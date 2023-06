(Alliance News) - La Piazza Affari a légèrement baissé mardi à la mi-journée, après une ouverture optimiste avant la publication des données sur l'inflation américaine prévue cet après-midi. Les autres marchés boursiers européens, cependant, ont continué à suivre une tendance haussière.

Ainsi, le FTSE Mib s'est négocié juste en dessous du pair à 27 399,58, le Mid-Cap a grimpé de 0,2 pour cent à 43 673,45, le Small-Cap a progressé de 0,1 pour cent à 27 353,64, et l'Italie Growth était dans le rouge de 0,1 pour cent à 9 148,44.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,2 pour cent, tout comme le DAX de Francfort, et le FTSE 100 de Londres est dans le vert de 0,1 pour cent.

Sur le plan macroéconomique, l'indicateur ZEW du climat économique de la zone euro est tombé en territoire négatif à moins 10 en juin, contre moins 9,4 en mai, alors que le marché s'attendait à moins 11,9.

Il s'agit de la valeur la plus basse depuis décembre de l'année dernière, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant l'inflation toujours élevée et la perspective de nouvelles hausses de taux par la BCE.

Sur le Mib, le secteur bancaire a souffert, avec BPER Banca et Banco BPM en baisse de 0,8 %.

UniCredit et Instesa Sanpaolo ont également souffert, reculant de 0,6 %.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s'est redressée et, après avoir commencé dans le rouge, grimpe maintenant de 0,6 %.

Enel a fait le pire de tous et a abandonné 1,0 %. Lundi, elle a nommé Stefano De Angelis au poste de responsable de la rédaction des documents comptables de l'entreprise, en remplacement d'Alberto De Paoli.

Telecom Italia, après avoir réagi avec une baisse de 1,8% à la réception de nouvelles offres de KKR d'une part et de CDP-Macquarie d'autre part pour le réseau, a aujourd'hui abandonné 0,2%. Les deux offres non contraignantes, explique la société dans une note, seront examinées par le conseil d'administration de TIM lors des réunions prévues les 19 et 22 juin.

Sur le Mid-Cap, les actions A de MFE ont pris la tête, augmentant de 6,0 % tandis que les actions B ont augmenté de 4,6 %. En ce qui concerne le reste de l'empire Berlusconi, Mondadori est plus calme avec une hausse de 0,3% tandis que Banca Mediolanum sur le Mib est en légère baisse, cédant 0,1%.

Le marché parie sur une réorganisation de l'empire d'environ 6 milliards d'euros laissé par le fondateur de la télévision privée en Italie, à commencer par les anciennes chaînes de télévision Mediaset", commente Francesco Bonazzi, "tous les projecteurs sont braqués sur la holding Fininvest, la société mère, dont Silvio Berlusconi détenait 61,2% des parts, qui sera désormais au centre du testament du fondateur de Forza Italia". La pièce maîtresse reste Mediaset, contrôlée par Fininvest à hauteur de 50 % et où il y a un invité compliqué à gérer puisque le groupe Vivendi, qui contrôle 16 % par le biais de la société fiduciaire Simon et possède encore 3,9 % directement.

Chez Fininvest, la présidente est la fille aînée du Cavaliere, Marina Berlusconi, et les autres enfants, Piersilvio, Barbara et Luigi, siègent au conseil d'administration (Eleonora a préféré rester en dehors). Chez MFE, Piersilvio est PDG, tandis que Marina dirige Mondadori.

Maire Tecnimont - en baisse de 0,6% - a annoncé mardi que sa filiale NextChem, qui fait partie de l'unité d'affaires Sustainable Technology Solutions, et le groupe Marcegaglia ont signé un accord pour une étude de faisabilité visant à accélérer la décarbonisation de l'aciérie de Marcegaglia à Ravenne.

Le groupe Safilo est au pair à 1,31 EUR par action après avoir annoncé lundi un changement dans sa structure organisationnelle, dans le but de soutenir la mise en œuvre du plan stratégique du groupe "pour continuer à croître dans un marché clé comme l'Amérique du Nord et accélérer les activités dans le domaine du sport".

Francesco Rinaldi Ceroni a été nommé président de la Global Sport Division de Safilo, "grâce à son expérience et à sa connaissance du segment sportif ainsi qu'à son engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité", a expliqué la société.

Fincantieri a gagné 0,8 % après avoir annoncé que, dans le cadre du programme de coopération gouvernementale et industrielle entre l'Italie et l'Allemagne concernant les sous-marins de la classe U-212A, elle a signé un contrat avec la Direction des armements navals du Secrétariat général de la défense et de la Direction nationale des armements pour une assistance à la demande aux sous-marins de la marine allemande.

Le contrat durera cinq ans et reproduira le modèle d'assistance à la demande que Fincantieri applique aux navires de la marine italienne, c'est-à-dire qu'il intervient sur demande pour garantir les meilleures performances des unités.

Parmi les sociétés faiblement capitalisées, Piquadro a grimpé de 0,5% après avoir approuvé son projet de comptes pour l'exercice allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, qui a été clôturé avec un bénéfice net d'environ 6,5 millions d'euros, soit une amélioration d'environ 2,1 millions d'euros par rapport à l'exercice clos le 31 mars 2022.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 175,6 millions d'euros, soit une augmentation de 18 % par rapport à la même période de l'année précédente, qui s'était terminée à 149,4 millions d'euros.

Le groupe Piquadro a enregistré un Ebitda positif d'environ 27,7 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2023, soit une augmentation d'environ 2,4 millions d'euros par rapport aux 25,3 millions d'euros enregistrés au 31 mars 2022.

Gequity est à parité à 0,0124 euro. La société a terminé l'année 2022 avec une perte de 1,8 million d'euros, contre une perte de 2,7 millions d'euros l'année précédente.

Du côté des revenus, ils se sont élevés à 3,8 millions d'euros, contre 4,0 millions d'euros l'année précédente. L'Ebitda a été négatif de 1,3 million d'euros, essentiellement inchangé par rapport à 2021.

Newlat Food a progressé de 0,8 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait vendu 3,9 millions de ses propres actions, soit environ 8,9 % du capital social, à un groupe d'investisseurs institutionnels, dont Helikon Investments et Banor, au prix de 5,80 EUR par action, ce qui correspond largement aux prix actuels du marché et au prix de l'introduction en bourse.

Les mêmes investisseurs ont également signé un accord d'option pour l'achat, sous certaines conditions, de la partie restante des actions propres détenues par la société.

Parmi les PME cotées à la Bourse italienne, TrenDevice a grimpé en tête avec 9,3 % après avoir annoncé qu'elle avait approuvé ses états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, après avoir enregistré une perte de 1,4 million d'euros, en baisse par rapport à une perte de 961 000 euros au cours de la même période l'année dernière.

Les recettes se sont élevées à 19,8 millions d'euros, soit une augmentation de 25 % par rapport aux 15,8 millions d'euros enregistrés au 31 décembre 2021.

Fenix Entertainment fait partie des plus mauvais élèves, perdant 8,8 pour cent après avoir annoncé dimanche que le conseil d'administration avait approuvé le projet d'états financiers et les états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2022, qui ont clôturé avec une perte de 5,5 millions d'euros, contre un bénéfice d'environ 528 000 euros un an plus tôt.

La valeur de la production s'est élevée à 36,4 millions d'euros, contre 43,8 millions d'euros l'année précédente.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a progressé de 1,8 %, tandis que le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,2 % et que le Hang Seng a terminé en hausse de 0,6 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,6 % à 34 066,33, le Nasdaq a augmenté de 1,6 % à 13 461,92 et le S&P 500 a progressé de 0,9 % à 4 338,93.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0796 USD contre 1,0748 USD à la clôture des marchés boursiers européens lundi. En revanche, la livre valait 1,0807 USD contre 1,2510 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 73,00 USD contre 71,77 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 964,45 USD l'once contre 1 949,76 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend le rapport mensuel de l'OPEP à 1300 CEST.

L'inflation arrive également des États-Unis, à 1430 CEST, avant que la journée ne se termine avec les stocks hebdomadaires de pétrole, attendus à 2230 CEST.

