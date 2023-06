(Alliance News) - Jeudi, Piazza Affari vise une troisième séance de clôture en tendance haussière, la barre des points se situant désormais à 27 200, ce qui porte la hausse depuis le début de l'année à plus de 14 %. Les salles de marché attendent les décisions clés de politique monétaire de la Fed et de la BCE prévues pour la semaine prochaine, cette dernière semblant désormais certaine d'agir à la hausse sur les trois principaux taux d'intérêt.

Les données en provenance du vieux continent ne sont pas rassurantes. Le produit intérieur brut de la zone euro s'est contracté au premier trimestre sur une base trimestrielle, entraînant la zone euro dans une récession technique, c'est-à-dire deux trimestres consécutifs de déclin économique sur une base trimestrielle.

Les données publiées par Eurostat jeudi ont montré que le PIB de la zone euro s'est contracté de 0,1 % au premier trimestre sur une base trimestrielle, révisé à la baisse par rapport à l'augmentation de 0,1 % initialement annoncée, chutant au même rythme qu'au quatrième trimestre 2022.

Le FTSE Mib a ainsi augmenté de 0,8 % pour atteindre 27 257,26.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a baissé de 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,3 pour cent et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,1 pour cent.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap progresse de 0,2 % à 42 850,48, le Small-Cap de 0,4 % à 27 339,63, et l'Italie Growth de 0,1 % à 9 174,62.

Sur la liste des plus grandes capitalisations de Piazza Affari, Monte dei Paschi était en tête du peloton, grimpant de 2,3 % à 2,47 euros par action, mettant son museau vers le numéro huit de la session sur le côté haussier et avec les salles de marché évaluant la fusion potentielle avec BPER Banca.

Stellantis a également progressé de 1,7 % à 15,22 euros, après un gain de 1,5 % la veille.

CNH Industrial - en hausse de 1,5 % - a déclaré avoir racheté 762 519 de ses propres actions ordinaires entre le 29 mai et le 2 juin. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 12,25 euros par action, pour une valeur totale de 9,3 millions d'euros.

Banco BPM - dans le noir de 0,1% - a également rapporté mercredi qu'elle avait réalisé une nouvelle émission verte de Senior Non Preferred, avec une maturité de cinq ans et la possibilité d'un remboursement anticipé en juin 2027, pour un montant de 750 millions d'euros. Les commandes ont atteint 1,3 milliard d'EUR. L'obligation a été émise à un prix de 99,955% et paie un coupon fixe de 6%.

Parmi les quelques points négatifs, Recordati a clôturé en baisse de 0,6 %, prenant des bénéfices après cinq séances de hausse.

Dans le segment des cadets, la Juventus FC, qui a grimpé de 2,2 %, figure parmi les quelques acteurs haussiers. Il convient de mentionner que le club turinois a confirmé l'entraîneur Massimiliano Allegri sur le banc de touche pour la saison prochaine.

DoValue fait encore mieux, avec une hausse de 3,9 %, après trois séances de baisse.

Le côté acheteur a également prévalu sur illimity, qui s'est apprécié de 1,5 % pour atteindre 6,77 euros par action. Citadel Advisors a réduit sa position courte sur le titre à 0,59% contre 0,69% plus tôt dans la semaine.

Dans le rouge, parmi les nombreux contributeurs baissiers, Mutuionline a chuté de 1,5% à 31,90 euros par action. Lundi, le titre a déclaré qu'Alma Ventures SA avait acheté 3 047 actions ordinaires de la société pour un montant total de 84 000 euros.

En fin de séance, GVS a perdu 3,5 %, après trois séances précédentes qui se sont également terminées par un signe négatif.

Du côté des SmallCap, Conafi a progressé à deux chiffres avec plus de 10 %, rebondissant après trois séances de baisse au cours desquelles elle a accumulé une perte d'environ 11 %.

Des trimestres élevés également pour Triboo, qui est en hausse plus modeste de 3,6 % après une perte de 2,3 % à la clôture de mercredi.

Mondo TV - en hausse de 1,3% - a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord de vente avec la société chinoise JYS Media pour la vente des séries préscolaires Lulu Brum Brum et One Love. L'accord de vente a une durée de 7 ans à partir du 1er juin et comprend le paiement d'une redevance pour l'acquisition des droits de distribution. JYS Media, une filiale de Huace Group, est connue internationalement pour la gestion, l'exploitation et le marketing en ligne de contenu vidéo en Chine.

Sur une note négative - la minorité de la liste - Bialetti laisse 2,6% sur la touche après deux séances terminées dans le vert.

Parmi les PME, Allcore en queue de peloton abandonne 6,9% à 2,24 euros par action après avoir terminé dans le vert la veille avec 5,5%.

Energy a chuté de 2,5% à 3,51 euros par action après un gain de 1,4% la veille.

Maps - dans le vert avec 1,2% - a annoncé que sa filiale, Iasi Srl, a remporté le contrat de service et de maintenance pour le logiciel de gestion du personnel de l'ASL de Bari, déjà client de Maps avec la solution RH de Maps ESG. Le montant total de la mission s'élève à environ 958 000 euros, hors TVA. Sur cette somme, 606 455 euros sont prévus pour l'exercice 2023 et 591 815 euros pour l'exercice 2024, auxquels s'ajoutent éventuellement 24 600 euros pour des services optionnels de maintenance évolutive, à fournir à la demande de l'ASL Bari.

FOS progresse de 3,5 % après le bénéfice de la veille avec le même pourcentage.

Comer Industries, qui fait également partie des meilleures performances, gagne 3,2% avec un nouveau prix à 32,00 euros par action après la baisse de 1,6% de la veille. L'action avait auparavant connu trois séances de hausse.

À New York, le Dow a progressé de 0,3 %, le Nasdaq a cédé 1,3 % et le S&P 500 a reculé de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0727 USD contre 1,0706 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi. En revanche, la livre valait 1,2465 USD contre 1,2459 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 76,59 USD contre 77,37 USD la nuit dernière. L'or, quant à lui, s'échange à 1 947,02 USD l'once contre 1 957,87 USD l'once la nuit dernière.

Le calendrier macroéconomique de jeudi, des États-Unis, à 1430 CEST, se concentre sur les demandes d'emploi.

Par Maurizio Carta, journaliste senior d'Alliance News

