(Alliance News) - Mardi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert la séance en territoire négatif lors d'une journée calme en termes macroéconomiques.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le rouge de 0,5 % à 27 704,86, le Mid-Cap est en baisse de 0,4 % à 39 274,60, le Small-Cap est dans le rouge de 0,2 % à 25 690,09, tandis que l'Italie Growth est en baisse de 0,1 % à 8 225,09.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,3 %, le DAX 40 de Francfort gagne 0,4 %, tandis que le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,1 %.

"Le soulagement apporté par la nouvelle de l'évitement d'une fermeture potentielle du gouvernement américain a été de courte durée. Le sentiment sur les marchés des actions s'est rapidement dégradé, à la fois en Europe et outre-mer, tandis que les rendements du Trésor américain n'ont pas réagi positivement à la nouvelle de l'absence de fermeture", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Au lieu de cela, le selloff des obligations américaines à 10 ans s'est accéléré ; le rendement à 10 ans a touché 4,70 %, tandis que le rendement à 2 ans est resté stable autour du niveau de 5,10 %, car le président de la Réserve fédérale Jerome Powell n'a pas dit grand-chose sur l'avenir de la politique monétaire dans un discours prononcé lundi, mais ses collègues ont continué à tenir un discours hawkish."

"Michelle Bowman de la Fed a déclaré que d'autres hausses de taux d'intérêt pourraient être nécessaires pour dompter l'inflation, tandis que Micheal Barr a réaffirmé que les taux sont probablement assez restrictifs, mais qu'ils devraient rester plus élevés pendant une plus longue période. En ce qui concerne les prix du pétrole, le pétrole brut est passé sous la barre des 90 dollars hier, en partie à cause des conditions de surachat sur le marché, résultat d'un rallye de plus de 40 pour cent depuis la fin juin, et en partie parce que les attentes de taux plus élevés pendant plus longtemps ont augmenté la probabilité d'une récession.

Sur la liste principale de la bourse italienne, ERG est en bas de l'échelle, avec une baisse de 2,4 %. Eni a également souffert, avec une baisse de 1,9 %, ainsi que des entreprises énergétiques telles que Enel, qui a chuté de 1,7 %, A2A, en baisse de 1,0 %, et Italgas, en baisse de 1,0 %.

Eni est en difficulté depuis hier, malgré l'annonce d'une découverte majeure de gaz à partir du puits Geng North-1 foré dans la licence North Ganal, à environ 85 km au large de la côte est de Kalimantan, en Indonésie. Les estimations préliminaires indiquent des volumes totaux de 5 billions de pieds cubes de gaz - équivalant à environ 140 milliards de mètres cubes - avec une teneur en condensats pouvant atteindre environ 400 millions de barils. Les données acquises permettront d'étudier les options pour un développement accéléré.

Dans le secteur pétrolier, Saipem fait figure d'exception, avec un gain de 0,1 %.

En tête de liste se trouve Campari, en hausse de 0,7 %, suivi d'Amplifon, en hausse de 0,4 %. DiaSorin, en hausse de 0,3 %, ferme le podium.

Du côté des valeurs moyennes, quelques titres sont dans le vert, dont Brunello Cucinelli, qui gagne 1,4 %. Goldman Sachs attribue au titre la note 'achat' avec un objectif de cours de EUR87,00.

Le reste du secteur de la mode ouvre en baisse, avec Salvatore Ferragamo qui perd 2,0% et Tod's qui perd 3,0%, en bas de l'échelle.

Piaggio & C - dans le vert de 0,3% - a annoncé mercredi qu'il avait placé avec succès une obligation senior à haut rendement de 250,0 millions d'euros arrivant à échéance dans sept ans.

L'obligation a un taux d'intérêt annuel fixe de 6,5% et un prix d'émission de 100%.

Du côté des petites capitalisations, SAES Getters a gagné 0,6 %, après avoir annoncé lundi la clôture de la vente de l'activité Nitinol à la société américaine Resonetics et, en particulier, aux filiales américaines Memry Corporation et SAES Smart Materials.

Le prix de vente est de 900 millions USD.

Safilo Group a baissé de 0,2 %. La société a annoncé vendredi que des contrats ont été signés pour la vente de l'activité de l'usine de Longarone aux sociétés Thélios et Innovatek. La clôture des transactions, sous réserve de la réalisation des conditions préalables, est prévue pour la fin du mois d'octobre.

Pierrel - en baisse de 1,5% - a annoncé lundi qu'il avait obtenu une autorisation de mise sur le marché en Algérie pour son anesthésique dentaire à base d'articaïne, Orabloc dans la formulation 1:100.000.

Bioera perd 28%. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,0 million d'euros au premier semestre, contre 400 000 euros au premier semestre 2022. Le résultat net affiche une perte de 1,6 million d'euros, contre une perte de 1,2 million d'euros au premier semestre 2022 ; le résultat net est impacté par une charge de 900 000 euros résultant de la valorisation de la participation du groupe dans Splendor Investments SA, mise en liquidation après le 30 juin suite à la vente du seul actif qu'elle détenait.

Parmi les PME, Deodato.Gallery n'est pas encore cotée, après avoir annoncé l'ouverture de deux nouveaux espaces d'exposition à Padoue.

Pattern n'est pas encore en activité, mais a annoncé lundi qu'elle avait finalisé la vente à Burberry Italie de l'unité commerciale de l'usine de Turin consacrée à la conception et à la production de produits de la marque Burberry.

Contrairement à ce qui avait été annoncé le 28 mars, le prix payé aujourd'hui à Pattern s'élève à 22,4 millions d'euros, après un ajustement préliminaire du prix de base de 21 millions d'euros fondé sur une estimation provisoire du fonds de roulement commercial et de la situation financière nette de l'entreprise.

Doxee - qui n'est pas encore cotée en bourse - a déclaré avoir clôturé le premier semestre de l'année avec une perte nette de 3,2 millions d'euros, contre un bénéfice net de 300 000 euros au cours de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,1 millions d'euros, contre 11,1 millions d'euros au 30 juin 2022. Infinica a contribué à hauteur de 1,8 million d'euros au chiffre d'affaires consolidé.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,6 % à 31 237,94 et le Hang Seng a baissé de 2,9 % à 17 304,19 alors que Shanghai était toujours fermé pour cause de jour férié.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,2 % à 33 433,35, le Nasdaq a augmenté de 0,7 % à 13 307,77 et le S&P 500 a terminé stable à 4 288,39.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0476 USD contre 1,0507 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2071 USD contre 1,2139 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 90,20 USD contre 90,93 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 838,00 USD l'once contre 1 832,31 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi prévoit la publication de la balance commerciale italienne à 1200 CEST.

Aux Etats-Unis, à 1400 CEST, l'accent sera mis sur le discours de Bostic, membre du FOMC, tandis qu'à 1730 CEST, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 52 semaines est prévue. Enfin, à 2230 CEST, les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole sont attendues.

Aucun événement particulier n'est prévu dans le calendrier des entreprises de la Piazza Affari.

