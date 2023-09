(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont ouvert en quasi-parité lundi, la Piazza Affari enregistrant une forte hausse et faisant mieux que les autres, grâce à la bonne performance des valeurs bancaires après les nouvelles concernant l'impôt sur les plus-values divulguées dimanche.

"Les banques pourront éviter de payer la taxe si elles mettent de côté 2,5 fois le montant nécessaire pour renforcer leur ratio Common Equity Tier 1 en tant que réserves indisponibles. Si ces réserves sont ensuite distribuées sous forme de dividendes, les banques devront payer l'intégralité de la taxe plus les intérêts courus", rapporte Bloomberg News, qui a vu un amendement du gouvernement être approuvé par le Parlement.

En Europe, en revanche, les inquiétudes portent sur la fragilité persistante de l'économie chinoise et sur la perspective que les taux d'intérêt élevés se maintiennent plus longtemps aux États-Unis.

"Les profonds problèmes du secteur immobilier chinois ont refait surface, suscitant de nouvelles craintes quant aux failles structurelles de la deuxième économie mondiale", a commenté Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown. Le géant de l'immobilier Evergrande s'est heurté à un obstacle dans ses tentatives de restructuration de sa dette, les espoirs d'émettre une nouvelle dette restructurée étant désormais contrecarrés par une enquête officielle en cours sur sa plus grande filiale, Hengda. On espérait qu'une ingénierie financière complexe permettrait d'éviter que les problèmes du secteur immobilier ne se répercutent sur d'autres secteurs, mais des doutes sont apparus quant à l'efficacité à long terme de ces interventions.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert en hausse de 0,2 % à 28 622,89, le Mid-Cap a progressé de 0,1 % à 40 154,79, tout comme le Small-Cap à 26 062,46, et l'Italie Growth a cédé 0,1 % à 8 506,20.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,2 %, le CAC 40 de Paris était dans le rouge fractionné et le DAX 40 de Francfort était juste au-dessus de la normale.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Banco BPM, BPER Banca et Banca Monte dei Paschi di Siena se sont disputés le podium avec des hausses comprises entre 3,3 % et 2,6 %.

FinecoBank - en hausse de 1,6 % - suit, mais UniCredit et Intesa Sanpaolo sont également dans le peloton de tête, avec des hausses respectives de 0,9 % et 1,1 %.

Telecom Italia - stable à 0,32 EUR - a déclaré vendredi que, dans le cadre de ses négociations en cours avec Kohlberg Kravis Roberts & Co LP, il avait reçu une demande de KKR de prolonger jusqu'au 15 octobre la période d'exclusivité pour conclure les activités préparatoires et soumettre l'offre contraignante sur Netco.

Le conseil d'administration de TIM évaluera la demande reçue lors de sa réunion du 27 septembre.

Snam - en baisse de 0,2% - a annoncé vendredi matin le placement réussi d'obligations de transition non garanties de premier rang alignées sur la taxonomie de l'UE, d'un montant total de 500 millions d'euros, arrivant à échéance en 2028 et convertibles en actions ordinaires existantes d'Italgas. Les obligations seront émises à une valeur nominale de 100 000 EUR et paieront un coupon annuel à taux fixe de 3,25 %, payable semestriellement à terme échu le 29 mars et le 29 septembre de chaque année, le premier paiement de coupon étant prévu pour le 29 mars 2024.

Sur le Mid-Cap, Credito Emiliano - dans le vert de 0,4% - a annoncé jeudi soir avoir finalisé la mise en place de son premier programme d'émission de billets à ordre dans le but de diversifier davantage ses sources de financement pour soutenir la croissance des prêts aux particuliers et aux entreprises. Les titres émis dans le cadre de ce programme, d'un montant maximum de 1 milliard d'euros et d'une maturité de 12 mois, seront adressés exclusivement à des investisseurs qualifiés.

Digital Value a progressé de 0,7 pour cent. Jeudi, la société a annoncé un bénéfice net consolidé de 17,2 millions d'euros pour le premier semestre de l'année, soit une augmentation de 2,4 pour cent par rapport aux 16,8 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. Au 30 juin, les revenus consolidés s'élevaient à 415,5 millions d'euros, soit une augmentation de 23 % par rapport aux 337,2 millions d'euros du premier semestre 2022.

OVS termine parmi les plus mauvaises performances, en baisse de 1,7% après avoir clôturé en baisse de 3,2% à 2,02 euros pour la sixième séance consécutive parmi les baissiers. Mercredi a fait état d'un bénéfice semestriel de 33,7 millions d'euros, en hausse par rapport aux 31,9 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année précédente.

Les ventes nettes se sont élevées à 734,9 millions d'euros, en hausse de 4,1 pour cent par rapport aux 705,8 millions d'euros de la même période de l'année précédente.

Deux recommandations de BofA sur les valeurs de mode de la liste ont été notées : sur Tod's, qui a baissé de 0,8%, BofA a réduit son prix cible à 35,00 euros contre 42,00 euros, tandis que sur Brunello Cucinelli, qui a baissé de 0,6%, BofA a réduit son prix cible à 90,00 euros contre 95,00 euros, avec une recommandation "acheter".

Sur les petites capitalisations, CSP International n'est toujours pas pris en compte. La société a annoncé vendredi soir que son conseil d'administration avait approuvé le rapport financier semestriel au 30 juin, faisant état d'une perte réduite à 1,9 million d'euros, contre une perte de 2,3 millions d'euros au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 39,5 millions d'euros, en ligne avec les 39,3 millions d'euros de la même période l'année dernière.

Itway est en hausse de 2,7 %, après avoir clôturé en hausse de 4,7 %, tandis que PLC est stable à 1,50 EUR par action, après avoir annoncé vendredi que l'une des sociétés du groupe, PLC System Srl, a signé un contrat avec wpd costruzioni Srl pour la construction d'une sous-station d'utilité desservant un parc éolien d'une capacité de plus de 30,1 MWp, situé à Licata, dans la province d'Agrigente. Le montant total du contrat s'élève à plus de 3,8 millions d'euros.

Seri Industrial a ouvert en hausse de 1,5 % après avoir clôturé en baisse de 9,7 %. Le conseil d'administration a examiné et approuvé le rapport financier semestriel consolidé pour les six mois se terminant le 30 juin, qui fait état d'une perte consolidée ajustée de 6,3 millions d'euros, contre une perte de 7,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Parmi les PME, Valtecne a grimpé de 6,9 % après avoir déclaré un bénéfice semestriel de 2,4 millions d'euros, en hausse de 46 % par rapport au premier semestre 2022, où le résultat était de 1,6 million d'euros.

L'action Gismondi 1754 n'est toujours pas prise en compte, après avoir clôturé en hausse de 9,3 %. La société a examiné et approuvé le rapport semestriel consolidé pour le semestre clos le 30 juin, qui se termine par un bénéfice net consolidé de 674 000 euros, soit presque le double des 375 000 euros du premier semestre 2022.

L'EVA d'Askoll a augmenté de 1,2 pour cent. La société a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec une perte de 1,4 million d'euros, une amélioration par rapport à la perte de 1,9 million d'euros au 30 juin 2022.

Au cours du premier semestre, les recettes nettes se sont élevées à 5,8 millions d'euros, contre 7,7 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Le cours de l'action Maps est resté stable à 2,93 euros par action. Vendredi, l'entreprise a annoncé un bénéfice semestriel de 400 000 euros, contre 1,5 million d'euros pour la même période de l'année précédente.

Au 30 juin, le chiffre d'affaires total s'élevait à 13,1 millions d'euros, contre 11,8 millions d'euros en 2022.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,0 %, le Hang Seng a chuté de 1,9 % et le Shanghai Composite a terminé dans le rouge de 0,5 %.

À New York, le Dow a clôturé vendredi en baisse de 0,3 % à 33 963,84, le Nasdaq dans le rouge fractionné à 13 211,81 et le S&P 500 dans le rouge de 0,2 % à 4 320,06.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0641 USD contre 1,0666 USD à la clôture des actions européennes vendredi, tandis que la livre valait 1,2245 USD contre 1,2279 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 93,73 dollars contre 94,40 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 924,26 USD l'once contre 1 928,01 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi comprend l'indice Ifo sur la confiance des entreprises allemandes, à 1000 CEST, et les adjudications d'obligations françaises à trois, six et douze mois, à 1455 CEST.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, Pierrel, Somec, Take Off et Zucchi devraient publier leurs résultats.

