros au premier semestre de l'année dernière.

Du côté des petites capitalisations, le conseil d'administration de Geox - en baisse de 1,9 pour cent - a annoncé jeudi qu'il avait approuvé les résultats consolidés pour le semestre clos le 30 juin, qui se sont soldés par une perte de 9,6 millions d'euros, contre une perte de 19,6 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre s'élève à 353,6 millions d'euros, en hausse de 3,8 % par rapport à l'année précédente, " principalement en raison de la bonne performance du canal multimarques, qui a augmenté de 10 % ".

Fiera Milano - en baisse de 0,2% - a annoncé mercredi qu'il avait approuvé les résultats pour les six mois jusqu'au 30 juin, ayant déclaré un bénéfice net de 25,7 millions d'euros contre 5,3 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Au premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 132,2 millions d'euros, contre 116,2 millions d'euros au 30 juin 2022.

Parmi les PME, Relatech a baissé de 1,8% après avoir déclaré jeudi qu'il avait clôturé le premier semestre avec des revenus en hausse de 89% en glissement annuel à 48 millions d'euros contre 25,4 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. La part des revenus récurrents s'est élevée à 18 millions d'euros, en hausse de 112% par rapport aux 8,6 millions d'euros au 30 juin 2022, et a représenté 38% du chiffre d'affaires consolidé. Les revenus des ventes à l'étranger se sont élevés à environ 13 millions d'euros, en hausse de 58 % par rapport à l'année précédente.

Le conseil d'administration de Marzocchi Pompe - en baisse de 0,5 % - a approuvé mercredi les chiffres consolidés préliminaires pour le premier semestre de l'année, faisant état de revenus nets consolidés de 26,6 millions d'euros, en hausse de 4,4 % par rapport au premier semestre 2022, où ils s'élevaient à 25,5 millions d'euros, et en hausse de près de 16 % par rapport au second semestre de l'année dernière.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,4 pour cent à 32 759,23, le Hang Seng a gagné 1,4 pour cent à 19 915,81, tandis que le Shanghai Composite était dans le vert de 1,8 pour cent à 3 275,93.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,7 % à 35 282,72, le S&P a cédé 0,6 % à 4 537,41, tout comme le Nasdaq à 14 050,11.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0960 USD contre 1,0994 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2794 USD contre 1,2866 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 83,83 USD contre 84,12 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 951,30 USD l'once contre 1 948,90 USD l'once jeudi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, à 1000 CEST, l'inflation des prix à la production italienne est publiée.

A 1100 CEST, la confiance des consommateurs de la zone euro et le sentiment dans les services et l'industrie arrivent.

A 1430 CEST, les données PCE sont attendues tandis que dans la soirée ce sera le tour, comme d'habitude, du rapport COT.

Parmi les entreprises, plusieurs résultats semestriels sont attendus, dont Aeffe, Caltagirone, Intesa Sanpaolo, Leonardo et Recordati.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

