(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont ouvert lundi sans élan, avec une Piazza Affari en baisse, alors que les traders attendent la publication - cette semaine - de plusieurs indicateurs économiques clés pour évaluer la santé de l'économie mondiale, y compris l'inflation PCE américaine, les données préliminaires sur l'inflation dans la zone euro et les PMI chinois.

L'accent sera également mis sur les éventuelles déclarations des différents responsables de la Fed, qui seront examinées à la loupe pour trouver des indications sur les prochaines décisions de la banque centrale américaine.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le rouge de 0,2 % à 32 624,21, le Mid-Cap a progressé de 0,2 % à 46 090,39, le Small-Cap a avancé de 0,8 % à 28 160,86, et l'Italie Growth était dans le vert de 0,2 % à 8 203,59.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était légèrement dans le vert à 7 708,46, le DAX 40 de Francfort était juste en dessous du pair à 17 410,65 et le CAC 40 de Paris a cédé 0,2 pour cent à 7 952,53.

Sur le Mib, Tenaris a augmenté de 0,4% après avoir annoncé jeudi les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre, un exercice qui s'est soldé par une augmentation de 5% des revenus sur une base séquentielle, "soutenue par un niveau élevé d'expéditions au Moyen-Orient et pour des projets de pipelines offshore", a écrit la société dans la note.

Les ventes totales pour 2023 se sont élevées à 14,86 milliards de dollars, contre 11,76 milliards de dollars l'année précédente.

Leonardo, en hausse de 3,0 %, a ouvert la voie, suivi par Banco BPM et Telecom Italia, en hausse de 2,5 % et 0,7 %, respectivement.

Banca Monte dei Paschi di Siena et Iveco Group, qui ont progressé de 0,9 % et 0,7 %, figurent également parmi les quelques valeurs baissières.

En bas de l'échelle, on trouve Moncler, en baisse de 1,8 %, et Mediobanca, dans le rouge de 1,0 %.

Sur le segment des cadets, Ariston Holding - dans le rouge de 0,7% - a annoncé jeudi qu'il avait conclu un accord pour acquérir un site de production situé dans le parc industriel de la municipalité du 6 octobre, près du Caire, en Egypte, auprès d'Universal Group, une entreprise manufacturière égyptienne historique fondée par Youssri Kotb.

Industrie De Nora est en tête de liste avec une augmentation de 4,3%. Ces derniers jours, la société a annoncé qu'elle avait acquis 158 878 actions ordinaires entre le 12 et le 16 février.

Les actions ont été acquises à un prix moyen pondéré de 14,9213 EUR pour une valeur totale d'environ 2,4 millions EUR.

Seco et Ferretti ont suivi, en hausse de 4,0% et 2,3% respectivement.

A l'opposé, Iren ouvre en baisse de 1,0% et Alerion Clean Power abandonne 0,9%.

Parmi les petites capitalisations, Tesmec a chuté de 1,8% après avoir annoncé samedi ses données opérationnelles préliminaires pour l'exercice 2023 et révisé son estimation de clôture en raison d'un ralentissement de l'activité Trencher.

Les revenus préliminaires se situent donc entre 252 et 258 millions d'euros, contre 245,2 millions d'euros au 31 décembre 2022, et contre des revenus attendus entre 270 et 280 millions d'euros.

IGD SIIQ est en hausse de 6,2% après avoir annoncé vendredi la signature d'un accord avec Sixth Street et des filiales de Starwood Capital et Prelios SGR Spa, parmi les principales sociétés de gestion et de services immobiliers en Italie, pour la vente d'un portefeuille composé de 13 actifs, pour une valeur de 258 millions d'euros, substantiellement en ligne avec la valeur comptable au 31 décembre 2023.

La transaction sera finalisée d'ici avril 2024.

FNM - stable à 0,44 EUR - a annoncé la finalisation de l'acquisition de 80% du capital social de Viridis Energia Spa, un producteur indépendant d'électricité, auprès de Lagi Energia 2006 Srl et HNF Spa, comme annoncé précédemment.

L'acquisition a été finalisée par le paiement de 80 millions d'euros.

Compagnia Immobiliare Azionaria a ouvert en hausse de 6,7 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait approuvé les plans de fusion de la CIA avec la Compagnie Foncière Du Vin Spa.

Openjobmetis - dans le vert de 0,3% - a annoncé vendredi que le Groupe Crit avait signé des contrats préliminaires pour prendre une participation significative dans la société.

Dans le détail, Crit, au prix de 16,50 euros par action, reprendra Plavisgas, propriétaire de 34,1% d'Openjobmetis, ainsi que 18,5% du capital de la société auprès d'Omniafin et 5,2% auprès de MTI Investimenti. La conclusion des acquisitions est soumise à l'autorisation requise en vertu du pouvoir d'achat.

A l'issue de ces opérations, Crit détiendra 57,7% d'Openjobmetis, sur laquelle elle lancera une offre publique d'achat à 16,50 euros par action.

Sogefi ouvre avec une hausse théorique de 30 % et le titre est actuellement bloqué, après avoir annoncé vendredi avoir clôturé 2023 avec un bénéfice de 57,8 millions d'euros, en hausse de 95 % par rapport aux 29,6 millions d'euros de 2022.

Les revenus consolidés ont augmenté de 5,5 % à 1,62 milliard d'euros, contre 1,54 milliard d'euros en 2022.

L'Ebitda de 221,4 millions d'euros a augmenté de 14 % par rapport à 195,1 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda de 13,6 % par rapport à 12,6 %, grâce à la croissance des volumes et de la marge de contribution.

Antares Vision - dans le vert de 0,2 pour cent - a annoncé vendredi que le conseil d'administration avait examiné les résultats préliminaires au 31 décembre 2023, faisant état de revenus annuels compris entre 215 et 220 millions d'euros.

L'EBITDA ajusté "devrait se situer" entre 13 et 15 millions d'euros, a écrit la société.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,3 pour cent à 39 208,50, le Hang Seng était en baisse de 0,5 pour cent à 16 644,00 et le Shanghai Composite était dans le rouge de 0,3 pour cent à 2 977,02.

Parmi les indices PMI, Palingeo a augmenté de 5,7 %. Une semaine après ses débuts sur la bourse, le prix de l'action est passé de 5,00 euros à 5,60 euros.

Generalfinance augmente de 8,5 % après avoir annoncé avoir clôturé l'année 2023 avec un bénéfice en hausse de 38 % à 15,1 millions d'euros contre 10,9 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Les revenus nets d'intérêts en 2023 se sont élevés à 9,0 millions d'euros contre 7,3 millions d'euros l'année précédente.

Les intérêts nets et autres produits bancaires se sont élevés à 36,2 millions d'euros, contre 30,9 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Visibilia Editore - dont les actions sont bloquées - a déclaré vendredi, en référence à l'augmentation de capital d'un montant maximum de 1 million d'euros décidée par sa filiale Visibilia Editrice Srl, que Visibilia Concessionaria Srl avait effectué un paiement de 50 000 euros à Editrice le 15 février pour une augmentation de capital.

Visibilia Concessionaria avait précédemment exprimé sa volonté de garantir une partie de l'augmentation de capital de Visibilia Editore jusqu'à un maximum de 600 000 euros.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,4 pour cent à 39 233,71, le Hang Seng a baissé de 0,6 pour cent à 16 624,03 et le Shanghai Composite a terminé dans le rouge de 0,9 pour cent à 2 977,02.

À New York, le Dow Jones a clôturé vendredi dans le vert de 0,2 % à 39 131,53, le Nasdaq a cédé 0,3 % à 15 996,82 et le S&P 500 a clôturé dans un vert fractionné à 5 088,80.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0835 USD contre 1,0825 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2674 USD contre 1,2669 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 81,15 dollars contre 82,33 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 035,80 USD l'once contre 2 044,15 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi après-midi comprend des données sur les permis de construire et les permis de construire aux États-Unis à 1400 CET et les ventes manufacturières canadiennes une demi-heure plus tard.

À 1600 CET, ce sera le tour des ventes de logements neufs pour le mois de janvier aux États-Unis.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Omer sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.