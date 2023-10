(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont continué à suivre une trajectoire haussière vendredi à la mi-journée, le Mib s'en sortant le mieux, soutenu par l'élan de certaines valeurs bancaires.

Tous les regards sont désormais tournés vers la publication du rapport sur l'emploi américain de septembre, dans l'attente de nouveaux indices sur les prochaines actions de la Fed. Les investisseurs ont également accueilli favorablement l'augmentation plus importante que prévu des commandes industrielles allemandes en août, tandis que la stabilisation du marché obligataire a brièvement soulagé les opérateurs.

En conséquence, le FTSE Mib était en hausse de 0,9 pour cent à 27 749,19, le Mid-Cap a augmenté de 0,5 pour cent à 39 059,29, le Small-Cap a progressé de 0,3 pour cent à 25 218,07, et l'Italie Growth a progressé de 0,1 pour cent à 8 098,08.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris était dans le vert de 0,5 pour cent et le DAX 40 de Francfort était en hausse de 0,7 pour cent.

Les ventes au détail en Italie ont baissé de 0,4 pour cent d'un mois sur l'autre en août, après avoir augmenté de 0,4 pour cent en juillet. En glissement annuel, les ventes ont augmenté de 2,4 % après avoir augmenté de 2,8 % le mois précédent. Le chiffre de juillet a été révisé par rapport à l'augmentation initiale de 2,7 %.

Sur la liste principale de la bourse italienne, les valeurs bancaires se sont bien comportées, BPER Banca, UniCredit, Banco BPM et Banca Monte dei Paschi di Siena étant les plus performantes et gagnant entre 4,0 % et 2,3 %.

Enel a progressé de 0,5% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait approuvé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un maximum de 4,2 millions d'actions.

Le coût potentiel associé à l'exécution du programme est estimé à environ 23,3 millions d'euros.

Italgas a perdu 0,5 % et a terminé en bas de la liste, après avoir annoncé jeudi qu'elle avait achevé la rationalisation de sa présence opérationnelle en Grèce.

La fusion par incorporation dans DEDA - Public Gas Distribution Company SA - de EDA Thess et EDA Attikis, sociétés appartenant au groupe Depa Infrastructure du groupe Italgas, a été achevée.

Saipem a progressé de 0,5 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait signé - en consortium avec National Petroleum Construction Company - une lettre d'attribution avec ADNOC pour un nouveau contrat concernant le paquet 1 du projet de développement de Hail et Ghasha aux Émirats arabes unis.

La part de Saipem est évaluée à environ 4,1 milliards de dollars.

FinecoBank est restée en hausse de 0,6 % après avoir clôturé en baisse de 2,0 %. Elle a rapporté jeudi que les entrées nettes en septembre étaient de 446,7 millions d'euros, en baisse par rapport aux 514,5 millions d'euros enregistrés au cours du même mois de l'année précédente.

Sur le Mid-Cap, Maire Tecnimont a été le plus performant avec une hausse de 7,8% après avoir annoncé jeudi que Tecnimont, qui fait partie de l'unité d'affaires Integrated E&C Solutions, a signé une lettre d'attribution avec ADNOC pour l'usine de traitement à terre dans le cadre du projet Hail et Ghasha.

La valeur totale du contrat EPC est d'environ 8,7 milliards d'USD et le projet devrait être achevé en 2028.

Anima Holding augmente de 0,8 %. La société a indiqué que les actifs nets sous gestion du groupe en septembre étaient négatifs de 271 millions d'euros.

A la fin du mois de septembre, le total des actifs sous gestion du groupe Anima s'élevait à environ 184 milliards d'euros.

Dans le secteur des petites capitalisations, Greenthesis a progressé de 9,1 %. La société a annoncé jeudi 21 septembre avoir réalisé un chiffre d'affaires net de 85,3 millions d'euros au premier semestre, contre 82,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le bénéfice net a augmenté de 2,6 % pour atteindre 8,6 millions d'euros, contre 8,4 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

L'Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna grimpe de 0,5 %. Jeudi, l'aéroport a déclaré avoir enregistré environ 1 million de passagers en septembre, un chiffre record et le troisième mois le plus chargé dans l'histoire de l'aéroport.

algoWatt a cédé 1,2 % après avoir annoncé qu'elle avait reçu une subvention de 255 000 euros pour ses activités de fournisseur de solutions d'énergie numérique et d'intégrateur de systèmes dans le cadre du projet ResilMesh, financé par le programme Horizon Europe.

Dans le contexte ambitieux de la protection holistique des infrastructures critiques, le projet ResilMesh développera un ensemble d'outils innovants pour la réalisation d'une architecture de plateforme d'analyse et d'orchestration de la sécurité (Security Orchestration and Analytics Platform Architecture - SOAPA) basée sur le concept de sensibilisation à la cybersécurité afin d'améliorer la résilience des infrastructures numériques grâce à la réalisation de plusieurs objectifs.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ a progressé de 0,2 %. La société a annoncé qu'elle avait décidé d'émettre une obligation de premier rang non subordonnée et non convertible d'un montant de 400 millions d'euros.

En outre, le conseil d'administration a décidé de lancer une offre d'échange pour l'obligation arrivant à échéance en novembre 2024 et une offre de rachat des obligations existantes pour un montant en espèces à condition qu'un certain montant du rachat soit réinvesti dans l'achat de nouvelles obligations.

Bioera a perdu 2,8 %, mais l'action a été suspendue. Jeudi, la société a appris de sources externes qu'elle faisait l'objet d'une demande de liquidation judiciaire déposée par le ministère public auprès du tribunal de Milan.

Bioera informe à ce propos "qu'elle a désigné l'avocat Fabio Cesare du cabinet McM Avvocati de Milan pour l'assister en vue de la prochaine audience - fixée au 2 novembre - afin de contester le caractère infondé de l'initiative", a expliqué la société dans une note.

Parmi les PME, Renergetica est dans le vert de 1,1 %. Jeudi, elle a annoncé que tous les membres du conseil d'administration et du conseil des commissaires aux comptes de la société avaient démissionné de manière irrévocable, avec effet à la date à laquelle l'assemblée générale des actionnaires se tiendra pour les remplacer.

Les démissions ont été présentées à la lumière du fait que le 4 août Exacto Spa, d'une part, et CVA Eos Srl, d'autre part, ont signé un contrat pour la vente par Exacto en faveur de CVA Eos d'une participation de 60% dans le capital social de Renergetica et compte tenu du changement prévu dans la structure de l'actionnariat de Renergetica qui se produirait en cas d'exécution de la transaction d'acquisition susmentionnée.

Le groupe Casta Diva est confirmé en hausse de 2,6% à l'ouverture, après avoir annoncé jeudi que le conseil d'administration a examiné la valeur de la production pour les neuf mois au 30 septembre, qui s'est élevée à 71 millions d'euros, en hausse de 28% par rapport à la même période de l'année dernière, où elle était de 56 millions d'euros.

Au troisième trimestre en particulier, la valeur de production a augmenté de 49% par rapport à la même période en 2022, passant de 14 millions d'euros à 21 millions d'euros, grâce à la forte demande continue d'événements que CDG est en mesure de capter.

Almawave, toujours pas de cotation après avoir clôturé en hausse de 2,6%. La société a annoncé jeudi que sa filiale SisTer a remporté l'appel d'offres du COMESA - Marché commun de l'Afrique orientale et australe - pour améliorer la plateforme de données publiques Africa Information Highway, que la Banque africaine de développement met à la disposition de tous les pays africains et des organisations régionales et sous-régionales.

Spindox augmente de 3,0%. La PME a annoncé l'admission officielle du projet WICO - Water Quality Innovative Control by Artificial Intelligence - par le ministère de l'entreprise et de l'industrie pour un financement dans le cadre du PNRR.

En collaboration avec Archa, chef de file, la CNR, Acque et Dielectrik, Spindox développera une plateforme intelligente de contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine. Le système sera destiné à l'aqueduc Basso Valdarno, qui dessert plus de 800 000 citoyens.

L'investissement total des cinq partenaires s'élève à 5,9 millions d'euros, ce qui correspond à une subvention totale de 2,8 millions d'euros, dont 1,1 million d'euros à fonds perdus pour Spindox.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le rouge fractionné à 33 119,57, le Nasdaq a cédé 0,1 pour cent à 13 219,83 et le S&P 500 était dans le rouge de 0,1 pour cent à 4 258,19.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0552 USD contre 1,0519 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2203 USD contre 1,2150 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 84,00 USD contre 85,74 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 820,43 USD l'once contre 1 819,87 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi après-midi comprend les données sur l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis à 1430 CEST, tandis que les données sur les plates-formes de forage de Baker Hughes arriveront à 1900 CEST.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

